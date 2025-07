Rezumatul zilei: “Big Beautiful Bill” a fost adoptată de Senat, Wall Street se retrage de la niveluri record (01.07.2025)

Wall Street începe săptămâna mixt, ca reacție la datele macroeconomice și comentariile lui Jerome Powell, care susțin poziția actuală a Fed privind ratele dobânzilor.

Nasdaq este în prezent în scădere cu aproximativ 0,6%, din cauza declinului acțiunilor din sectorul semiconductorilor și a vânzării masive a acțiunilor Tesla. S&P 500 este ușor negativ (-0,1%), în timp ce Russell 2000 și Dow Jones continuă să avanseze (cu 1,2% și, respectiv, 0,9%). Această retragere a pieței bursiere americane ar putea fi prima de la începutul săptămânii trecute.

În cadrul unei reuniuni a bancherilor centrali la Sintra, președintele Rezervei Federale a subliniat că imaginea puternică a economiei americane permite așteptarea unor date macroeconomice mai clare înainte de a modifica nivelul actual al ratei dobânzii. Powell a declarat că politica monetară rămâne moderat restrictivă, iar Fed urmărește cu atenție potențialele semnale de avertizare pentru economie.

Senatul SUA adoptă un proiect de lege fiscală care introduce o serie de facilități fiscale și limitează cheltuielile pentru asistența socială. Proiectul de lege include majorarea plafonului datoriei cu 5 trilioane de dolari, ceea ce a întâmpinat opoziția unor republicani. Proiectul de lege a fost adoptat grație votului decisiv al vicepreședintelui Vance. Acesta a fost trimis acum Camerei Reprezentanților și se așteaptă să ajungă pe biroul președintelui pentru a fi semnat înainte de Ziua Independenței.

Indicatorul ISM pentru sectorul manufacturier din SUA a crescut la 49 de puncte, față de estimările de 48,8 și valoarea anterioară de 48,5. Creșterea se datorează în principal nivelului ridicat al subindicelui prețurilor, în timp ce subindicele ocupării forței de muncă și al comenzilor noi a scăzut semnificativ.

Raportul JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) pentru luna mai arată o creștere la 7,769 milioane de locuri de muncă vacante, de la 7,391 milioane, în ciuda așteptărilor privind o scădere la 7,3 milioane. Datele indică faptul că piața muncii continuă să genereze o cerere puternică.

Apple câștigă peste 2%, continuând revenirea de ieri, după ce au apărut informații că aceast[ companie ar putea utiliza inteligență artificială externă pentru a îmbunătăți asistentul Siri.

Prețul acțiunilor Tesla scade astăzi cu peste 4% pe fondul disputelor dintre Trump și Musk. Trump susține că Musk a primit prea multe subvenții guvernamentale și afirmă că s-ar putea realiza economii bugetare semnificative prin reducerea sprijinului acordat companiilor lui Musk. Proprietarul Tesla și SpaceX a criticat proiectul de lege fiscală pentru reducerea sprijinului acordat vehiculelor electrice.

Indicii europeni continuă să se corecteze pe fondul speculațiilor privind termenii acordului comercial dintre UE și SUA. Indicele DAX din Germania (-1%) și FTSE MIB din Italia (-0,58%) au cea mai slabă performanță; CAC 40 din Franța și IBEX 35 din Spania au închis aproximativ plat, în timp ce piețele din Zurich (SMI: +0,35%) și Londra (FTSE 100: +0,28%) au înregistrat creșteri.

Indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier din Franța crește în mod neașteptat la 48,1 puncte, în timp ce indicatorul PMI din Germania rămâne stabil la 49 de puncte, în conformitate cu datele preliminare.

Aurul a câștigat astăzi peste 1%, depășind pragul de 3.350 USD și revenind peste mediile mobile de 25 și 50 de zile. Aurul este în creștere din cauza incertitudinii privind situația fiscală a SUA și a înrăutățirii relațiilor comerciale dintre SUA și Japonia, cu doar câteva zile înainte de expirarea suspendării reciproce a tarifelor.

Pe piața valutară: indicele dolarului a recuperat pierderile din sesiunea de astăzi, după ce Senatul a aprobat „Big Beautiful Deal” al lui Donald Trump. EUR/USD se corectează ușor, revenind sub maximul sesiunii de peste 1,18 (în prezent în scădere cu 0,05% la 1,1780). Cea mai puternică monedă G10 astăzi este yenul japonez (USD/JPY: -0,25%), în timp ce dolarul canadian este cel mai mare perdant (USD/CAD: +0,34%).

EURUSD ar putea înregistra astăzi prima scădere din 22 iunie.

Piața criptomonedelor se tranzacționează în teritoriul negativ: Bitcoin pierde 1,2% până la 106.270 USD, Ethereum scade cu 3% până la 2.428 USD, iar contractele pentru Graph (-5,3%), Solana (-4,9%) și Polygon (-4,4%) sunt, de asemenea, în scădere.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."