Acțiunea săptămânii: AMD – De la a doua opțiune la pilonul central al infrastructurii pentru AI

Cursa pentru inteligența artificială este încă descrisă cel mai adesea prin prisma acelorași nume: NVIDIA, Microsoft sau Alphabet. Acestea sunt companiile care construiesc cele mai mari clustere de GPU-uri, antrenează modele de ultimă generație și dictează ritmul întregii piețe. În acest context, AMD a rămas multă vreme în plan secund, fiind considerată o alternativă mai ieftină sau a doua opțiune în lumea procesoarelor și a acceleratoarelor.

Totuși, această imagine se îndepărtează din ce în ce mai mult de realitate.

AMD intră într-o nouă fază a istoriei sale, în care nu mai este văzută ca un subcontractant al tendințelor mai largi ale industriei, ci ca unul dintre furnizorii cheie ai infrastructurii fundamentale pentru întregul ecosistem AI. Este descrisă din ce în ce mai mult nu doar ca o companie de cipuri, ci ca o firmă care reunește trei elemente esențiale ale noii ere a calculului: procesoarele pentru servere EPYC, acceleratoarele GPU Instinct și platforma Ryzen AI în creștere, cu unități NPU.

Această schimbare nu s-a produs peste noapte, dar ultimele trimestre au accelerat-o în mod clar. Rezultatele financiare nu mai sunt doar rapoarte solide într-o industrie ciclică, ci încep să semene cu o tendință de creștere structurală. Centrul de date a devenit cel mai mare segment și cel cu cea mai rapidă creștere, în timp ce activitatea de AI atât pe partea de GPU, cât și pe cea de CPU a trecut de la o narațiune viitoare la un motor real al veniturilor.

Ca urmare, AMD atrage din ce în ce mai mulți investitori care caută expunere nu doar la modelele de AI în sine, ci la întregul strat de infrastructură care le face posibile. Piața recunoaște treptat că, în era AI, nu mai este vorba doar de GPU-uri individuale de vârf, ci de un sistem de calcul complet în care CPU, GPU, memoria și rețeaua trebuie să funcționeze ca un singur organism.

Și tocmai aici apare AMD ca una dintre puținele companii care încearcă să ofere acel sistem într-un mod mai integrat.

Ceea ce devine tot mai clar este și o schimbare în modul în care este percepută inteligența artificială. După faza dominată de GPU-uri și antrenarea modelelor, atenția se îndreaptă treptat către inferență, agenți AI și fluxuri de lucru mai complexe care necesită nu doar putere de calcul brută, ci și o orchestrare inteligentă a întregului sistem.

În această configurație, CPU-ul nu mai este doar o componentă de suport pentru GPU-uri. Acesta își recâștigă rolul ca unul dintre elementele centrale ale infrastructurii AI.

Dacă această tendință continuă, AMD, ca unul dintre puținii jucători majori care combină atât capacitățile CPU, cât și cele ale GPU într-un singur portofoliu, s-ar putea afla într-o poziție deosebit de puternică în următoarea fază de dezvoltare a pieței AI.

Ce este AMD

AMD este o companie globală de semiconductori care proiectează circuite integrate pentru computere personale, servere și sisteme de inteligență artificială.

Activitatea sa se bazează pe trei piloni principali: procesoarele Ryzen pentru piața PC-urilor, cipurile de server EPYC pentru centrele de date și acceleratoarele Instinct pentru sarcini de AI. O parte din ce în ce mai importantă a portofoliului său este și platforma Ryzen AI cu unități NPU, care sunt unități de procesare specializate concepute pentru a rula sarcini de inteligență artificială direct pe dispozitive. NPU-urile sunt optimizate pentru sarcini precum recunoașterea imaginilor, procesarea limbajului natural și inferența locală de AI, oferind o eficiență energetică semnificativ mai mare decât CPU-urile sau GPU-urile tradiționale.

Compania funcționează după un model fără fabrică, externalizând producția în principal către TSMC.

Timp de mulți ani, AMD a fost considerată o opțiune secundară față de Intel și NVIDIA, dar odată cu ascensiunea inteligenței artificiale, și-a câștigat o nouă poziție ca furnizor atât de CPU-uri, cât și de GPU-uri pentru infrastructura de calcul de nouă generație.

Rezultate trimestriale: un punct de cotitură

Cele mai recente rezultate ale AMD pentru primul trimestru al anului 2026 au confirmat că compania a intrat într-o fază de creștere în accelerare evidentă, impulsionată de inteligența artificială.

