Rezultatele financiare ale Lumentum: Industria fotonică se dezvoltă accelerat datorită IA

Prezentarea rezultatelor financiare ale Lumentum (LITE.US) pentru al doilea trimestru al anului fiscal 2026 a decurs cu mult peste așteptări, iar o surpriză pozitivă și mai mare a reprezentat-o perspectiva pentru lunile următoare. Producătorul de componente optice beneficiază de o nouă creștere semnificativă a investițiilor în centrele de date dedicate IA, ceea ce stimulează cererea de comutatoare optice și lasere avansate. Acțiunile companiei au înregistrat o creștere de aproximativ 8% la deschiderea sesiunii de tranzacționare de după publicarea rezultatelor financiare. Rezultate financiare Veniturile companiei au depășit pragul psihologic de 1,00 miliarde USD, față de așteptările pieței de aproximativ 988 milioane USD. Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 109% față de aceeași perioadă a anului trecut și de 24% față de trimestrul anterior.

Câștigul pe acțiune (EPS) a atins 3,23 USD, depășind estimările consensuale de aproximativ 2,9–3,0 USD. Profitul pe acțiune a crescut cu un procent uluitor de 267% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind semnificativ chiar și limita optimistă a previziunilor conducerii.

Această creștere excepțională a profitului a fost unul dintre elementele cheie pentru investitori. Marja brută non-GAAP a crescut la 50,4% de la 47,9% în trimestrul anterior, în timp ce marja operațională a atins 36,6%, depășind limita superioară a previziunilor anterioare ale companiei.

Pierderea netă conform GAAP raportată, de 7,16 miliarde USD, pare dramatică, dar nu reflectă situația operațională a Lumentum. Aceasta provine în principal dintr-o pierdere contabilă unică, fără efect asupra numerarului, legată de conversia datoriei.

Lumentum profită în mod eficient de cererea puternică pentru a introduce pe piață un mix de produse mai favorabil. Creșterea nu este doar semnificativă, ci și de o calitate superioară și, așa cum susțin reprezentanții companiei, aceasta este doar începutul. Previziuni Acesta este, în mod evident, punctul forte al comunicatului privind rezultatele financiare. Conducerea Lumentum se așteaptă la venituri cuprinse între 1,225 și 1,275 miliarde USD. Consensul anterior era de aproximativ 1,16 miliarde USD.

Previziunile privind EPS ajustat sunt de 4,05–4,35 USD, față de așteptările de aproximativ 3,60 USD. Concluzie Principalul motor de creștere rămâne infrastructura construită pentru inteligența artificială. Compania se află în avangarda industriei fotonicii, adică a utilizării componentelor optice pentru transmiterea datelor. Această industrie va fi probabil absolut crucială în următoarele etape de dezvoltare a infrastructurii de IA. Acest lucru decurge din limitele stricte ale arhitecturii actuale a centrelor de date. Cablurile și comutatoarele tradiționale implică o limită superioară de viteză determinată de proprietățile fizice ale componentelor. În plus, aceste componente se încălzesc, irosind energie prin transformarea acesteia mai întâi în căldură, iar apoi din nou atunci când aceeași căldură trebuie eliminată pentru a menține eficiența operațională. Fotonica utilizează lasere, fibră optică și sticlă pentru a evita majoritatea acestor probleme, crescând în același timp vitezele de transmisie aproape de limita stabilită de înțelegerea noastră actuală a legilor fizicii. Până de curând, implementarea pe scară largă a fotonicii pur și simplu nu avea sens. Însă, în contextul unor investiții fără precedent și al apetitului insațiabil al companiilor tehnologice pentru putere de calcul, acest domeniu se transformă dintr-o simplă curiozitate într-un pilon al întregului boom investițional. Rezultatele abia încep să se reflecte în cifre. Livrările de comutatoare OCS s-au dublat față de trimestrul anterior, iar în perioada următoare se preconizează că vânzările acestora vor depăși cu mult 100 de milioane de dolari. De asemenea, compania își intensifică producția de transceivere de 1,6 T, precum și de lasere EML, CW și de mare putere. Cererea rămâne suficient de puternică încât, în anumite categorii, capacitatea de producție încă limitează ritmul de onorare a comenzilor. Rezultatele confirmă faptul că Lumentum este unul dintre principalii beneficiari ai extinderii infrastructurii de IA. În același timp, evaluarea foarte ridicată a acțiunilor înseamnă că piața se așteaptă la revizuiri ulterioare în sens ascendent ale previziunilor și la o scalare aproape impecabilă a producției. Evaluarea atractivității acțiunii în sine devine din ce în ce mai dificilă, mai ales după o creștere puternică a prețului acțiunilor. Analiza tehnică Lumentum (Interval D1) În ciuda unei reevaluări semnificative în perioada aprilie-iunie, tendința ascendentă a fost menținută după o revenire de la nivelul de aproximativ 620. Prețul s-a îndepărtat de EMA200 și, atâta timp cât rămâne peste nivelul Fibonacci de 100% al valului ascendent anterior, tabloul tehnic rămâne optimist, cu o mișcare potențială către vârful marcat de nivelul Fibonacci de 161,8%. Sursă: xStation5

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