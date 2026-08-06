Rezumatul zilei: 🗽 Wall Street se menține stabilă în ciuda slăbiciunii acțiunilor din sectorul memoriilor și a creșterii prețului petrolului

Aspecte esențiale Indicii bursieri americani se tranzacționează ușor în scădere după o sesiune mixtă în Europa, în timp ce petrolul a urcat din nou peste 82 de dolari pe baril.

Iranul urmează să negocieze cu Omanul cu privire la situația din Strâmtoarea Hormuz și la detaliile viitoarei sale supravegheri.

Scăderile accentuate ale acțiunilor SanDisk și Western Digital nu au declanșat o vânzare masivă pe Nasdaq, impactul asupra sectorului semiconductorilor rămânând limitat.

Datele macroeconomice din SUA au surprins în sens pozitiv, cererile inițiale de șomaj rămânând sub 200.000, iar productivitatea din al doilea trimestru înregistrând o creștere de 1,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de așteptările de 0,6%.

Vânzările cu amănuntul din zona euro au ratat așteptările atât în termeni lunari (-0,3% față de +0,1% așteptat, după +0,2% anterior), cât și în termeni anuali (+0,7% față de +1,0% așteptat, după +1,6% anterior).

Piețele bursiere europene au înregistrat joi o evoluție mixtă. Indicele DAX din Germania a încheiat ședința practic neschimbat, CAC 40 din Franța a câștigat 0,3%, în timp ce FTSE 100 din Marea Britanie a înregistrat creșteri modeste. Indicele WIG20 din Polonia s-a remarcat prin cea mai bună performanță, urcând cu aproape 0,9% și închizându-se peste pragul psihologic important de 4.000 de puncte pentru prima dată în istoria sa. Între timp, acțiunile americane s-au tranzacționat ușor în scădere, indicele Nasdaq 100 pierzând 0,15%, iar S&P 500 înregistrând o scădere de peste 0,3% la aproximativ cinci ore de la deschiderea sesiunii de joi. Sesiunea pe piețele bursiere europene a fost mixtă. Indicele DAX din Germania a închis la același nivel, CAC 40 din Franța a câștigat 0,3%, în timp ce FTSE 100 din Marea Britanie a înregistrat o ușoară creștere. Cel mai puternic indice de referință a fost WIG20 din Polonia, care a avansat cu aproape 0,9%, depășind pragul istoric simbolic de 4.000 de puncte. În SUA, indicele Nasdaq 100 a scăzut cu 0,15%, iar indicele S&P 500 a înregistrat o scădere de peste 0,3% la aproximativ cinci ore după deschiderea pieței de joi.

Rezultatele financiare ale companiilor au susținut sentimentul pe piețele din Europa continentală, deși piața din Londra a fost afectată de acțiunile tranzacționate ex-dividend, în timp ce apetitul general pentru risc a rămas limitat de incertitudinea geopolitică și de noile creșteri ale prețurilor petrolului. Printre cele mai performante companii, Deutsche Telekom a urcat cu aproximativ 6,3% după ce și-a extins programul de răscumpărare a acțiunilor la 5 miliarde de euro și și-a revizuit în sens pozitiv previziunile privind fluxul de numerar liber. Renk a înregistrat o creștere de 5,5% în urma unui volum record de comenzi primite. Siemens a scăzut cu aproximativ 4,5% după o creștere a comenzilor mai slabă decât se aștepta în divizia sa Digital Industries, în timp ce Rheinmetall a scăzut cu aproximativ 3,5% după ce și-a revizuit în sens negativ previziunile privind vânzările pentru 2026.

În Asia, indicele Shanghai Composite a crescut cu 0,57%, ajungând la 3.900,35, în timp ce indicele KOSPI din Coreea de Sud a scăzut cu 4,58%, ajungând la 6.296,38, iar indicele Nikkei 225 din Japonia a pierdut 0,93%, ajungând la 65.683,26. Îngrijorările legate de randamentul investițiilor în AI și reacțiile la rezultatele financiare ale producătorilor americani de cipuri de memorie au declanșat vânzări masive la SK Hynix, Samsung, Kioxia și Tokyo Electron.

SanDisk a scăzut cu aproximativ 5%, în ciuda raportării unei cifre de afaceri de 8,97 miliarde de dolari pentru al patrulea trimestru fiscal și a unui profit pe acțiune ajustat de 39,25 dolari, deoarece previziunile privind veniturile de 10,3-10,8 miliarde de dolari pentru trimestrul următor au dezamăgit investitorii după raliul puternic al acțiunilor. Western Digital a scăzut cu aproximativ 10,8%, în ciuda înregistrării unor venituri de 3,75 miliarde de dolari, în creștere cu 44% față de aceeași perioadă a anului trecut, și a unui profit pe acțiune (EPS) de 3,56 dolari, întrucât așteptările ridicate legate de AI și rezultatele mai solide ale Seagate au făcut ca simpla depășire a estimărilor de consens să nu fie suficientă.

