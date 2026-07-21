A pierdut sectorul SaaS prea mult? Morgan Stanley spune că da.

Un coș de acțiuni din sectorul software, alcătuit în principal din companii SaaS, a înregistrat de ceva vreme o performanță cu peste 40% inferioară celor mai importanți indici bursieri americani. Mulți lideri ai sectorului au înregistrat scăderi de peste 60% față de maximele atinse. Acest lucru nu ar fi atât de surprinzător dacă majoritatea acestor companii ar da semne clare de slăbiciune în rezultatele lor, dar nu este cazul.

O piață care cumpără acțiuni, adesea cu o sănătate și perspective discutabile, sperând la o creștere mult mai mare decât ar putea sugera la prima vedere contextul de piață și/sau modelul de afaceri al companiei, este un fenomen destul de comun.

Investitorii care vând în masă acțiunile unei singure companii pe baza unor mecanisme de piață prost înțelese sau care își calculează prețurile ținând cont de scenarii catastrofale cu o probabilitate neglijabilă de a se produce sunt mult mai rari, dar totuși se întâmplă cu o oarecare regularitate.

Însă extrapolarea acestui al doilea proces la un întreg sector, în ciuda rezultatelor bune, și menținerea valorilor de piață sub nivelurile sugerate chiar și de cele mai pesimiste modele de evaluare, este aproape fără precedent. Fenomenul fără precedent la care mă refer este „SaaS-o-calipsa”, o tendință de vânzări masive și profunde în sectorul software (denumirea se referă la modelul dominant „Software as a Service” din acest sector).

Morgan Stanley a evidențiat deja acest fenomen, publicând o serie extinsă de rapoarte și recomandări pentru companiile SaaS și pentru întregul sector.

„Avantajul competitiv și parcursul”

Amploarea vânzărilor masive în rândul companiilor SaaS este acum atât de profundă și atât de decuplată de indicatorii fundamentali, încât nu mai poate fi explicată prin nicio speculație (termenul „ipoteză” nu ar trebui folosit pentru soluții care, adesea, nici măcar nu există încă) privind dezvoltarea viitoare a AI. Banca de investiții a comentat starea acestui segment de piață într-un mod cumpătat, dar precis.

Analiștii băncii au evidențiat o serie de aspecte care determină piața să deprecieze companiile SaaS. Unul dintre acestea este gradul de amenințare potențială la adresa modelului de afaceri din partea AI și a „inteligenței agentice”.

În publicație, analistul face referire la cadrul „Moat & Journey”, care, într-un mod destul de simplu, măsoară și explică cât de dificil este de reprodus sau de marginalizat modelul de afaceri al unei companii. Ca lideri în „reziliență”, banca menționează în principal companiile din domeniul securității cibernetice (Palo Alto, Cloudflare), Microsoft, anumite companii de cloud (Datadog, Snowflake), Shopify și ServiceNow.

Ultima dintre acestea este deosebit de interesantă, deoarece, deși compania este lider în proiectarea și implementarea soluțiilor de AI în mediul de afaceri, cu o creștere a profitului de două cifre de la an la an, simpla clasificare ca „SaaS” a fost suficientă pentru ca acțiunile sale să piardă peste 60% din valoare în decurs de 1,5 ani.

ServiceNow price (interval zilnic)

În ciuda schimbărilor semnificative ale modelului de afaceri și a îmbunătățirii constante a rezultatelor, acțiunea se menține într-o tendință descendentă accentuată, luptând în prezent să-și mențină tendința ascendentă pe termen lung. Sursă: xStation5

O altă problemă foarte interesantă și importantă ridicată în raport este natura ciclică a pieței, ciclul actual prezentând valori extreme din toate punctele de vedere. Punctul cheie al argumentului privind ciclul este, totuși, faptul că valoarea și beneficiile se deplasează prin sectoare, industrii și companii succesive, în funcție de etapa ciclului de investiții. Companiile de software și SaaS se află de obicei la sfârșitul acestuia, iar de data aceasta se așteaptă ca situația să fie aceeași.

Acest lucru sugerează că rezultatele actuale ale companiilor SaaS sunt un produs secundar al contextului de piață și că creșterea reală a profiturilor este încă în viitor pentru aceste companii, în etapele ulterioare ale „boom-ului AI”. Având în vedere evaluările foarte scăzute pe baza multiplilor, normalizarea probabilă a evaluărilor în acest sector în următoarele 2–6 trimestre ar putea fi foarte bruscă.

Evaluările spun mai mult decât cuvintele

Reacția pieței la raport este destul de revelatoare. Aproape toate companiile menționate în raport au înregistrat pierderi semnificative în sesiunea de astăzi, în ciuda câștigurilor de pe piața mai largă și a sentimentului general pozitiv din sesiunea de marți de pe piața americană. Acest lucru poate arăta în mod clar amploarea, persistența și profunzimea, dar și selectivitatea irațională actuală în modul în care informațiile sunt luate în calcul la stabilirea prețurilor, ceea ce afectează sectorul SaaS