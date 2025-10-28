PayPal - Creșteri de două cifre ale veniturilor și cooperare cu OpenAI

Semn de încredere din partea fondurilor private de investiții

Aspecte esențiale Veniturile au depășit așteptările în majoritatea indicatorilor

Compania a ridicat țintele pentru următoarele trimestre

Cooperare cu OpenAI și implementarea ChatGPT

PayPal (PYPL.US) încheie sezonul de raportare a veniturilor cu o creștere spectaculoasă. Unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de plată din lume și-a publicat rezultatele și s-a lăudat cu colaborarea sa cu OpenAI. Valoarea companiei crește cu peste 10% în sesiunea de astăzi. Compania și-a prezentat rezultatele pentru al treilea trimestru al anului 2025 și a publicat previziunile pentru trimestrele următoare. Venitul net s-a ridicat la 8,42 miliarde de dolari, crescând cu 7% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind așteptările pieței de 8,24 miliarde de dolari.

Compania a înregistrat cea mai mare creștere în segmentul „Servicii cu valoare adăugată”, cu venituri de 895 de milioane de dolari, în creștere cu 15% față de anul precedent.

SUA a înregistrat venituri de 4,75 miliarde de dolari, marcând o creștere de 5% față de anul precedent.

Numărul de utilizatori activi a crescut la 438 de milioane.

Volumul total al plăților s-a ridicat la 458 de miliarde de dolari, reprezentând o creștere de peste 8% față de anul precedent.

Ca urmare, indicatorul EPS „ajustat” a atins 1,34 dolari, comparativ cu așteptările pieței de 1,2 dolari.

De asemenea, este semnificativă creșterea masivă a fluxului liber de numerar, cu 48% față de anul precedent, ajungând în prezent la 2,3 miliarde de dolari. Până la sfârșitul trimestrului, compania prevede o creștere a EPS ajustat la 1,31 dolari, ceea ce se aliniază așteptărilor pieței. În comunicatul privind previziunile de sfârșit de an, compania a asigurat investitorii că EPS va crește de la 5,35 USD la 5,39 USD, comparativ cu așteptările pieței de 5,25 USD. Compania își mărește CAPEX la 1 miliard USD până la sfârșitul anului. În plus, compania a anunțat următorul dividend, care va fi de 14 cenți pe acțiune în acest trimestru. Aceste rezultate au fost suficiente pentru a satisface investitorii deoarece compania a înregistrat rezultate cu mult peste așteptări. Cu toate acestea, ceea ce a determinat creșteri de două cifre ale valorii este acordul cu OpenAI. PayPal va fi prima platformă care va implementa portofelul său digital direct în ChatGPT. Având în vedere sentimentul foarte optimist față de AI pe piață, în special în rândul investitorilor instituționali, orice colaborare cu OpenAI a constituit recent un motiv suficient pentru creșterea valorii unei companii. Cu toate acestea, în acest caz, având în vedere cei peste 800 de milioane de utilizatori ChatGPT și recunoscând că mulți dintre acești utilizatori folosesc deja AI pentru căutarea de produse, integrarea directă cu portofelul ar putea genera venituri enorme, dar dificil de estimat cu precizie în prezent. Compania a primit, de asemenea, un vot de încredere din partea Blue Owl Capital, care a achiziționat creanțe în valoare de 7 miliarde de dolari de la PayPal pentru serviciul „Cumpără acum, plătește mai târziu”. După creșterile de astăzi, compania a reușit să revină la nivelurile din iulie anul acesta, când prețul acțiunilor a scăzut cu 15%. Cu toate acestea, compania este încă la aproximativ 20% distanță de maximele locale din 2024. PYPL.US (Interval D1) Sursa: xStation 5

