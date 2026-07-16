Abbott înregistrează o creștere de 4% după ce a depășit estimările privind veniturile și a revizuit în sens ascendent previziunile privind profitul anual

Acțiunile companiei de tehnologie medicală Abbott Laboratories (ABT.US) au înregistrat o creștere de aproximativ 4%după ce compania a raportat rezultate mai bune decât se aștepta pentru al doilea trimestru al anului 2026. Veniturile au crescut cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 12,6 miliarde de dolari, depășind ușor estimările analiștilor, în timp ce atât vânzările, cât și profitul ajustat au depășit consensul de pe Wall Street. Deși profitul net raportat a scăzut cu aproximativ 47%, ajungând la 928 de milioane de dolari, iar profitul pe acțiune diluat conform GAAP a scăzut la 0,53 dolari, investitorii s-au concentrat în principal pe performanța mai puternică înregistrată în majoritatea segmentelor de afaceri și pe decizia companiei de a-și majora previziunile privind profitul pentru întregul an. Abbott se așteaptă acum la un câștig pe acțiune ajustat pentru 2026 de 5,45–5,60 dolari, în creștere față de intervalul previziunilor anterioare de 5,38–5,58 dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 0,05 dolari la valoarea medie. În același timp, compania și-a reafirmat previziunile privind creșterea vânzărilor comparabile de 6,5%–7,5%, semnalând încrederea într-o creștere mai puternică a veniturilor și a profiturilor în a doua jumătate a anului. Veniturile din al doilea trimestru au atins 12,6 miliarde de dolari , înregistrând o creștere de 13% față de aceeași perioadă a anului trecut, pe baza datelor raportate și de 4,8% pe o bază comparabilă .

Câștigul pe acțiune diluat ajustat s-a situat la 1,31 dolari , în timp ce câștigul pe acțiune diluat raportat conform GAAP a scăzut la 0,53 dolari .

Profitul net a scăzut cu aproximativ 47% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 928 de milioane de dolari , evidențiind diferența dintre rezultatele raportate și cele ajustate.

În primele șase luni ale anului 2026, veniturile au crescut cu 10,5%, ajungând la 23,7 miliarde de dolari , în timp ce profitul net a scăzut cu aproximativ 35,5%, ajungând la 2 miliarde de dolari .

Abbott și-a majorat previziunile privind câștigul pe acțiune ajustat pentru întregul an la 5,45–5,60 dolari , comparativ cu previziunile anterioare de 5,38–5,58 dolari .

Compania și-a menținut previziunile privind creșterea vânzărilor comparabile la 6,5%–7,5% pentru 2026.

Abbott a redistribuit 2,1 miliarde de dolari către acționari în cursul trimestrului, prin dividende și răscumpărări de acțiuni.

Compania continuă să-și extindă portofoliul de produse, incluzând Libre Duo , sistemul IVL coronarian TECTONIC și dispozitivul pentru apendicele atrial stâng Amulet 360 , care ar putea susține creșterea viitoare. Pentru investitori, concluzia principală este că, în ciuda rezultatelor financiare raportate conform GAAP mai slabe, activitatea de bază a Abbott rămâne solidă. Previziunile privind creșterea profitului sugerează că conducerea este din ce în ce mai încrezătoare că creșterea veniturilor și profitabilitatea se vor accelera în a doua jumătate a anului. Cotația acțiunilor Abbott (Interval D1) Acțiunile Abbott se tranzacționează în apropierea nivelului de 93 USD înainte de deschiderea pieței din SUA, ceea ce sugerează că investitorii optimisti ar putea încerca să împingă acțiunile peste media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile (linia portocalie) pentru prima dată în ultimele câteva luni și, potențial, să inverseze tendința generală de scădere. Chiar și după creșterea de astăzi, acțiunile rămân cu aproximativ 30% sub maximul istoric. Sursă: xStation5

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