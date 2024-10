3 piețe de urmărit săptămâna viitoare - (13.09.2024)

Săptămâna a fost marcată de turbulențe considerabile pe piețe, determinate de datele-cheie privind inflația, de scăderea prețului petrolului la cel mai scăzut nivel de la începutul anului 2023 și de prima confruntare de profil înalt dintre candidata democrată la președinție Kamala Harris și actualul președinte republican Donald Trump. Următoarea săptămână promite să fie și mai plină de evenimente. În timp ce numeroase bănci centrale urmează să anunțe deciziile privind ratele dobânzilor, mișcarea Rezervei Federale va fi, fără îndoială, în centrul atenției. Investitorii anticipează cu nerăbdare prima reducere a ratei dobânzii de către Fed din 2020. Aurul Aurul a ieșit din intervalul de consolidare 2.480-2.530 și înregistrează creșteri semnificative înainte de decizia Fed. Cu toate acestea, este demn de remarcat faptul că luna septembrie este istoric una dintre cele mai slabe luni pentru aur. Pentru ca prețurile să scadă, Fed ar trebui să reducă ratele cu 25 de puncte de bază față de șansele ridicate actuale pentru o reducere de 50 de puncte de bază. Dacă Fed semnalează mai mult de trei reduceri ale ratelor în acest an, prețul aurului ar putea continua să crească. Decizia este așteptată miercuri, la ora 21:00 BST. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil JAP225 Perechea USDJPY a coborât la cel mai scăzut nivel de la sfârșitul lunii decembrie 2023, determinată în principal de un dolar american slab, care a avut un impact semnificativ asupra contractului JAP225. Se așteaptă ca Banca Japoniei să își anunțe decizia privind rata dobânzii vinerea viitoare, dar membrii săi vor primi date proaspete privind inflația CPI chiar înainte de întâlnire. În ciuda acestui fapt, așteptările pentru o nouă majorare a ratei sunt scăzute. În cazul în care inflația va fi mai redusă, iar comunicatul băncii nu va fi prea agresiv, nu poate fi exclusă o redresare a pieței bursiere japoneze, împreună cu o posibilă revenire a perechii valutare USDJPY. GBPUSD Perechea GBPUSD a câștigat constant din 2022, când paritatea părea iminentă. Economia britanică a înregistrat unele îmbunătățiri, iar recent a avut loc o schimbare de guvern. Creșterea GBPUSD reflectă poziția moderată a Băncii Angliei (BoE) cu privire la ratele dobânzilor. BoE a redus ratele la începutul lunii august, prima sa mișcare din august 2023. Având în vedere că inflația este încă ridicată, o nouă reducere nu este așteptată joi. Cu toate acestea, sunt anticipate reduceri în noiembrie și decembrie. Orice comunicare privind aceste planuri ar putea afecta lira în ambele sensuri.

