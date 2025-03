3 piete de urmărit săptămâna viitoare (21.03.2025)

Săptămâna aceasta, evenimentul cheie a fost conferința FOMC și discursul lui Jerome Powell. Rezerva Federală a subliniat nivelul ridicat de incertitudine din jurul previziunilor pieței în următoarele săptămâni. Acest punct de vedere este împărtășit și de investitori. Capitalul este în continuare îndreptat către active de refugiu precum aurul, care înregistrează maxime istorice. În săptămâna care urmează, vom primi raportul final PIB din SUA pentru al patrulea trimestru, datele privind inflația PCE din SUA și rapoartele preliminare PMI pentru luna martie. Având în vedere acest lucru, va fi esențial să urmărim instrumente precum GOLD, EURUSD și DAX. GOLD Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil După conferința FOMC, investitorii estimează o abordare ușor mai dovish din partea Rezervei Federale față de politica monetară în 2025. Rata implicită a dobânzii sugerează 71 de puncte de bază de relaxare, ceea ce înseamnă aproape trei reduceri cu 25 de puncte. După cum a remarcat Jerome Powell, ne aflăm în prezent într-o fază foarte incertă a ciclului, ceea ce face ca previziunile pe termen lung să fie dificile. Încrederea scăzută este vizibilă și pe piață, unde capitalul global, inclusiv multe bănci centrale, este orientat către aur, convertind o parte din rezervele lor din dolari. Săptămâna trecută, aurul a depășit bariera de 3.000 de dolari pe uncie, câștigând peste 16% de la începutul anului. În această săptămână, pe măsură ce ne apropiem de anunțarea politicii tarifare reciproce a SUA față de toți partenerii comerciali, pe 2 aprilie, ne putem aștepta la noi informații în acest domeniu. Tensiunile în creștere între țări sau deciziile neașteptate ale administrației Trump vor încuraja capitalul să se orienteze către aur - iar contrariul este de asemenea adevărat. Având în vedere că această materie primă a atins noi maxime, merită urmărită performanța sa. EURUSD În ceea ce privește calendarul macroeconomic, săptămâna viitoare va fi oarecum mai calmă decât această săptămână. Cu toate acestea, vom primi în continuare câteva comunicate interesante, cum ar fi datele PCE și PIB din SUA. În plus, pe parcursul zilei de luni, vor fi publicate rapoartele preliminare PMI pentru luna martie din regiuni precum Germania, Franța, Zona Euro și SUA. Orice surpriză în aceste rapoarte va avea impact asupra volatilității pieței. În plus, pentru piața valutară, politica comercială a lui Trump menționată anterior și potențiala escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu rămân teme cheie. DAX Ân această săptămână, indicele german DAX a atins noi maxime. Raliul a fost determinat de adoptarea de către guvernul german a unui pachet de stimulare în valoare de 500 de miliarde de euro pentru cheltuieli în domeniul apărării și al infrastructurii. În acest val de euforie, investitorii au împins indicele german peste pragul de 23.000 de puncte. Acum, factorul cheie ar putea fi ritmul de implementare a acestor planuri și calendarul de execuție a acestora. Pe măsură ce piața se familiarizează cu pachetul de măsuri, este posibil să asistăm la un anumit val de marcare a profiturilor, care ar putea fi susținută în continuare de deteriorarea sentimentului la nivelul întregii piețe bursiere.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."