Acțiunea săptămânii - Apple (12.09.2024)

Acțiunile Apple au închis miercuri la 222,90 dolari, în ciuda fluxului mixt de știri. Acțiunile au crescut cu 16,1% de la începutul anului, în mare parte datorită entuziasmului în jurul software-ului Apple Intelligence al companiei, prezentat la Worldwide Developer Conference în luna mai. Reacțiile mixte au fost cauzate de recentele lansări de produse ale companiei și de provocările continue de reglementare. Acest lucru vine după ce Apple a raportat rezultatele din Q3 2024, s-a confruntat cu un eșec semnificativ în cazul său fiscal european și a prezentat noua gamă iPhone 16.

Principalele date financiare (orientarea Q3 2024): Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Venituri: 85,5 miliarde de dolari, în creștere cu 4,7% de la an la an (estimare: 84,4 miliarde de dolari)

EPS: 1,40 USD (estimare: 1,35 USD)

Venituri din iPhone: 39,2 miliarde de dolari, în scădere de la 39,6 miliarde de dolari în Q3 2023 (estimare: 38,9 miliarde de dolari)

Venituri din servicii: 24,2 miliarde de dolari (estimare: 23,9 miliarde de dolari)

Venituri din China extinsă: 14,7 miliarde de dolari, în scădere de la 15,7 miliarde de dolari în Q3 2023 (estimare: 15,2 miliarde de dolari)

Defalcarea câștigurilor trimestriale (estimări pentru Q3 2024): Venituri iPad: 7,1 miliarde de dolari (estimare: 6,6 miliarde de dolari)

Venituri Mac: 7 miliarde de dolari, în creștere de la 6,8 miliarde de dolari în Q3 2023

Wearables, casă și accesorii: 8 miliarde $, în scădere de la 8,2 miliarde $ în Q3 2023

Metrici cheie ale afacerii (Q2 2024): Marja brută: 42,27 miliarde USD, în creștere cu 0,7% față de anul precedent (estimare: 42,01 miliarde USD)

Numerar și echivalente de numerar: 32,70 miliarde USD (estimare: 36,83 miliarde USD)

Cheltuieli totale de exploatare: 14,37 miliarde USD (estimare: 14,33 miliarde USD)

Date financiare cheie: Venituri: 86 de miliarde de dolari în Q3 2024, în creștere cu 4,9% de la an la an

Venituri din iPhone: 45,96 miliarde de dolari în Q2 2024, în scădere cu 10% față de anul anterior

Venituri din servicii: 23,87 miliarde de dolari în Q2 2024, în creștere cu 14% de la an la an

Defalcarea veniturilor trimestriale: Venituri din produse: 66,89 miliarde de dolari în Q2 2024, în scădere cu 9,5% de la an la an

Venituri din Mac: 7,45 miliarde de dolari în Q2 2024, în creștere cu 3,9% de la an la an

Venituri iPad: 5,56 miliarde de dolari în Q2 2024, în scădere cu 17% de la an la an

Wearables, casă și accesorii: 7,91 miliarde de dolari în Q2 2024, în scădere cu 9,6% față de anul precedent

Venituri în China: 16,37 miliarde de dolari în Q2 2024, în scădere cu 8,1% față de anul anterior

Metrici cheie de afaceri: Marja brută: 42,27 miliarde de dolari în Q2 2024, în creștere cu 0,7% de la an la an

