Modul „Mad Max” – Tesla are probleme?

Aspecte esențiale Tesla a lansat un nou mod FSD numit „Mad Max”

Performanța sistemului a atras imediat atenția negativă a autorităților de reglementare

Acțiunile scad cu peste 2%

Decizie surprinzătoare după raportul dezamăgitor privind veniturile

Tesla continuă să experimenteze cu software-ul mașinilor sale, iar ultima actualizare a atras atenția NHTSA, agenția federală americană responsabilă cu siguranța rutieră. Reacția pieței bursiere este una rezervată. Prețul acțiunilor Tesla a scăzut astăzi cu peste 2%, în ciuda climatului favorabil creat de publicarea datelor macroeconomice, ceea ce indică faptul că riscul de reglementare începe să prevaleze asupra sentimentului. Compania a introdus un nou mod de conducere autonomă în mașinile sale, cu numele îngrijorător „Mad Max”. Numele face referire, în mod natural, la filmele de acțiune și urmăririle spectaculoase, ceea ce nu ar fi o idee atât de nedumeritoare dacă Tesla nu ar fabrica mașini. Mașini care mai au un drum lung de parcurs înainte de a demonstra clienților și autorităților de reglementare că modul lor de conducere autonomă este sigur. Descrierea producătorului subliniază „menținerea vitezelor mai mari și schimbarea mai frecventă a benzii de circulație”. Cu toate acestea, rapoartele utilizatorilor și acoperirea mediatică sugerează că mașina în acest mod ignoră limitele de viteză pe șosea. Acest lucru a atras imediat atenția autorității de reglementare, care a solicitat Tesla explicații detaliate în cadrul unei anchete mai ample privind noul FSD. Autoritățile de reglementare federale sunt bine familiarizate cu Tesla și cu CEO-ul său datorită numeroaselor investigații efectuate în ultimii ani. În timpul scurtei sale perioade ca parte neoficială și neconstituțională a administrației președintelui, agenția „DOGE”, care avea ca scop „optimizarea” bugetului federal, a cauzat daune ireparabile activității multor agenții și institute de cercetare. Cu toate acestea, Elon Musk nu a reușit să influențeze suficient NHTSA, care continuă o serie de cazuri împotriva companiei. Astăzi, lista anchetelor s-a extins, iar compania ar putea suferi consecințe grave dacă agenția va concluziona că punerea în pericol a participanților la trafic și încălcarea legii au fost intenționate. În prezent, NHTSA analizează comportamentul sistemului de asistență a șoferului în câteva milioane de vehicule, inclusiv rapoarte privind încălcări ale regulilor de circulație și coliziuni. Cadrul juridic rămâne dificil pentru companie, după cum reamintește hotărârea judecătorească din august din Florida, cu o sumă acordată de peste două sute patruzeci de milioane de dolari într-un caz legat de Autopilot. Fiecare nouă notificare către NHTSA poate crește, prin urmare, probabilitatea unor costuri juridice suplimentare și modificări ale produsului. Momentul acestei actualizări de software este nedumeritor, deoarece compania a publicat rezultatele pentru al treilea trimestru în această săptămână. Rezultatele au fost primite cu destulă răceală, în ciuda veniturilor solide și a succeselor în diversificarea portofoliului companiei. Trebuie să ne întrebăm dacă marjele în scădere ale companiei de-a lungul anilor pot suporta amenzi și procese judiciare de milioane de dolari. Timpul va arăta câtă răbdare mai au autoritățile de reglementare și investitorii. Astfel de decizii exercită însă presiune asupra evaluării și reprezintă un risc care trebuie evaluat. TSLA.US (interval zilnic) Sursa: xStation5

