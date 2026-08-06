Acțiunile Moderna scad în ciuda succesului mFlusiva 📉 Ce urmează pentru gigantul pieței vaccinurilor pe bază de ARNm?

Acțiunile Moderna au deschis inițial sesiunea de joi cu o creștere de aproximativ 5%, urcând la circa 58 de dolari, înainte de a înregistra o scădere și de a se tranzacționa în jurul valorii de 53 de dolari, în ciuda veștilor pozitive legate de vaccinul antigripal al companiei. Această evoluție oferă o bună ocazie de a reevalua valoarea și situația financiară generală a Moderna, pe măsură ce compania trece de la statutul de unul dintre cei mai mari beneficiari ai boom-ului biotehnologic post-pandemic la o afacere apreciată din ce în ce mai mult pe baza potențialului său viitor. Astăzi, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a aprobat vaccinul antigripal bazat pe ARNm al Moderna, mFlusiva, pentru adulții cu vârsta de 50 de ani și peste. Interesant este faptul că acțiunile Moderna s-au apreciat de aproape patru ori față de minimele înregistrate în 2025, înainte de a intra într-o corecție de aproximativ 30%, care continuă și astăzi. Chiar și așa, indicatorii fundamentali ai companiei par să susțină din ce în ce mai mult perspectivele sale de creștere pe termen lung pe piața vaccinurilor de nouă generație.
Sursa: xStation5
Bilanțul contabil și lichiditatea: Moderna se mândrește în continuare cu unul dintre cele mai solide bilanțuri din sectorul biotehnologic
Moderna se află astăzi într-o poziție cu totul diferită față de cea de la apogeul pandemiei, însă bilanțul său rămâne unul dintre cele mai mari avantaje competitive ale companiei. Activele circulante au scăzut treptat pe măsură ce lichiditățile generate în perioada de boom a vaccinurilor împotriva COVID-19 au fost utilizate, dar compania deține în continuare aproximativ 5,8 miliarde de dolari în active lichide, ceea ce îi asigură resurse ample pentru a finanța ani întregi de dezvoltare clinică. În același timp, gradul de îndatorare rămâne excepțional de scăzut, cu un raport datorie/capital propriu de aproximativ 0,2, ceea ce înseamnă că Moderna își finanțează în continuare creșterea fără a se baza în mare măsură pe îndatorare. Scăderea indicatorului de lichiditate curent față de maximele istorice ar trebui, așadar, privită ca o consecință firească a utilizării lichidităților acumulate în perioada pandemiei, mai degrabă decât ca o deteriorare a calității financiare. Pentru orice companie din domeniul biotehnologiei, durata de acoperire a lichidităților reprezintă un factor critic de evaluare, iar Moderna rămâne printre cele mai solide companii din industrie din acest punct de vedere. Din perspectivă fundamentală, investitorii acordă mai puțină importanță soldului de numerar al companiei în sine și mai multă importanță capacității conducerii de a transforma acel capital în produse de succes comercial. În cele din urmă, alocarea capitalului, mai degrabă decât mărimea rezervei de numerar, este cea care va determina probabil valoarea intrinsecă pe termen lung a Moderna
Sursa: XTB Research
Venituri și rentabilitate: Piața trece de la dependența de COVID la evaluarea portofoliului de produse în dezvoltare
Scăderea bruscă a veniturilor prezentată în grafic este în primul rând rezultatul normalizării pieței vaccinurilor împotriva COVID-19, mai degrabă decât al unei pierderi a avantajului tehnologic al Moderna. Compania a trecut de la generarea unor profituri trimestriale de peste 4–5 miliarde de dolari în timpul pandemiei la raportarea din nou a unor pierderi, o etapă obișnuită pentru firmele de biotehnologie care investesc agresiv în terapii viitoare. Prin urmare, investitorii nu mai evaluează Moderna pe baza profilului său actual de profituri, ci pe baza potențialului economic al platformei sale de ARNm și a probabilității de a comercializa cu succes noi produse. Din punct de vedere al evaluării, un ROE și un ROIC negative contează mai puțin astăzi decât ritmul în care Moderna își extinde portofoliul de vaccinuri și terapii aprobate. Recenta aprobare a mFlusiva de către FDA demonstrează că această strategie de diversificare începe să dea rezultate tangibile. Dacă programele clinice suplimentare aflate în stadiu avansat se vor dovedi de succes, scăderea actuală a veniturilor ar putea reprezenta, în cele din urmă, nimic mai mult decât o tranziție între două cicluri de creștere. Piețele din domeniul biotehnologiei au demonstrat în repetate rânduri că prețurile acțiunilor se redresează adesea cu mult înainte de revenirea profiturilor contabile
Sursa: XTB Research
Cheltuieli operaționale: Moderna sacrifică în mod deliberat profitabilitatea pe termen scurt pentru a finanța creșterea viitoare
La prima vedere, marjele EBIT și nete profund negative pot părea îngrijorătoare, dar profilul financiar al Moderna necesită un cadru analitic diferit. Compania continuă să mențină cheltuieli operaționale ridicate, deoarece dezvoltă unul dintre cele mai ample portofolii de produse pe bază de ARNm din sectorul biotehnologic global. Cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea ar trebui, prin urmare, privite ca o investiție în fluxurile de numerar viitoare, mai degrabă decât ca un simplu cost care afectează profiturile actuale. În același timp, cheltuielile de capital rămân relativ modeste, evidențiind caracterul „asset-light” al modelului de afaceri al Moderna în comparație cu companiile farmaceutice tradiționale, care necesită o infrastructură de producție substanțială. Ca urmare, evaluarea companiei depinde mult mai mult de valoarea preconizată a programelor clinice viitoare decât de indicatorii de profitabilitate actuali. Acesta este un exemplu clasic de afacere a cărei valoare intrinsecă este determinată în primul rând de opțiunile de creștere, mai degrabă decât de generarea actuală de fluxuri de numerar disponibile. Atâta timp cât Moderna își menține bilanțul solid și își păstrează capacitatea de a finanța inovarea fără a-și crește semnificativ gradul de îndatorare, marjele negative ar trebui interpretate ca o alegere strategică, mai degrabă decât ca o dovadă a unei slăbiciuni structurale
Sursa: XTB Research
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