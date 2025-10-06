Acțiunea lunii: Va câștiga Meta cursa AI?

Investițiile în AI vor degrada fluxul de numerar pe termen scurt, dar îl vor stimula pe termen lung.

Acțiunile Meta au crescut cu 22% în 2025, dar asta nu înseamnă că sunt inaccesibile. Piața încă nu apreciază suficient Meta. Cât valorează acțiunile Meta?

Activitatea Meta

Meta își împarte activitatea în două linii diferite:

Familia de aplicații (FoA): Aplicațiile Meta sunt rețele sociale care facilitează interacțiunea între oameni în diferite moduri. Acestea reprezintă 99% din venituri, iar publicitatea reprezintă 98%. Reality Labs: Acesta este segmentul secundar al Meta, care include investiții în tehnologii experimentale, metaverse și căști de realitate virtuală, precum Meta Quest. În acest domeniu, Meta vinde și hardware, adică casca în sine. Acest segment înregistrează pierderi semnificative pentru Meta, dar credem că are un potențial interesant în viitor. Atât de mult încât este cea mai avansată companie din acest domeniu și tocmai a lansat noile ochelari Ray-Ban de uz zilnic cu AI integrat.

Printre aplicațiile sale, inclusiv Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads și Messenger, trebuie să evidențiem Instagram. Această aplicație a crescut enorm în ultimii ani și își schimbă formatul de conținut. Reels, videoclipurile scurte, ating o acoperire de 2,25 ori mai mare decât o postare cu o singură fotografie și de 1,36 ori mai mare decât un carusel de fotografii, potrivit unui studiu Buffer. Au fost incluse în trimestrul al treilea al anului 2020 și, până în primul trimestru al anului 2022, reprezentau deja 20% din timpul de utilizare a Instagram, în timp ce în primul trimestru al anului 2024 au atins 50%, și credem că procentul a continuat să crească.

Meta se mândrește cu cele mai populare rețele sociale și cu un total de 3,48 miliarde de utilizatori activi zilnic, reprezentând puțin peste 60% din populația globală cu acces la internet. Dacă excludem China, care are WeChat și nu permite accesul la alte rețele sociale, vorbim despre aproximativ 76,5% din populația cu acces la internet și 42,74% din populația globală (49,5% fără China).

Din punct de vedere geografic, Statele Unite și Canada rămân principala sursă de venituri pentru Meta, deși regiuni precum Europa și restul lumii câștigă o anumită cotă de piață datorită creșterii veniturilor din ultimii ani.

Investițiile în AI și indicatorii Meta

ARPU, venitul mediu pe utilizator, continuă să crească în fiecare trimestru și a înregistrat o revenire în al doilea trimestru al anului 2025. Cu toate acestea, considerăm că acesta este doar începutul.

Creșterea medie a prețurilor este puternică, după mai multe trimestre de scădere. Această creștere medie a prețurilor, aproape de două cifre, și creșterea numărului de utilizatori sunt factorii care determină creșterea de două cifre a Meta. Singura regiune care, în opinia noastră, raportează o creștere excesiv de scăzută a prețului mediu pe reclamă este Asia-Pacific, deși considerăm că aceasta are încă un potențial semnificativ. Această piață include India, una dintre regiunile care, în opinia noastră, va stimula acest indicator, deoarece este o piață care începe să devină atractivă pentru mărci.

Impresiile au încetinit ritmul de creștere, iar noi atribuim acest lucru scăderii numărului de ore petrecute pe rețelele sociale la nivel mondial. Această variabilă este crucială, deoarece prețul perceput per reclamă depinde de numărul de interacțiuni și de impresii pe care le primește. Cu toate acestea, am observat o revenire puternică în ultimul trimestru și considerăm că AI începe deja să aibă un impact.

AI este o parte fundamentală a tezei Meta. Veniturile Meta sunt determinate de numărul de utilizatori, interacțiunile utilizatorilor cu reclamele și prețul acestor reclame. Pentru a crește atât interacțiunile, cât și prețurile reclamelor, este necesar să se ofere reclama potrivită fiecărui utilizator. Pentru a face acest lucru, compania utilizează deja modele de AI pentru a identifica modelele de utilizare ale utilizatorilor și pentru a înțelege ce conținut generează cel mai mult engagement. În acest fel, poate oferi utilizatorilor și cele mai relevante reclame, crescând probabilitatea ca aceștia să interacționeze cu ele. Acest lucru va permite o mai bună direcționare a reclamelor și, prin urmare, o creștere a randamentului investiției în publicitate pentru agenții de publicitate, ceea ce va duce la creșterea prețurilor pentru Meta.

