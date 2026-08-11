Rezumatul zilei – Prețul petrolului crește pe fondul incertitudinii, piața așteaptă datele privind inflația

🌍 Macroeconomie și politică monetară Directorul filialei locale a Fed din Chicago, Austan Goolsbee , a subliniat că inflația rămâne în prezent cea mai mare provocare pentru economia SUA. Cu toate acestea, el a menționat că situația stabilă a consumatorilor ar trebui să protejeze piața de o recesiune mai profundă, deși a descris piața muncii în sine ca fiind stabilă, dar departe de a fi foarte bună.

Vânzările de locuințe existente din SUA au atins în iulie 4,06 milioane pe bază anualizată, un nivel ușor superior celor 4,05 milioane preconizate. În ciuda depășirii previziunilor, piața imobiliară rămâne stagnantă din cauza ratelor ridicate ale dobânzilor ipotecare, iar prețurile au crescut cu 2,0% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Reprezentanții comerciali ai SUA și Canadei finalizează detaliile unui potențial acord economic pe care intenționează să îl prezinte săptămâna viitoare. Această inițiativă vizează asigurarea relațiilor comerciale împotriva eventualelor schimbări politice de după alegerile prezidențiale.

Agenția de rating Fitch Ratings a avertizat că, competitivitatea economică în creștere a Chinei reprezintă o provocare tot mai mare pentru creșterea economică a Uniunii Europene.

Banca centrală australiană (RBA) a decis să mențină ratele dobânzilor la nivelul actual, ceea ce a corespuns așteptărilor pieței. Investitorii din Australia se concentrează acum pe impulsurile globale, așteptând date cheie privind inflația din SUA.

După ora 20:00, randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani este de 4,68% , cel al obligațiunilor germane pe 10 ani a atins 3,16% , iar randamentul titlurilor de creanță britanice este de 4,96% . Merită menționat faptul că, în ciuda datelor slabe de pe piața muncii din SUA și a așteptărilor privind scăderea inflației, randamentele din SUA rămân ridicate, ceea ce nu justifică prețurile ridicate ale aurului. 📈 Piața bursieră și rezultatele companiilor Piețele bursiere europene au încheiat ziua cu o atmosferă mixtă, dar indicele german DAX și cel spaniol Ibex au reușit să înregistreze noi maxime istorice. Indicele german a câștigat 0,26% , închizându-se la 26.391,43 puncte, în timp ce indicele de referință spaniol a crescut cu 0,20% , susținut de un sezon puternic al rezultatelor corporative și de speranțele privind dezamorsarea conflictului din Orientul Mijlociu. În ceea ce privește contractele futures, DE40 înregistrează în prezent o creștere de 0,14%, iar SPA35 crește cu 0,32%

Sezonul raportărilor trimestriale de pe Wall Street se apropie de final, iar atenția investitorilor se concentrează asupra posibilității ca, actualele creșteri să-și mențină ritmul. Surprizele pozitive privind profiturile companiilor din sectorul tehnologic au îmbunătățit sentimentul pieței, dar valorile ridicate ale acțiunilor obligă piețele să fie prudente în așteptarea publicării datelor privind inflația CPI.

Gigantul american Nvidia intenționează să lanseze un program de finanțare menit să susțină următorul val de dezvoltare a inteligenței artificiale pe Wall Street. Compania urmărește să obțină capital pentru dezvoltarea infrastructurii hardware, menită să-i consolideze poziția dominantă pe piață. În plus, compania lucrează la un nou model Nemotron 4 cu un trilion de parametri, care urmează să concureze direct cu soluțiile OpenAI.

Intel a anunțat un plan de alocare a 20 de miliarde de dolari pentru investiții menite să permită companiei să revină la o poziție de lider tehnologic. În același timp, au apărut pe piață informații conform cărora aproximativ 33% din comenzile investitorilor în cadrul recentei oferte de acțiuni nu au primit nicio alocare de acțiuni.

Sectorul producătorilor de îmbrăcăminte sportivă a fost supus unei presiuni puternice după rezultatele financiare dezamăgitoare ale mărcii On Holding pentru al doilea trimestru, care a decis, de asemenea, să-și reducă prognoza privind veniturile anuale. Acest lucru s-a tradus prin scăderi ale valorilor de piață ale altor giganți ai industriei, precum Nike , Puma și Adidas .

SpaceXAI a anunțat lansarea versiunii beta a software-ului său Grok Bot , care este conceput să funcționeze ca o echipă de asistenți virtuali care îndeplinesc sarcini de afaceri. Instrumentul a fost pus la dispoziția abonaților la pachetul premium pe sisteme desktop și mobile.

Anthropic a finalizat o tranzacție de 9,1 miliarde de dolari cu Riot Platforms , o companie specializată în mineritul de Bitcoin care și-a pus recent la dispoziție centrele de date pentru calcule de AI.

Calendarul publicațiilor pentru zilele următoare include rapoarte financiare ale unor giganți europeni precum E.On , ABN Amro , Hannover Re și Sampo .

