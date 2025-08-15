3 piețe de urmărit săptămâna viitoare (15.08.2024)

Piețele financiare au înregistrat un final intens al săptămânii, determinat de întâlnirea dintre Trump și Putin. Situația din Ucraina va rămâne un factor cheie în săptămâna următoare, dar atenția piețelor se va îndrepta și către alte evenimente importante. Investitorii sunt cu ochii în primul rând pe Fed, Jerome Powell urmând să țină un discurs la Simpozionul Economic de la Jackson Hole, vineri. În plus, sunt așteptate o serie de date macroeconomice importante, inclusiv indicatorii preliminari PMI și cifrele privind inflația din Zona Euro și Japonia. În acest context, printre piețele de urmărit săptămâna viitoare sunt US500, GOLD și USDJPY. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil US500 Peste 90% dintre companiile din S&P 500 și-au raportat deja rezultatele trimestriale. Profiturile corporative au surprins în sens pozitiv, deși trebuie menționat că așteptările erau relativ scăzute. Contractele futures pe indici americani, inclusiv US500, au atins niveluri istorice săptămâna trecută. Pe fondul incertitudinii geopolitice crescânde legate de războiul din Ucraina, tarifele și politica monetară, investitorii se întreabă dacă valorile ridicate actuale sunt justificate. Drept urmare, investitorii vor fi atenți la discursul lui Powell la simpozionul de la Jackson Hole de vineri. După surpriza puternică din datele privind inflația PPI, se așteaptă, teoretic, ca acesta să tempereze așteptările privind reducerea cu 100% a ratei dobânzii în septembrie, întrucât înainte de reuniunea din septembrie sunt încă așteptate mai multe date macroeconomice importante care ar putea modifica perspectivele privind rata dobânzii. AUR Aurul se află într-o fază de consolidare de la atingerea maximelor istorice în septembrie, în așteptarea unui catalizator care să îl ajute să spargă rezistența cheie din jurul valorii de 3.440 USD sau nivelul de suport de 3.300 USD. Incertitudinea continuă din jurul Ucrainei rămâne un factor semnificativ, ceea ce face ca toate evoluțiile legate de politica monetară să fie cruciale pentru aur. Din perspectiva datelor, indicatorii PMI preliminari pentru luna august, care urmează să fie publicați joi, vor fi importanți, deoarece ar putea avea un impact asupra valorii dolarului și, în consecință, asupra prețurilor aurului. USDJPY Săptămâna trecută, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a provocat aprecierea yenului, sugerând că vede o șansă pentru o creștere iminentă a ratei dobânzii de către Banca Japoniei. În același timp, el a comentat frecvent ratele dobânzilor din SUA, afirmând că acestea ar trebui să fie semnificativ mai mici. În contextul deciziei BoJ, datele privind inflația de vineri vor fi cruciale. Dacă inflația va fi mai mare (și este deja clar peste țintă), probabilitatea majorării ratelor dobânzilor va crește semnificativ. Desigur, din perspectiva dolarului, discursul lui Powell la Simpozionul Economic de la Jackson Hole va fi esențial.

