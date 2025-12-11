Acțiunea săptămânii – Jabil Inc (11.12.2025)

Imaginați-vă o companie care nu proiectează cipuri precum Nvidia și nu construiește cloud-uri precum AWS, dar joacă un rol cheie în boom-ul tehnologic. Jabil Inc. asamblează servere AI, imprimă carcase pentru iPhone și produce componente electronice pentru Tesla. De la începutul anului 2025, acțiunile companiei au crescut cu 59%, în timp ce o evaluare de doar 14x EV/EBITDA sugerează că Wall Street încă subestimează rolul Jabil în explozia centrelor de date. Jabil nu face titluri de prima pagină, dar este un arhitect discret al tehnologiei globale. Apple, Cisco, HP și marile companii hyperscalers se bazează toate pe fabricile Jabil din 30 de țări. În era AI și a vehiculelor electrice, în care cererea de servere GPU și electronice auto crește cu 30% anual, compania intră într-o fază de accelerare solidă. Va depăși acest jucător invizibil indicele S&P 500 și va deveni următorul favorit al fondurilor de investiții? Să analizăm cifrele și povestea capitalului propriu care ar putea schimba percepția asupra lanțului de aprovizionare tehnologic.

Profilul companiei

Jabil Inc. este o companie cu sediul în SUA, specializată în producția de electronice pe bază de contract. Compania oferă servicii complete, inclusiv proiectare, producție și logistică, sprijinind clienții săi în fiecare etapă a ciclului de viață al produsului. Operând la nivel global, Jabil deservește multe firme de tehnologie de top, livrând componente și soluții finite în industrii precum IT, auto, sănătate și electronice de consum. Cererea crescândă de tehnologii avansate, cum ar fi inteligența artificială, vehiculele electrice și infrastructura 5G, stimulează dezvoltarea companiei. Jabil profită de tendințele de externalizare pentru a ajuta clienții să-și optimizeze producția și să introducă mai rapid inovații pe piață. Flexibilitatea, gama largă de servicii și prezența globală permit companiei Jabil să își mențină o poziție puternică în industrie și să răspundă nevoilor dinamice ale clienților din întreaga lume.

Megatendințele care modelează viitorul companiei

Jabil operează în cadrul principalelor megatendințe tehnologice care stimulează creșterea globală a sectorului electronic. Acestea includ inteligența artificială și centrele de date, vehiculele electrice și industria auto, sănătatea și biotehnologia, precum și 5G și edge computing. Piața inteligenței artificiale și a centrelor de date se extinde rapid, crescând cererea pentru servere GPU și centre de date modulare, domenii în care Jabil este puternic implicată. Vehiculele electrice și soluțiile auto conexe reprezintă un alt sector în creștere rapidă, incluzând producția de module de baterii și robotica industrială, parte a ofertei Jabil. Segmentele de sănătate și biotehnologie înregistrează o creștere stabilă și puternică, compania furnizând dispozitive medicale avansate și servicii de producție pe bază de contract pentru sectorul farmaceutic. În cele din urmă, 5G și edge computing susțin dezvoltarea infrastructurii de rețea și automatizarea depozitelor, consolidând și mai mult relațiile Jabil cu clienți precum Apple, HP și Amazon. Combinația acestor megatendințe oferă o bază solidă pentru creșterea veniturilor și a marjei Jabil, făcând-o o companie atractivă pe piața producției de electronice pe bază de contract.

Analiza financiară

Jabil încheie anul fiscal 2025 într-o poziție operațională foarte puternică. În trimestrul al patrulea, veniturile au atins aproximativ 8,1 miliarde de dolari, marcând o revenire clară după o perioadă de vânzări mai slabe. Marjele operaționale și nete s-au stabilizat la aproximativ 4-5% și 2%, după o creștere unică și nefirească a profitabilității în 2024, datorată unor factori favorabili, nerecurenti. Creșterea afacerii este însoțită de o eficiență operațională îmbunătățită, mai degrabă decât de o comprimare a marjelor.