Pe de altă parte, până în 2026, se preconizează că procesul va fi automatizat și mai mult pentru agenții de publicitate, astfel încât orice companie să își poată aloca bugetul disponibil, iar Advantage+ (instrumentul Meta bazat pe AI pentru agenții de publicitate) va crea automat campania de marketing completă cu imagini și videoclipuri. Acest lucru reprezintă economii semnificative de costuri pentru agenții de publicitate, care vor putea reduce personalul departamentului sau cheltuielile cu agențiile externe. Aceasta înseamnă deblocarea unei piețe de peste 400 de miliarde de dolari anual, care până acum a fost neglijată, deoarece Meta era un complement, nu un substitut.

Avantajele competitive ale Meta

Meta are două avantaje competitive cheie care îi permit să obțină marje ridicate și capacitatea de a investi în alternative care în prezent nu sunt profitabile, datorită generării de numerar din activitatea sa principală. Aceste avantaje competitive sunt:

Efectul de rețea: Efectul de rețea se referă la creșterea valorii unei rețele de persoane pe măsură ce aceasta crește și se alătură mai multe persoane. Este tipic pentru rețelele sociale, astfel încât Meta, cu cele mai mari rețele sociale din lume, beneficiază de acest lucru. Facebook și Instagram sunt valoroase pentru utilizatori, deoarece aceștia își pot găsi familia, cunoștințele și postările relevante. Prin urmare, cu cât rețeaua este mai mare, cu atât este mai valoroasă pentru utilizatori, ceea ce este esențial pentru ca agenții de publicitate să aleagă rețelele Meta pentru a-și investi bugetele de publicitate.

Economii de scară: Pe măsură ce rețeaua crește, costul este repartizat între mai mulți utilizatori, ceea ce duce la o scădere a costului per utilizator. Acest lucru permite creșterea marjelor pe măsură ce afacerea crește.

Costuri de schimbare: acest avantaj defensiv apare atunci când costul schimbării serviciilor pentru client este mai mare decât beneficiul pe care îl obține din trecerea la o altă alternativă. Deși în cazul Meta nu este atât de mare, credem că ar putea câștiga avânt odată cu implementarea campaniilor automatizate bazate pe AI, determinând agenții de publicitate să renunțe la alte alternative, chiar dacă costul ar putea fi ceva mai mic.

Evaluarea Meta: Care este prețul țintă pentru acțiunile Meta?

Pentru evaluarea noastră, am dezvoltat trei scenarii bazate pe trei variabile cheie: ARPU, cheltuieli de cercetare și dezvoltare și cheltuieli de capital. Scenariul de bază reflectă în mod rezonabil noile dezvoltări ale Meta bazate pe inteligența artificială, care vor crește impresiile, potențialul de captare a cotei de piață de la agențiile de marketing și profitabilitatea crescută pentru agenții de publicitate. În plus, compania începe să monetizeze WhatsApp și credem că va continua să extindă această piață. De asemenea, am presupus că veniturile RL vor rămâne constante, în ciuda creșterii costurilor.

Am presupus o rată de actualizare de 8% și o rată de impozitare de 18%.

Scenariul de bază ne oferă o reducere potențială de aproape 50% a fluxurilor de numerar, dar o reducere de 26,4% a multiplilor de evaluare.

Evaluarea finală ne oferă un preț țintă pentru Meta de 1.045,7 dolari, ceea ce reprezintă un potențial de creștere de puțin peste 40%.

Deși CAGR nu este deosebit de ridicat, considerăm că Meta rămâne o companie excelentă, cu avantaje competitive care îi vor permite să rămână una dintre cele mai bune companii din lume și să își continue expansiunea.

În cele din urmă, teza de investiție a Meta nu este aceea de a profita de o situație specifică a pieței, ci mai degrabă de a cumpăra o companie de calitate la prețuri rezonabile și cu un management implicat.

Scenariul optimist ne oferă un preț țintă de 1.232,7 dolari, ceea ce reprezintă un potențial de creștere de 68%. În același timp, scenariul pesimist ne oferă un preț țintă de 561,3 dolari, ceea ce ar însemna un potențial de scădere de 23%.