Rezultatele CoreWeave: acționari liniștiți, creșteri de două cifre

Compania din domeniul „neo-cloud” și-a publicat rezultatele pentru ultimul trimestru. Acțiunile au înregistrat pierderi semnificative pe grafic în ultimele luni; numai din iunie, acestea au scăzut cu aproximativ 50%. Valul de vânzări a fost determinat de îndoielile tot mai mari cu privire la investițiile în AI și, mai ales, la cine va fi, în cele din urmă, adevăratul beneficiar. Deși modelul de afaceri și modul în care compania își finanțează cheltuielile de capital lasă încă mult de dorit, din punct de vedere operațional, compania a reușit să pună în plan secund preocupările multor investitori. Acțiunile au înregistrat o creștere de aproximativ 18% la deschiderea bursei, după publicarea raportului. Rezultate financiare Sentimentul negativ al pieței ar fi putut contribui într-o oarecare măsură la această reacție, dar trebuie precizat clar că raportul este unul bun și arată nu doar o creștere nominală, ci, mai presus de toate, o îmbunătățire a calității. Veniturile au depășit 2,57 miliarde USD, față de așteptările de 2,56 miliarde USD. Depășirea a fost minimă, deși reprezintă totuși o creștere de peste 100%.

Portofoliul de comenzi a crescut la 104,2 miliarde USD, cu aproape 5% față de trimestrul anterior. Adevărata surpriză a fost profitabilitatea operațională. Prețurile favorabile din noile contracte indică o monetizare rapidă a capacității implementate, aspect crucial pentru o companie cu acest model de afaceri. Profitul operațional s-a ridicat la 128 milioane USD, aproape dublu față de valoarea estimată de 66 milioane USD.

În plus, marja operațională a crescut la 5%. Aceasta reprezintă o creștere de aproape cinci ori față de trimestrul anterior. În ciuda unor rezultate semnificativ peste așteptări, CoreWeave rămâne aceeași companie. Pierderea netă a fost de 567 milioane USD, deși aceasta este mai mică decât valoarea estimată de aproximativ 677 milioane USD. Pierderea este o consecință a investițiilor companiei. Cheltuielile de capital (CAPEX) au totalizat 9,35 miliarde USD, depășind limita superioară a așteptărilor pieței, situată în jurul valorii de 9 miliarde USD. Dacă nu ar fi fost acest aspect, reacția pieței la rezultate ar fi fost probabil mai favorabilă. Previziuni Previziunile conducerii susțin ipoteza că indicatorii fundamentali ai companiei se îmbunătățesc. Se preconizează că veniturile anuale vor depăși 12,4 miliarde USD.

Se preconizează că ARR va crește la peste 18,5 miliarde USD până la sfârșitul anului.

Profitul ar putea ajunge la 1,15 miliarde USD.

Cheltuielile de capital (CAPEX) sunt estimate la 35–39 miliarde USD, față de estimarea anterioară de 31–35 miliarde USD. Concluzie CoreWeave a prezentat un raport excelent, care a depășit așteptările pieței acolo unde era necesar, într-un moment în care investitorii aveau cea mai mare nevoie de un motiv pentru a continua să creadă în companie. Îmbunătățirea operațională este vizibilă și reală; de asemenea, este greu de imaginat că rezultatele s-ar putea deteriora semnificativ pe termen scurt. Cel mai important aspect pentru scenariul optimist este faptul că compania păstrează un efect de levier operațional enorm, care abia începe să se reflecte în cifre. Veniturile înregistrează o creștere de două cifre, dar EBITDA și marjele cresc și mai rapid. Chiar și pierderea netă s-a redus în mod evident, iar compania este aproape de a deveni profitabilă. Dacă ritmul actual de creștere se menține, profiturile acționarilor ar putea fi enorme în doar câteva trimestre. Totuși, povestea nu se oprește aici. Diferența dintre EBIT și EBITDA se ridică la 1,3 miliarde USD. Aceasta se datorează amortizărilor și deprecierilor masive înregistrate de companie. Acesta este unul dintre principalele puncte slabe ale afacerilor bazate pe centre de date, deși, spre deosebire de CoreWeave, pentru majoritatea acestora infrastructura reprezintă mai degrabă o componentă obișnuită decât principalul mijloc de generare a profitului. Acoperirea datoriilor este de doar 0,41; deși compania își poate permite acest lucru deocamdată, o deteriorare semnificativă a condițiilor sau a sentimentului pe piața datoriilor corporative ar putea duce la insolvență. CoreWeave rămâne una dintre cele mai riscante și mai unilaterale pariuri pe revoluția AI, dar prezentarea actuală a rezultatelor financiare a mutat centrul de greutate către câștiguri. Analiza tehnică CoreWeave (interval zilnic) Tendința pe termen lung din grafic rămâne moderat negativă, fapt vizibil clar atunci când se trasează un canal descendent larg pornind de la maximul înregistrat la jumătatea anului 2025. Pe termen scurt, situația este, de asemenea, problematică din cauza scăderilor frecvente sub media mobilă exponențială (EMA) de 200 de zile. Cu toate acestea, cea mai recentă prezentare a rezultatelor financiare ar trebui să ajute acțiunea să depășească media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile și să se apropie de limita superioară a tendinței descendente, creând o șansă de a rupe seria tehnică negativă. O zonă puternică de rezistență în jurul valorii de 69 USD oferă în mod clar un prag minim solid pe care oferta nu a reușit să-l depășească, iar semnalele care indică o schimbare a acestei situații sunt puține. Sursă: xStation5

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