Numerar și echivalente de numerar: 32,70 miliarde de dolari în Q2 2024 Apple, gigantul tehnologic cunoscut pentru produsele și serviciile sale inovatoare, a înregistrat o performanță mixtă în rezultatele sale din Q3 2024. Deși compania a depășit estimările generale privind veniturile și profitul pe acțiune, s-a confruntat cu provocări în domenii-cheie precum vânzările de iPhone și performanța pe piața chineză. Veniturile totale ale companiei au ajuns la 85,5 miliarde de dolari, depășind estimările de 84,4 miliarde de dolari și marcând o creștere de 4,7% de la an la an. Profitul pe acțiune a ajuns la 1,40 USD, depășind, de asemenea, estimările de 1,35 USD. Cu toate acestea, vânzările de iPhone, o măsură crucială pentru Apple, au scăzut de la un an la altul la 39,2 miliarde de dolari, de la 39,6 miliarde de dolari în Q3 2023. În ciuda acestei scăderi, cifra a depășit la limită așteptările analiștilor de 38,9 miliarde de dolari. Performanța Apple în China Mare, una dintre cele mai importante piețe ale sale, a fost sub așteptări. Veniturile din regiune au fost de 14,7 miliarde de dolari, sub cele de 15,2 miliarde de dolari anticipate și în scădere față de cele 15,7 miliarde de dolari din același trimestru al anului trecut. În ciuda acestei ratări, directorul financiar al Apple, Luca Maestri, a menționat că vânzările se îmbunătățesc în general în regiune, cu actualizări record și performanțe mai bune comparativ cu prima jumătate a anului. O evoluție semnificativă pentru Apple este recenta decizie a instanței UE de a restabili o penalitate fiscală de 13 miliarde de euro. Această hotărâre, care derivă dintr-un caz din 2016, nu reprezintă o amenințare operațională imediată, deoarece Apple a pus deja suma în custodie. Cu toate acestea, ea evidențiază controlul reglementar continuu cu care se confruntă compania, în special în Europa. Compania a organizat recent evenimentul său anual de lansare a produselor, prezentând gama iPhone 16 și introducând Apple Intelligence, o tehnologie inovatoare de inteligență artificială integrată în întregul său ecosistem de produse. Principalele caracteristici ale iPhone 16 și Apple Intelligence includ: Noul chipset A18 proiectat cu tehnologia TSMC de a doua generație pe 3 nanometri, construită special pentru procesarea AI CPU cu 6 nuclee cu două nuclee de performanță, patru nuclee de eficiență și un motor neural cu 16 nuclee GPU cu 5 nuclee care suportă ray tracing accelerat hardware Dimensiune crescută a bateriei pentru a susține capabilități AI îmbunătățite Procesare AI generativă pe dispozitiv, păstrând intimitatea și confidențialitatea utilizatorului Instrumente inteligente de scriere pentru rescrierea automată a e-mailurilor, documentelor și mesajelor Rezumarea automată a prelegerilor, discuțiilor și documentelor Capacități Siri îmbunătățite, care integrează inteligența artificială generativă cu cunoașterea contextului dispozitivului Căutare avansată în biblioteca foto utilizând recunoașterea inteligentă a imaginilor Crearea de videoclipuri foto personalizate pe baza preferințelor utilizatorului Apple Intelligence nu este compatibil cu versiunile anterioare și va funcționa numai pe noul iPhone 16 și pe modelele iPhone 15 Pro de anul trecut, ceea ce ar putea conduce la un ciclu de upgrade semnificativ în următorii ani. Cu toate acestea, există un dezavantaj. Apple nu va lansa trei caracteristici anunțate recent, inclusiv produsul său emblematic „Apple Intelligence” AI, în Uniunea Europeană în 2024 din cauza „incertitudinilor de reglementare” care decurg din regulamentul antitrust Digital Markets Act al blocului. Cerințele de interoperabilitate se aplică iPhone-urilor și iPad-urilor. Dar Mac-urile sunt afectate de DMA deoarece iPhone Mirroring permite utilizatorilor să reproducă ecranul unui iPhone pe ecranul unui Mac. Compania a declarat că va colabora cu Uniunea Europeană „în încercarea de a găsi o soluție care să ne permită să oferim aceste funcții clienților noștri din UE fără a le compromite siguranța”. Apple Watch Series 10 a primit, de asemenea, actualizări semnificative, inclusiv o suprafață a ecranului cu 30% mai mare, un design cu 10% mai subțire și capacități de încărcare mai rapide. Acesta încorporează noi tehnologii de învățare automată pentru capacitățile de traducere și testarea apneei în somn, alimentate de un nou SiP S10 cu un procesor dual-core pe 64 de biți și un Neural Engine cu 4 nuclee. Privind în perspectivă, Apple se confruntă cu mai multe provocări și oportunități: Presiuni de reglementare, inclusiv modificări potențiale ale politicilor App Store și riscul pentru taxele de licențiere cu marjă mare de la Google (mai ales Europa și China) Tensiuni geopolitice continue care afectează afacerile sale din China, care reprezintă 18% din venituri Potențialul unui ciclu semnificativ de actualizări determinat de Apple Intelligence și de noile capacități hardware Avantaje competitive în ceea ce privește procesarea inteligenței artificiale pe dispozitiv, care ar putea fi dificil de reprodus de concurenți pe termen scurt Oportunități potențiale de creștere în India, unde vânzările au crescut cu 33% la aproape 8 miliarde de dolari în 12 luni

În timp ce activitatea de bază a Apple rămâne solidă, introducerea Apple Intelligence și a noii game iPhone 16 reprezintă o potențială renaștere pentru iPhone, lansând o nouă eră de capacități și caracteristici. Acest lucru ar putea avea un impact semnificativ asupra viitoarei traiectorii de creștere și a poziției de lider de piață a Apple. Ceea ce ar putea fi, de asemenea, important pentru investitori este să urmărească numărul de precomenzi pentru noile iPhone-uri și ritmul de actualizare la noul IOS. Acesta ar putea fi un indicator clar al gradului de interes al clienților.

