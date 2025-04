3 piețe de urmărit săptămâna viitoare (25.04.2025)

Săptămâna aceasta a fost influențată în mare parte de o atenuare a tensiunilor legate de războiul comercial. Deși speranțele unui acord între SUA și China s-au dovedit premature, acțiunile americane au înregistrat totuși câștiguri semnificative. Indicii de pe Wall Street au atins cel mai ridicat nivel din 3 aprilie, recuperând aproape integral pierderile provocate de anunțarea unor tarife reciproce. Săptămâna care vine aduce o serie de evenimente cheie, în special datele privind piața muncii din SUA vineri, alegerile din Canada luni și decizia de politică monetară a Băncii Japoniei joi. Vacanța de 1 mai, Ziua Muncii, va determina închiderea multor economii globale, deși SUA va funcționa ca de obicei. În consecință, săptămâna aceasta merită o atenție deosebită pentru piețe precum USDCAD, JP225 și GOLD. USDCAD Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Volatilitatea războiului comercial a provocat alegeri anticipate în Canada, programate pentru luni, 28 aprilie. Mark Carney, care conduce Partidul Liberal, nu numai că a recâștigat încrederea publicului în contextul amenințării SUA, dar sondajele actuale sugerează o posibilă cale către un guvern majoritar. În schimb, Partidul Conservator, de asemenea un potențial câștigător, face campanie pe baza promisiunilor de reduceri semnificative ale impozitelor, ceea ce ar putea limita posibilitățile de reducere a ratelor dobânzilor și pledează pentru renegocierea imediată a acordului comercial USMCA. În timp ce scenariul de bază indică o victorie a liberalilor, puțin probabil să genereze o volatilitate semnificativă a CAD, o victorie neașteptată a conservatorilor ar putea duce la o întărire suplimentară a dolarului canadian. USDCAD se tranzacționează în prezent la cel mai scăzut nivel din noiembrie. JP225 Banca Japoniei a majorat ratele dobânzilor în ianuarie la 0,5%, cel mai ridicat nivel din ultimii 17 ani. Deși semnalele anterioare indicau o tendință continuă de înăsprire, situația a devenit de atunci mai complexă. Inflația din Japonia a scăzut, iar turbulențele legate de comerț au condus la o apreciere accentuată a yenului ca activ de refugiu. Un yen mai puternic și scăderile de pe Wall Street au avut un impact negativ asupra acțiunilor japoneze. Cu toate acestea, în fața unui ciclu de înăsprire aparent oprit și a perspectivelor unui acord comercial între SUA și Japonia, șansele unei reveniri a JP225 au crescut considerabil. Decizia BoJ va fi publicată joi, în timpul sesiunii de tranzacționare din Asia. AURUL Aurul a fost un beneficiar principal al războiului comercial în curs de desfășurare de la începutul lunii februarie, câștigând în continuare valoare pe fondul îndoielilor potențiale legate de statutul de refugiu al dolarului. Cu toate acestea, odată cu apariția speranțelor de dezescaladare, aurul a suferit o corecție semnificativă de la un maxim de 3.500 de dolari pe uncie la 3.300 de dolari pe uncie. În timp ce războiul comercial și incertitudinea generală vor rămâne principalele motoare pentru aur, datele din SUA vor fi la fel de importante. Săptămâna aceasta vor fi publicate o serie de date, cele de vineri privind piața muncii fiind cele mai importante. Ultimul raport a arătat o creare robustă de locuri de muncă, dar datele din aprilie ar putea să nu fie la fel de puternice, judecând după așteptări. În cazul în care datele se dovedesc slabe, aurul și-ar putea recăpăta strălucirea. Dimpotrivă, datele puternice și întărirea dolarului ar putea deschide calea unei continuări a corecției aurului.