Cifre cheie:

Venituri : aproximativ 10,3 miliarde USD, în creștere cu aproximativ 38% față de aceeași perioadă a anului trecut

Segmentul centrelor de date: aproximativ 5,8 miliarde USD, în creștere cu peste 50% față de aceeași perioadă a anului trecut

Venit net: creștere puternică susținută de efectul de levier operațional și de îmbunătățirea profitabilității AI

Flux de numerar : foarte puternic, menținând o flexibilitate financiară ridicată

Previziuni pentru Q2 2026: venituri de aproximativ 11,2 miliarde USD, indicând o expansiune suplimentară

Cea mai importantă parte a raportului a fost, încă o dată, segmentul Centrelor de date, care a devenit principalul motor de creștere al companiei, depășind treptat afacerile tradiționale, precum PC-urile și jocurile, care au definit AMD de-a lungul timpului.

Chiar mai important decât cifrele a fost tonul comunicării. Conducerea a identificat în mod explicit Data Center ca principalul motor de creștere și a subliniat că cererea legată de AI, atât pe partea de CPU, cât și pe cea de GPU, crește mai rapid decât se aștepta anterior.

Ca urmare, piața a interpretat aceste rezultate ca o confirmare a faptului că AMD nu mai este o companie de hardware ciclică, ci unul dintre principalii beneficiari ai dezvoltării infrastructurii globale de AI.

Data Center: noul nucleu al AMD

Segmentul centrelor de date a devenit domeniul în care AMD și-a transformat cel mai clar identitatea. Ceea ce odată era unul dintre numeroasele segmente de afaceri este acum principalul motor de creștere și nucleul întregii narative de investiții.

Centrele de date reprezintă coloana vertebrală a economiei digitale moderne: infrastructura hyperscaler, cloud computing, antrenarea modelelor de AI și sisteme de inferență din ce în ce mai complexe. În acest mediu, AMD oferă două componente fundamentale: procesoarele pentru servere EPYC și acceleratoarele Instinct.

Sursa: ADM.COM Instict series 350

EPYC se ocupă de calculele generale, logica sistemului și gestionarea sarcinilor de lucru, în timp ce Instinct se concentrează pe cele mai solicitante calcule de AI. Pe măsură ce modelele de AI se extind și sarcinile de lucru devin tot mai complexe, aceste două componente funcționează din ce în ce mai mult ca un sistem unificat, mai degrabă decât ca produse separate.

Sursa: ADM.COM Processor series Zen

Cea mai importantă schimbare din ultimele trimestre este faptul că cererea de soluții de AI nu se mai limitează doar la GPU-uri. Gigantii din domeniul cloud construiesc acum platforme de calcul complete, în care CPU-ul, GPU-ul, memoria și rețeaua trebuie să fie atent echilibrate. În acest context, AMD dobândește o poziție unică, fiind una dintre puținele companii care oferă atât CPU, cât și GPU în cadrul unui singur ecosistem.

Ca urmare, Data Center nu mai este doar un segment de produse. A devenit o participare la construirea unor sisteme complete de inteligență artificială compuse din mii de componente interconectate.

CPU-ul revine în joc

Prima fază a revoluției AI a fost dominată de GPU-uri. Acceleratoarele au devenit simbolul boom-ului, impulsionând antrenarea modelelor și definind ciclurile de investiții în întreaga industrie. CPU-urile au rămas în plan secund, susținând în principal sarcinile de lucru ale GPU-urilor.

Sursa: ADM.COM Processor series Ryzen 9000

Această imagine se schimbă acum, pe măsură ce piața intră în următoarea fază a dezvoltării AI.

Inferența capătă o importanță tot mai mare, adică faza în care modelele sunt utilizate efectiv în producție. În același timp, apar agenți AI, capabili nu doar să genereze răspunsuri, ci și să planifice acțiuni, să utilizeze instrumente și să execute fluxuri de lucru complexe între sisteme.

În acest mediu, arhitectura de calcul arată foarte diferit. GPU-urile se ocupă în continuare de calculele grele, dar CPU-urile devin stratul de orchestrare al întregului sistem. Acestea gestionează fluxul de date, coordonează acceleratoarele, se ocupă de memorie și rețea și susțin logica decizională în timp real.

Cu cât sistemele de AI devin mai complexe, cu atât eficiența CPU-ului devine mai importantă.

AMD se află într-o poziție unică pentru a beneficia de această tendință, deoarece este una dintre puținele companii majore care oferă atât procesoare avansate (EPYC), cât și procesoare grafice (Instinct), concepute să funcționeze împreună într-un ecosistem de calcul unificat.