După ora 20:00, contractul futures pe indicele S&P 500 înregistrează o scădere de 0,31% , în timp ce Nasdaq 100 pierde 0,54% , iar Dow Jones scade cu 0,12% .

Între timp, acțiunile Nvidia pierd 0,14% , iar titlurile TSMC înregistrează o creștere de 0,49% . 💱 Piețele valutare Dolarul american se află într-o zonă de consolidare, iar investitorii se abțin de la mișcări mai ample în așteptarea publicării datelor privind inflația CPI . Această valoare va fi un factor-cheie pentru Rezerva Federală în luarea deciziilor privind o eventuală modificare a ratelor dobânzilor în septembrie. Se preconizează că inflația va scădea ușor, dar va rămâne în mod clar peste ținta stabilită.

Yenul japonez dă din nou semne de slăbiciune față de principalele monede, ceea ce indică faptul că intervențiile valutare anterioare ale guvernului au avut doar un impact pe termen scurt asupra pieței. Investitorii așteaptă din ce în ce mai mult măsuri decisive și majorări ale ratei dobânzii din partea Băncii Japoniei.

Realul brazilian a fost cea mai slabă monedă de pe piețele emergente, pierzând aproape 1% față de dolar. Deprecierea monedei rezultă din riscul politic crescând și din sondajele preelectorale care îl favorizează pe președintele Lula, ceea ce a eclipsat declarațiile „hawkish” ale băncii centrale locale, care indicau necesitatea menținerii unei politici monetare restrictive.

Perechea valutară AUDUSD a devenit centrul atenției ca tranzacția zilei, reacționând la menținerea ratelor dobânzilor de către RBA și la sentimentul global legat de riscul geopolitic.

La ora 20:00, indicele dolarului înregistrează o creștere de 0,06% 🛢️ Mărfuri Prețurile petrolului s-au caracterizat printr-o volatilitate enormă pe parcursul sesiunii, revenind aproape de nivelul de 88 de dolari pe baril pentru Brent. Creșterile inițiale au fost temporar anulate după comunicatele optimiste din Pakistan privind un posibil acord între SUA și Iran, dar piețele au revenit rapid la cumpărări în urma retoricii dure a Teheranului cu privire la menținerea blocadei Strâmtorii Hormuz. În plus, tensiunile sunt amplificate de declarațiile reprezentanților armatei iraniene și de rapoartele privind incidente în alte regiuni de extracție. În cele din urmă, investitorii dau dovadă de o mare reținere, știind că fiecare comunicat diplomatic ulterior poate schimba drastic echilibrul de putere pe graficele de tranzacționare.

Garda Revoluționară Iraniană ( IRGC ) a amenințat că, în cazul unei agresiuni din partea SUA, infrastructura globală de internet, centralele electrice și mii de kilometri de conducte de energie ar fi expuse riscului. În același timp, reprezentanții iranieni au subliniat că eventualele discuții cu Oman privind navigația sunt independente de problema închiderii complete a strâmtorii strategice.

Agenția guvernamentală americană EIA a publicat raportul STEO, în care a revizuit în creștere prognoza privind producția de petrol a SUA pentru 2026 la 13,8 milioane de barili pe zi și cea de gaze naturale pentru 2027 la 116 miliarde de picioare cubice pe zi. Agenția prevede, de asemenea, că întreruperile în exporturile de petrol din Orientul Mijlociu, la un nivel de aproximativ 600 de mii de barili pe zi, vor dura cel puțin până la sfârșitul anului 2027.

Prețurile la cacao au scăzut astăzi cu până la 6% , în urma rapoartelor privind îmbunătățirea perspectivelor de producție și a exporturilor din Ghana, ceea ce a atenuat îngrijorările legate de un deficit global al acestei mărfi.

În Libia, a avut loc un atac cu drone asupra unui rezervor de motorină de la rafinăria Zawiya , ceea ce reprezintă o altă sursă de tensiune pe piața combustibililor.

Chile și-a redus previziunile privind producția de cupru pentru a doua oară consecutiv, din cauza problemelor operaționale și geologice persistente din minele cheie ale țării.

După ora 20:00, aurul pierde 0,15% , argintul pierde 1,23% , în timp ce țițeiul WTI câștigă 1,02% , țițeiul Brent crește cu 0,95% , gazul natural pierde 0,69% , cuprul câștigă 0,08% , iar porumbul scade cu 0,31% 🪙 Criptomonede Piețele de criptomonede au înregistrat scăderi marți, iar liderul pieței, Bitcoin , a suferit o corecție sub nivelul de 64.000 de dolari din cauza unei deteriorări generale a încrederii investitorilor înainte de publicarea datelor privind inflația din SUA.

După ora 20:00, Bitcoin pierde 0,79% , înregistrând o scădere de 0,79% pe parcursul întregii săptămâni, în timp ce Ethereum pierde 0,60% , înregistrând o scădere de 0,60% pe parcursul săptămânii.

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