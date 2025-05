Acțiunea lunii: Ce se întâmplă cu Repsol?

Acțiunile Repsol (REP1.ES) au scăzut cu aproape 30% în ultimul an, în principal din cauza scăderii accentuate a prețurilor petrolului brut. Dar atenție, deoarece mai multe tendințe ar putea determina o nouă creștere a prețurilor petrolului pe termen mediu. Cu toate acestea, strategia Repsol nu convinge o parte a pieței. La ce ne putem aștepta de la Repsol? Petrolul rămâne regele energiei Contrar opiniei predominante, realitatea este că petrolul rămâne principala sursă de energie la nivel mondial, reprezentând peste 30% din consumul global de energie, urmat de cărbune. De fapt, consumul global de petrol a crescut cu 1,9% anual între 1965 și 2023, deși este adevărat că această creștere a încetinit la 0,95% anual începând cu 2013. Cu toate acestea, importanța relativă a petrolului este în scădere, odată cu creșterea mai mare a altor surse de energie, cum ar fi energia regenerabilă. În orice caz, petrolul rămâne fundamental pentru economia noastră și va rămâne așa în următorii ani. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Atât de mult încât creșterea cererii de energie va continua să crească în ritm rapid în continente precum America de Sud și Asia, datorită îmbunătățirii condițiilor de viață și creșterii generale a consumului de energie. Pentru a da exemple concrete, China și India și-au crescut consumul de energie cu 5,6% și, respectiv, 3,4% anualizat din 2000. Mai precis, consumul de energie primară pe cap de locuitor este de 33.267 kW în China, în timp ce în India este de numai 7.586 kW, un decalaj care se va reduce considerabil în următorii ani. Previziuni privind prețul petrolului Pe termen scurt, prețurile petrolului brut se vor menține sub 70 de dolari pe baril, ceea ce va duce probabil la o reducere a investițiilor companiilor din sector. De fapt, cele cu un preț de echilibru mai mic vor fi câștigătoare în viitor, odată ce concurența se va reduce. În cazul Repsol, acest preț de echilibru este aproape de 50 de dolari pe baril, astfel încât chiar și la aceste prețuri, compania ar putea înregistra profit. Modelul de afaceri al Repsol Modelul de afaceri al Repsol poate fi rezumat în următoarele segmente: 1. Explorare și producție: care include partea din amonte (9,1% din venituri) 2. Industrial: include rafinarea petrolului, petrochimie și activități comerciale (57,2% din venituri) 3. Clienți: Aceasta include activitatea stațiilor de service, comercializarea combustibililor petrolieri, cum ar fi benzina și kerosenul pentru aviație precum și vânzarea de energie electrică și gaz. Aceasta este ramura comercială a Repsol (32,9% din venituri). 4. Generarea de energie cu emisii reduse de carbon: Aceasta constă în generarea de energie electrică din surse regenerabile și din cicluri combinate (0,8% din venituri). Cu toate acestea, observăm că Repsol pune un accent puternic pe producția de energie cu emisii reduse de carbon, chiar dacă randamentul acesteia rămâne scăzut. Nu înțelegem pe deplin angajamentul față de energiile regenerabile, având în vedere că sectorul se confruntă cu un aflux semnificativ de capital, ceea ce duce de obicei la o scădere a profitabilității. Acest lucru se observă și în reducerea producției de hidrocarburi, care, împreună cu scăderea prețurilor acestor materii prime, determină o reducere a veniturilor. Evaluarea acțiunilor Repsol Rezultatele Repsol pentru primul trimestru al anului 2025 au arătat slăbiciunea așteptată în urma scăderii prețurilor petrolului. De fapt, veniturile sale au scăzut cu 4,7%, în timp ce EBITDA a scăzut cu 26% din cauza efectului de levier operațional. Prin urmare, am elaborat două scenarii pentru a calcula prețul țintă al acțiunilor sale. Primul se concentrează pe 2025, în timp ce al doilea estimează cifre normalizate. Prețul țintă pentru acțiunile Repsol a fost calculat utilizând un multiplu EV/EBITDA și, deși nu avem potențial pentru 2025, acesta există la niveluri normalizate. Marja de siguranță este redusă, dar acțiunile ar trebui monitorizate îndeaproape în cazul unei creșteri bruște a prețurilor gazelor naturale sau petrolului.