Evaluare: Am decis să ne bazăm ipotezele pe creșterea CAGR. Am presupus o creștere a veniturilor de 7% și o marjă operațională de 40% pentru cei 5 ani de previziuni. Decizia de a face previziuni detaliate pe 5 ani se bazează pe date relevante și medii istorice. Deoarece valoarea finală tinde să reprezinte o parte semnificativă a evaluării DCF, în special în cazul unor perioade mai scurte de previziuni detaliate, am decis să adoptăm o abordare foarte conservatoare în acest caz. Pentru calcularea valorii finale am utilizat o creștere a veniturilor de 5,5%, precum și un WACC terminal de 10,5%, în creștere față de WACC de 9,5% utilizat pentru previziunile pe 5 ani. Creșterea WACC terminal provine din faptul că Apple va fi în curând o companie dezvoltată care nu va putea crește atât de repede. Un astfel de set de ipoteze ne oferă o valoare intrinsecă de 206,38 USD pe acțiune, ceea ce oferă o posibilă scădere de aproximativ 7,5% față de valoarea de piață actuală. De remarcat faptul că prețul acțiunilor Apple a fost doar trei luni peste evaluarea noastră. Trebuie remarcat faptul că valoarea intrinsecă obținută prin metoda DCF este foarte sensibilă la ipotezele formulate. Mai jos sunt prezentate două matrici de sensibilitate - una pentru diferite seturi de ipoteze privind marja de exploatare și creșterea veniturilor, iar cealaltă pentru diferite seturi de ipoteze privind WACC terminal și creșterea veniturilor terminal.

Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Research Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Research În continuare, să aruncăm o privire la modul în care Apple se compară cu companiile similare. Am construit un grup de omologi format din 5 companii, al căror model de afaceri și creștere ar putea fi similare cu Apple: Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta și Netflix. După cum se poate observa, Apple este deasupra mediei pentru majoritatea multiplilor, însă este în linie cu P/E-ul actual al perechilor și ușor peste P/E-ul viitor. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Am calculat media, mediana, precum și multiplii ponderați în funcție de capitalizare pentru grupul de referință. Ulterior au fost calculate trei evaluări diferite ale Apple pentru fiecare dintre acești multipli. După cum se poate vedea în tabelul de mai jos, marea majoritate a acestora sugerează că acțiunile Apple sunt supraevaluate la prețurile actuale. Cu toate acestea, evaluarea multiplă sugerează, de asemenea, că scăderea pentru Apple ar putea fi limitată.

Recomandări: Apple are 60 de recomandări, 40 de „cumpărare” și cel mai mare preț de 300 de dolari, 18 de „menținere” și 2 de „vânzare”, cu cel mai mic preț la 180 de dolari. Prețul mediu prognozat al acțiunilor pe 12 luni este de 246,23 USD, implicând un potențial de creștere de 10,6% față de prețul actual.



Analiză tehnică: Prețul acțiunilor Apple se tranzacționează cu doar 6,4% sub maximul istoric. De asemenea, a închis recent peste retragerea Fibonacci de 61,8% la 221,49 USD. Vedem, de asemenea, o îngustare a benzilor Bollinger, care ar putea fi un indiciu al unei posibile ieșiri în viitor. În prezent, prețul se află în apropierea mediei mobile de 50 de zile, care s-a întâmplat să fie un suport puternic în timpul mișcărilor mari de creștere. RSI marchează maxime în scădere, pentru ca taurii să preia controlul, linia de trend trebuie să fie depășită. MACD este, de asemenea, în scădere. ADX ar putea arăta, de asemenea, un potențial pentru o acțiune ulterioară pozitivă a prețurilor. Banda inferioară Bollinger a acționat anterior ca suport puternic, iar spargerea acesteia a dus la o reacție rapidă de creștere. Cu toate acestea, dacă acest nivel este depășit, prețul ar putea testa retragerile Fibonacci de 38,2% și 23,6%, care nu au fost niveluri puternice. Pentru urși, aceasta ar putea fi o oportunitate de a testa minimele din august de la 197,93 USD. Sursă: xStation5