Analiza financiară

Analizând datele financiare ale AMD pe o bază trimestrială, compania trece în mod clar de la un model de afaceri ciclic la o traiectorie de creștere mai structurală, determinată de produsele legate de centrele de date și de AI.

În primul rând, se remarcă dinamica veniturilor. Compania a trecut de la aproximativ 5-6 miliarde de dolari pe trimestru la niveluri constant mai ridicate, de peste 9 miliarde de dolari, depășind în mod clar pragul de 10 miliarde de dolari. Nu este vorba de o creștere punctuală, ci de o tendință treptată de creștere a nivelurilor de bază.

Rentabilitatea s-a îmbunătățit, de asemenea. Marjele brute rămân stabile în jurul valorii de 50%, susținute de o pondere mai mare a produselor avansate. Marjele operaționale, după presiunile anterioare, se redresează treptat pe măsură ce scara de operațiuni se îmbunătățește, iar mixul de afaceri se îndreaptă către sarcini de lucru AI cu marjă mai mare.

Profitul net a trecut de la niveluri scăzute sau aproape de pragul de rentabilitate la un nivel constant pozitiv, reflectând un efect de levier operațional puternic. Creșterea veniturilor se traduce din ce în ce mai mult într-o creștere a profitului net.

Fluxul de numerar reprezintă un alt punct forte esențial. Fluxul de numerar din exploatare și fluxul de numerar disponibil înregistrează o tendință ascendentă, AMD generând în prezent câteva miliarde de dolari pe trimestru. În ciuda unei anumite volatilități a fluxurilor de numerar din investiții și finanțare, imaginea de ansamblu indică în continuare o consolidare a solidității financiare.

Bilanțul financiar rămâne solid, cu rezerve de lichidități consistente și niveluri gestionabile ale datoriei nete. Indicatorii de lichiditate sunt stabili, oferind companiei flexibilitatea necesară pentru a continua investițiile în cercetare și dezvoltare, precum și în dezvoltarea ecosistemului.

În ansamblu, AMD nu numai că înregistrează o creștere a veniturilor, ci îmbunătățește și calitatea acestei creșteri. Ponderea tot mai mare a produselor destinate centrelor de date și celor legate de inteligența artificială îndreaptă compania către un model de afaceri mai previzibil, scalabil și orientat către infrastructură.

Piața, sentimentul și AMD ca infrastructură de AI

Ultimele trimestre ale AMD nu se referă doar la îmbunătățirea financiară, ci și la o schimbare clară a modului în care compania este percepută de piață. Se îndepărtează din ce în ce mai mult de imaginea unui producător ciclic de semiconductori și se îndreaptă spre a fi văzută ca un beneficiar cheie al ciclului de investiții pe termen lung în AI.

Piața reevaluează AMD în primul rând prin interesul crescând pentru produsele legate de centrele de date și AI. Compania nu mai este privită ca o alternativă mai ieftină la NVIDIA, ci ca un furnizor de o suită completă de soluții de calcul, incluzând atât procesoare, cât și unități de procesare grafică. Această schimbare este importantă deoarece evaluarea se bazează din ce în ce mai mult pe platforme, mai degrabă decât pe produse individuale.

În același timp, sectorul mai larg al AI continuă să atragă capital către companiile de infrastructură. Investitorii sunt mai puțin concentrați pe inteligența artificială la nivel de aplicații și mai mult pe stratul fundamental care oferă putere de calcul, memorie și arhitectură de sistem.

AMD se află la intersecția a două narațiuni majore: cererea de antrenare AI bazată pe GPU și importanța crescândă a CPU-urilor în agenții AI și sistemele complexe de inferență. Această combinație permite companiei să participe simultan la mai multe valuri de creștere.

Ca urmare, AMD este percepută din ce în ce mai mult ca parte a stratului de infrastructură AI, mai degrabă decât doar ca un furnizor de componente. Acest lucru reprezintă o schimbare structurală de percepție care se desfășoară de obicei treptat prin rezultate financiare, dezvoltarea de produse și validarea repetată din partea pieței.

În acest stadiu, AMD se află într-o fază în care fundamentele încep să susțină noua narațiune, mai degrabă decât să o urmeze pur și simplu. Istoric, acesta a fost un punct de tranziție cheie pentru companiile care trec de la jucători ciclici de hardware la furnizori strategici de infrastructură în noile cicluri tehnologice.

Sursa: xStation5