Acțiunile Albemarle au înregistrat o creștere de aproximativ 8% datorită unei îmbunătățiri semnificative a profiturilor, susținută de prețurile mai ridicate ale materiilor prime, în timp ce Moderna și-a pierdut câștigurile inițiale, în ciuda faptului că a primit aprobarea FDA pentru vaccinul său împotriva gripei.

Datele privind piața muncii din SUA au fost mixte. Cererile inițiale de șomaj s-au situat la 199.000, față de așteptările de 205.000 și de 198.000 în săptămâna precedentă (revizuită), în timp ce numărul cererilor de continuare a crescut la 1,801 milioane, peste prognoza consensuală de 1,789 milioane. Cifrele indică faptul că noile concedieri rămân limitate, deși lucrătorii care își pierd locurile de muncă au nevoie de mai mult timp pentru a-și găsi un nou loc de muncă.

Productivitatea din sectorul non-agricol a crescut cu o rată anualizată de 1,4% în al doilea trimestru, depășind așteptările de 0,6%, în timp ce costurile unitare cu forța de muncă au crescut cu doar 1,3% față de 2,1% cât se preconiza, oferind un semnal relativ favorabil în ceea ce privește presiunile asupra costurilor. Stocurile angro din iunie au crescut cu 0,2% față de luna precedentă, dar vânzările angro au scăzut cu 3,0% după creșterea revizuită de 3,5% din mai, indicând o încetinire lunară semnificativă a cererii. În schimb, datele din Europa au dezamăgit, vânzările cu amănuntul din zona euro situându-se cu mult sub așteptări și evidențiind o cerere mai slabă din partea consumatorilor în întreaga regiune.

Dolarul american s-a apreciat, indicele DXY înregistrând o creștere de aproximativ 0,3%, până la aproape 99,97. Randamentele obligațiunilor de stat americane pe doi ani au urcat la aproximativ 4,25%, în timp ce randamentele pe 10 ani au crescut la aproximativ 4,66-4,67%, pe fondul faptului că revenirea prețurilor petrolului și o reevaluare mai „hawkish” a politicii Rezervei Federale au compensat datele mai slabe privind costurile forței de muncă.

Aurul s-a menținut aproape de 4.300 de dolari pe uncie, înregistrând o scădere de aproximativ 0,1%, în timp ce argintul a scăzut cu aproximativ 1,1%, ajungând la 61,6 dolari, reacționând mai puternic la aprecierea dolarului și la randamentele mai ridicate ale obligațiunilor. Bitcoin s-a tranzacționat în apropierea nivelului de 64.700 de dolari, înregistrând o creștere de aproximativ 0,6% în ultimele 24 de ore, în timp ce Ethereum a avansat cu aproximativ 2,3%, ajungând la 1.910 dolari, depășind clar performanța BTC.

Cele mai recente date complete pentru 5 august au arătat intrări nete de 244,4 milioane de dolari în ETF-urile spot de Bitcoin din SUA, inclusiv 196,8 milioane de dolari în IBIT al BlackRock. ETF-urile spot de Ethereum au atras 60,8 milioane de dolari, ETHA reprezentând 50,3 milioane de dolari din aceste intrări.

Potrivit The Information , Nvidia testează trei variante ale GPU-ului său Rubin Ultra și intenționează să ia o decizie cu privire la penuria de cipuri de memorie avansate. Acțiunile Nvidia au înregistrat o scădere de puțin sub 0,2% în cursul zilei.

Potrivit EIA, stocurile de gaze naturale din SUA au crescut cu 33 de miliarde de picioare cubice (bcf), depășind creșterea estimată de 30 bcf și cea de 28 bcf din săptămâna precedentă. Pe bază anuală, stocurile au fost cu 12 bcf mai mici. Nivelurile stocurilor s-au menținut cu 195 bcf peste media pe cinci ani de 2.922 bcf, stocurile totale rămânând în continuare în intervalul istoric observat în ultimii cinci ani. Scăderea cererii de răcire și creșterea ofertei din Bazinul Permian indică o slăbire a fundamentelor pieței spre sfârșitul verii. Pe de altă parte, următoarele cinci zile ar putea aduce ultima creștere sezonieră semnificativă a cererii interne de gaz, pe măsură ce vremea excepțional de caldă stimulează nevoile de răcire. Contractele futures pe indicele Dow Jones Industrial Average (US30, D1) Indicele US30 a scăzut astăzi cu aproape 800 de puncte, după ce miercuri s-a apropiat de nivelul de 55.000, stabilind un nou maxim istoric. În ciuda corecției de astăzi, sentimentul general față de acțiunile americane rămâne pozitiv, volatilitatea intrazilnică fiind relativ redusă. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."