Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii ating noi maxime; instituțiile financiare trec testul de stres al Fed (30.06.2025)

Indicii depășesc maximele istorice recente

Marile instituții financiare trec testele de stres ale Fed

Succesul vaccinului Moderna împotriva gripei sporește speranțele pentru un vaccin combinat Wall Street începe săptămâna cu o doză mare de optimism, indicii principali înregistrând creșteri peste recentele maxime istorice. Sentimentul investitorilor rămâne optimist, alimentat de speranțele unei dezamorsări rapide a tensiunilor din Orientul Mijlociu și de progresele comunicate în privința acordurilor comerciale cu parteneri cheie ai SUA. Indicii S&P 500 și Nasdaq au crescut cu 0,25%, în timp ce Dow Jones și Russell 2000 au câștigat fiecare 0,3%. Noua săptămână începe în forță, în special pentru instituțiile financiare. Băncile americane au înregistrat o creștere după ce au trecut testele de stres ale Rezervei Federale, deschizând calea pentru creșterea răscumpărărilor și a dividendelor. Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley și Citigroup au înregistrat toate creșteri în primele ore de tranzacționare. Analiștii consideră rezultatele foarte pozitive, așteptându-se la reducerea rezervelor de capital și la creșterea dividendelor pentru acționari, Goldman Sachs și Wells Fargo fiind considerate principalele beneficiare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Volatilitate sectorială a S&P 500. Sursa: Bloomberg Finance LP US500 (interval H1) Contractele futures pe S&P 500 au extins câștigurile peste maximul istoric înregistrat vineri, susținute de evoluțiile pozitive ale negocierilor comerciale și de așteptările moderate privind politica monetară a SUA. Vânzătorii au încercat să atenueze raliul, dar au fost limitați la EMA pe 24 de ore (violet deschis). RSI rămâne confortabil sub zona de supra-cumpărare, sugerând posibilitatea unei noi creșteri, cu excepția unor șocuri macroeconomice sau geopolitice neașteptate. Cu toate acestea, dezamăgirea față de rezultatele negocierilor comerciale de după iulie sau prelungirea acestora ar putea afecta sentimentul și declanșa o potențială corecție. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Boeing (BA.US): Autoritatea britanică CMA a lansat o anchetă antitrust privind achiziția Spirit AeroSystems de către Boeing, în valoare de 4,7 miliarde de dolari, parte a unei tranzacții totale de 8,3 miliarde de dolari, inclusiv datoriile. O decizie privind o anchetă mai aprofundată va fi luată până pe 28 august. Tranzacția ar reuni Boeing cu fosta sa unitate, un important furnizor pentru avioanele 737 și 787. Acțiunile producătorului de avioane scad cu 1,5%.

GMS (GMS.US): acțiunile au crescut cu aproape 12% după ce divizia SRS Distribution a Home Depot a acceptat să achiziționeze GMS pentru 110 dolari pe acțiune, evaluând tranzacția la aproximativ 4,3 miliarde de dolari în capitaluri proprii și 5,5 miliarde de dolari în întreaga întreprindere. Tranzacția, care se preconizează că va fi finalizată până la sfârșitul anului fiscal 2025, va fi finanțată din numerar și datorii și se estimează că va crește EPS ajustat în primul an după finalizare.

HP Enterprise (HPE.US): Departamentul de Justiție al SUA a soluționat procesul antitrust împotriva achiziției Juniper de către HPE în valoare de 13 miliarde de dolari, evitând procesul prin obligarea HPE să vândă divizia sa de comunicații wireless Instant On și să scoată la licitație o licență pentru divizia Mist a Juniper. Acordul menține concurența, permițând în același timp fuziunea, care are ca scop stimularea rețelelor pregătite pentru IA. Acest lucru reflectă o abordare pragmatică a Departamentului Justiției al SUA față de provocările fuziunilor. Acțiunile HPE sunt în prezent în creștere cu 13%.

Moderna (MRNA.US): vaccinul experimental împotriva gripei al companiei a depășit obiectivele de eficacitate într-un studiu în fază avansată, demonstrând o protecție cu 27% mai bună decât vaccinurile existente pentru adulții cu vârsta peste 50 de ani. Acest lucru deschide calea pentru un vaccin combinat împotriva Covid și gripei, care ar putea stimula administrarea vaccinului. Acțiunile au crescut cu 7,4%. Moderna intenționează să depună anul viitor cererea de aprobare atât pentru vaccinul independent, cât și pentru cel combinat, folosind tehnologia mai rapidă a ARNm. Acțiunile au crescut cu aproape 3,2%.

Oracle (ORCL.US): acțiunile au crescut cu 5,4% după ce compania a dezvăluit un contract în domeniul cloud care se așteaptă să genereze venituri anuale de peste 30 de miliarde de dolari începând cu anul fiscal 2028. Deși clientul rămâne necunoscut, contractul evidențiază dinamica crescândă a Oracle în domeniul infrastructurii cloud și AI. CEO-ul Safra Catz a remarcat o creștere de peste 100% a bazelor de date pe platformele cloud concurente. Acțiunile au crescut cu 26% de la începutul anului, apropiindu-se de niveluri record.

