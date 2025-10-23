Câștigurile IBM: creștere lentă și previziuni slabe

Firmele de investiții mențin recomandări moderat pozitive, dar îngrijorările cu privire la rata de creștere sunt în creștere

Veniturile din infrastructură au crescut cu 17%, iar cele din consultanță cu doar 3,3%

Venituri de 16,33 miliarde de dolari, o creștere de 9% față de anul precedent

Al treilea raport consecutiv privind câștigurile a fost primit cu răceală

Rezultate peste consens, dar acțiunile au scăzut cu peste 7% după închiderea bursei

Aspecte esențiale Rezultate peste consens, dar acțiunile au scăzut cu peste 7% după închiderea bursei

Marja operațională a îndeplinit așteptările de 58,7%

Piața a fost dezamăgită de creșterea lentă în domeniul software/consultanță și de previziunile prudente

IBM a publicat ieri rezultatele sale, care la prima vedere păreau solide. Veniturile și câștigurile pe acțiune au depășit așteptările pieței, iar fluxul liber de numerar a crescut semnificativ față de anul precedent. În ciuda acestui fapt, reacția investitorilor a fost decisiv negativă. În timpul tranzacționării obișnuite, prețul acțiunilor a scăzut, iar în tranzacționarea after-hours, scăderile au depășit 7%. Acesta este al treilea trimestru consecutiv în care conferința privind rezultatele financiare se încheie cu dezamăgire. Veniturile pentru trimestrul trecut s-au ridicat la 16,33 miliarde de dolari, reprezentând o creștere de peste 9% față de anul precedent și depășind cu mult consensul stabilit la aproximativ 16,1 miliarde de dolari.

Segmentul infrastructurii merită o mențiune specială, înregistrând o creștere de până la 17%, demonstrând reziliența liniilor de afaceri tradiționale.

Consultingul a înregistrat performanțe mult mai modeste, cu o creștere de doar 3,3%.

Compania a îndeplinit așteptările privind marja operațională de 58,7%, iar câștigul ajustat pe acțiune a crescut la 2,65 dolari, depășind previziunile.

Fluxul de numerar disponibil a crescut la 2,37 miliarde de dolari, înregistrând o îmbunătățire de 15% față de aceeași perioadă a anului trecut. De ce reacția slabă? Piața a fost deosebit de dezamăgită de rata de creștere în domeniul software-ului și al consultanței, domenii pe care investitorii le consideră naturale pentru expansiune și crearea de marje mai mari în următorii ani. În plus, atenția a fost atrasă de o schimbare subtilă, dar semnificativă, în formularea comentariului conducerii. Creșterea veniturilor din acest an a fost descrisă ca fiind „de cel puțin 5%”, în loc de „peste 5%”, cum era anterior. Această formulare a fost interpretată ca o reducere de facto a previziunilor și a crescut îngrijorarea că creșterea veniturilor ar putea să nu accelereze așa cum se aștepta anterior. Majoritatea băncilor de investiții își mențin recomandările la niveluri moderat pozitive. În același timp, analiștii semnalează din ce în ce mai mult îngrijorarea cu privire la rata slabă de creștere în segmentele cheie. IBM rămâne o companie cu active puternice, un portofoliu tehnologic extins și un brand recunoscut. Cu toate acestea, corporația învechită se confruntă din ce în ce mai mult cu cerințele pieței extrem de dinamice și agresive de astăzi, unde investitorii se așteaptă la o accelerare constantă, în special în segmentele de software și servicii. Fără dovezi clare ale unei accelerări susținute a creșterii în aceste domenii, fiecare depășire a consensului ulterior ar putea să nu fie suficientă pentru a inversa narațiunea negativă care înconjoară compania.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."