Rezumatul zilei: Dolarul scade, în timp ce indicii americani ating noi maxime istorice (30.06.2025)

Indicii americani închid trimestrul al doilea al anului 2025 la noi maxime istorice, pe fondul unei retorici mai dovish a Rezervei Federale și al acordurilor comerciale preconizate între SUA și partenerii săi. S&P 500, Nasdaq și Russell 2000 au crescut astăzi cu aproximativ 0,2%, în timp ce DJIA se tranzacționează cu aproximativ 0,35% mai sus.

Indicele Dallas Fed pentru sectorul manufacturier din Texas s-a situat la -12,7 în iunie (prognoză: -12, anterior: -15,3). Scăderea activității din sector se datorează cererii mai mici de bunuri industriale, dinamicii mai slabe a ocupării forței de muncă, costurilor mai ridicate ale creditului și incertitudinii continue privind tarifele.

Potrivit președintelui Fed din Atlanta (Raphael Bostic), inflația din SUA va reveni la ținta de 2% fără a fi necesară majorarea ratelor dobânzilor. Bostic a susținut o reducere a ratei în 2025 și trei în 2026.

În opinia bancherului, piața muncii rămâne stabilă, iar șocul inflaționist provocat de tarife va fi cel mai vizibil în 2026. Indicii europeni au înregistrat, în general, ușoare corecții după creșterile puternice de săptămâna trecută (DAX: -0,5%, CAC40: -0,3%, FTSE 100: -0,4%, SMI: -0,5%). Excepții în Occident au fost bursa din Milano (FTSE MIB: +0,13%) și cea din Madrid (IBEX35: +0,17%).

Datele preliminare privind inflația CPI din Germania pentru luna iunie indică o stabilizare în jurul țintei de inflație a BCE. Inflația anuală a crescut cu 2% (față de prognoza de 2,2%). În același timp, datele privind vânzările cu amănuntul publicate astăzi au fost semnificativ mai slabe decât se aștepta: creștere de 1,6% față de prognoza de 3,3%.

PIB-ul Marii Britanii în primul trimestru a crescut cu 0,7% față de trimestrul anterior, în linie cu așteptările pieței și indicând o accelerare față de trimestrul anterior, înregistrând o creștere de 0,1% față de trimestrul anterior.

Pe piața valutară: dolarul continuă declinul istoric, scăzând la cel mai redus nivel din februarie 2022 (USDIDX: -0,45%). Scăderea încrederii în dolarul american și comentariile moderate ale Fed susțin monedele refugiu, precum francul (USDCHF: -0,7%) și yenul (USDJPY: -0,25%), în timp ce perspectiva acordurilor comerciale favorizează monedele antipodiene (AUDUSD: +0,6%, NZDUSD: +0,5%). EURUSD depășește o altă barieră psihologică, urcând peste 1,1750 (+0,4% până la 1,1766).

Aurul câștigă teren pe fondul unui dolar slab (+0,6% până la 3.295 USD pe uncie), în timp ce argintul se tranzacționează la un nivel aproximativ plat.

Sentimentul pe piața criptomonedelor rămâne mixt. Criptomonedele mai mari înregistrează câștiguri în principal (Bitcoin: +0,2% la 107.735 USD; Ethereum: +2,5% la 2.495 USD; Solana: +3,8%; Ripple: +1,6%), în timp ce tokenurile mai mici se tranzacționează în mare parte în teritoriul negativ.

