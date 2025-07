Deschiderea sesiunii din SUA: Acțiunile se retrag de la niveluri record, sectorul tehnologic conduce pierderile, randamentele obligațiunilor revin (01.07.2025)

Wall Street revine la prudență, pe fondul datelor solide privind piața muncii și al declarațiilor care confirmă statu quo-ul din partea președintelui Fed, Jeromme Powell, care amână așteptările privind reducerea ratei dobânzii. Nasdaq înregistrează cea mai mare scădere (-0,8%), urmat de S&P 500 (-0,2%) și Russell 2000 (-0,1%). Dow Jones este singura excepție de astăzi (+0,5%), susținut în principal de sectoarele sănătății și materialelor. Datele macroeconomice publicate astăzi susțin abordarea de așteptare a Fed. Deși raportul ISM pentru sectorul manufacturier a arătat o contracție mai lentă decât se aștepta, presiunile asupra prețurilor persistă. Acest lucru, comparativ cu apetitul mai puternic pentru angajări (indicat de raportul JOLTS mai bun decât se aștepta), afectează semnalele recente de relaxare ale reprezentanților Fed, alimentând în același timp randamentele titlurilor de stat americane. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Volatilitate sectorială a indicelui DJIA. Sursa: Bloomberg Finance LP US100 (H1) Contractele futures pe indicele Nasdaq au pierdut din elan după ce indicele a închis trimestrul la noi maxime istorice. Contractul a scăzut acum cu mult sub media mobilă exponențială pe 24 de ore, cumpărătorii nereușind să apere nivelul de suport în jurul valorii de 22.760. Tesla a condus declinul, scăzând cu 6% și devenind cea mai mare “povară” pentru indice. Acțiunile cheie din sectorul semiconductorilor au afectat, de asemenea, puternic performanța, Nvidia scăzând cu 2,9%, Broadcom cu 3% și AMD cu 3,6%. Sursa: xStation5 Știri despre companie: AMC a înregistrat o scădere de 7,7% după ce a anunțat un acord de restructurare a datoriilor cu principalii creditori. Acordul include o finanțare nouă în valoare de 223 de milioane de dolari, un schimb de datorii contra acțiuni în valoare de 143 de milioane de dolari și o potențială echitizare totală de până la 337 de milioane de dolari. De asemenea, acordul soluționează litigiul privind obligațiunile din 2029 și ajută la refinanțarea datoriilor care ajung la scadență în 2026, ușurând presiunea financiară pe termen scurt.

Insulet , Dexcom și alți producători de dispozitive pentru diabet au înregistrat scăderi după ce autoritățile de reglementare din SUA au propus trecerea la un model de plată lunară pentru pompele de insulină și sistemele CGM, înlocuind actuala structură de închiriere cu opțiune de cumpărare. CMS a introdus, de asemenea, un plan de licitație competitivă. Analiștii consideră că riscul financiar imediat este limitat, dar se așteaptă la o presiune crescută asupra prețurilor și la o concurență mai acerbă, în special pentru Tandem și Beta Bionics.

Acțiunile Tesla au scăzut cu 6% pe fondul reaprinderii tensiunilor dintre Donald Trump și Elon Musk. Trump a amenințat că va revoca subvențiile acordate companiilor lui Musk și a sugerat că îi va revizui statutul de imigrant, după ce Musk a criticat proiectul de lege fiscală al președintelui. Reînnoirea conflictului vine în urma planurilor Partidului Republican de a elimina treptat creditul fiscal de 7.500 de dolari pentru vehiculele electrice, un avantaj cheie pentru Tesla.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."