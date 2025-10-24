3 piețe de urmărit săptămâna viitoare (24.10.2024)

Aspecte esențiale US 100

GOLD

USDJPY

Trei piețe de urmărit Săptămâna care se încheie a adus un volum semnificativ de activitate pe piață. Am observat prima corecție serioasă a prețului aurului din ultima perioadă, o revenire dinamică a prețurilor petrolului în urma sancțiunilor SUA împotriva companiilor petroliere rusești, precum și publicarea întârziată a datelor privind inflația din SUA și prima serie de rezultate trimestriale mixte ale giganților tehnologici de pe Wall Street. Săptămâna următoare promit însă o intensitate și mai mare. Evenimentele cheie includ deciziile de politică monetară ale două bănci centrale importante — Rezerva Federală și Banca Japoniei, o potențială întâlnire între președinții Trump și Xi, fără a menționa cele mai recente rapoarte financiare ale celorlalte acțiuni din grupuln “Magnificent 7”. În consecință, atenția principală a analiștilor se va îndrepta către perechea USD/JPY, indicele US100 și piața AURULUI. USD/JPY Alegerea lui Sanae Takaichi, favorabilă stimulentelor, în funcția de prim-ministru al Japoniei a dus la o slăbire semnificativă a yenului. Pe fondul planurilor de creștere a cheltuielilor guvernamentale și de emitere de datorii suplimentare în Japonia, perechea USD/JPY este vulnerabilă la o apreciere suplimentară, putând atinge niveluri nemaiîntâlnite de la începutul anului. Săptămâna aceasta este crucială din cauza deciziilor duble ale băncilor centrale. Miercuri seara, va fi anunțată poziția Rezervei Federale; deși se așteaptă în general o reducere a ratelor dobânzilor, Fed ar putea menține un ton ușor agresiv. În schimb, Banca Japoniei, în ciuda inflației care se apropie de 3%, este foarte probabil să mențină ratele neschimbate pentru încă o ședință. Menținerea status quo-ului de către BoJ ar favoriza continuarea tendinței ascendente a USD/JPY. Cu toate acestea, orice semnal de deschidere către o majorare a ratei dobânzii în decembrie ar putea declanșa o inversare rapidă și o scădere semnificativă a perechii. Decizia BoJ este așteptată joi, în timpul sesiunii de tranzacționare din Asia. US100 Miercuri se anunță a fi o zi crucială pentru indicii bursieri. Pe lângă decizia Fed, investitorii vor fi concentrați asupra rapoartelor de profit ale numeroase giganți americani din domeniul tehnologiei. După închiderea pieței de pe Wall Street, vom primi rapoarte de la Microsoft, Alphabet și Meta. La începutul săptămânii, vor fi publicate rezultatele Caterpillar, Boeing și Verizon, printre altele. Joi, după închidere, piața va analiza rezultatele Apple și Amazon, în timp ce ân presesiune investitorii vor analiza rapoartele Eli Lilly și Mastercard. Evident, viitorul imediat are o importanță decisivă pentru menținerea indicilor bursieri aproape de maximele istorice. În plus, joi este programată o posibilă întâlnire între președinții Trump și Xi la conferința APEC din Coreea de Sud. A doua jumătate a săptămânii are potențialul de a genera o volatilitate imensă pe piețele cheie. În urma reacțiilor mixte la rezultatele Netflix și Tesla, piața preconizează surprize pozitive din partea celorlalți giganți tehnologici. AUR După patru luni de consolidare, prețul aurului a început o tendință ascendentă foarte puternică în august. Principalul catalizator a fost „pivotul” perceput de Rezerva Federală. Banca centrală a SUA a început să reducă ratele dobânzilor în septembrie și, în ciuda datelor incomplete din cauza închiderii guvernului, se așteaptă ca acest ciclu să continue cu o altă reducere în octombrie. Întrebarea esențială se referă însă la luna decembrie și la perspectivele unor reduceri suplimentare în anul viitor. Un ton ușor mai agresiv în comunicarea Fed de miercuri ar putea împinge aurul la niveluri și mai scăzute. Cu toate acestea, trebuie luată în considerare și posibila întâlnire dintre Trump și Xi de joi. Un dialog pozitiv și constructiv ar putea reduce aversiunea globală față de risc, ceea ce ar putea determina scăderea prețului aurului sub 4.000 de dolari. În schimb, dacă SUA ar decide să impună restricții la exportul către China (de exemplu, în ceea ce privește software-ul american), acest lucru ar putea declanșa o nouă val de apreciere a aurului, care ar putea atinge noi maxime istorice.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."