De remarcat în mod special este randamentul ridicat al capitalului propriu (ROE), care s-a menținut în intervalul 30-35% în ultimele trimestre – un rezultat foarte bun pentru o activitate de producție atât de complexă. Împreună cu creșterea solidă a câștigurilor pe acțiune din ultimele opt trimestre, acest lucru demonstrează că managementul transformă în mod eficient megatendințele, precum creșterea infrastructurii de inteligență artificială, în valoare reală pentru acționari.

Structura datoriilor companiei indică faptul că Jabil intră în următoarea fază de investiții cu un bilanț financiar sigur. Datoria pe termen lung a rămas între 2,7 și 3,3 miliarde de dolari, în timp ce datoria pe termen scurt a crescut doar în ultimele trimestre, pornind de la un nivel foarte scăzut. Rata actuală rămâne confortabil peste 1,0, iar rata rapidă s-a îmbunătățit față de 2022-2023, indicând faptul că această companie finanțează segmente de creștere strategice, precum AI și centrele de date, dintr-o poziție de lichiditate puternică.

Relația dintre EBITDA generată, randamentul capitalului investit (ROIC) și costul capitalului (WACC) este, de asemenea, pozitivă. ROIC a depășit în mod constant WACC, ceea ce înseamnă că fiecare unitate suplimentară de capital investit generează un randament superior costului de finanțare. Jabil nu numai că este în expnsiune, dar creează valoare reală pentru acționari.

Rezultatele financiare și indicatorii operaționali ai companiei conturează o imagine coerentă a unui „arhitect invizibil al boomului AI”. Jabil beneficiază de creșterea cererii pentru infrastructura centrelor de date și electronice avansate, menținând în același timp un bilanț sănătos, un ROE ridicat și o lichiditate puternică. Această combinație oferă conducerii spațiul necesar pentru a continua să investească în capacitatea de producție pentru AI și permite o politică atractivă pentru acționari, atât prin răscumpărarea de acțiuni, cât și prin fluxuri de numerar stabile pe termen lung.

Perspective privind veniturile

Previziunile privind veniturile Jabil arată că, după un regres temporar în 2024, compania revine la o traiectorie de creștere stabilă, indiferent de scenariu. Jabil intră în următorul an fiscal cu o poziție financiară puternică și o cerere favorabilă pentru tehnologiile legate de AI, centrele de date și electronica de consum și industrială. Pe baza rezultatelor istorice din 2019 și a tendințelor observate pe piață, au fost pregătite trei scenarii de previziuni privind veniturile pentru perioada 2026-2029, care ilustrează potențialul de dezvoltare a afacerii în diferite condiții de piață.

În scenariul de bază, veniturile Jabil cresc treptat, ajungând la aproximativ 31,4 miliarde de dolari în 2026 și continuând până la 34,96 miliarde de dolari în 2029. Acest scenariu presupune o creștere moderată și constantă a cererii în segmente cheie, cum ar fi infrastructura AI, industria auto și electronice de larg consum. Compania menține un echilibru între expansiune și controlul costurilor, permițând marje stabile și crearea de valoare pentru acționari.

Scenariul optimist prevede o creștere mai rapidă a veniturilor, determinată de creșterea cererii pentru produsele legate de AI și centrele de date, precum și de sectorul vehiculelor electrice. Veniturile în 2026 ar putea ajunge la 32,15 miliarde de dolari, crescând la 36,16 miliarde de dolari până în 2029. Acest scenariu presupune utilizarea eficientă a capacității de producție, îmbunătățirea eficienței operaționale și consolidarea relațiilor cu clienții cheie, permițând o creștere accelerată fără riscuri excesive la nivel de bilanț.

Scenariul conservator presupune o creștere mai lentă a veniturilor, ajungând la aproximativ 31,24 miliarde de dolari în 2026 și 33,97 miliarde de dolari în 2029. Acest scenariu reflectă posibile încetiniri ale cererii în anumite segmente sau constrângeri ale lanțului de aprovizionare. În ciuda creșterii mai lente, compania menține o rentabilitate stabilă și un control al costurilor, păstrându-și capacitatea de a genera flux de numerar și de a investi în segmente strategice de piață.

Evaluare

Prezentăm o evaluare a Jabil Inc. utilizând metoda fluxului de numerar actualizat (DCF). Trebuie subliniat faptul că această analiză are doar scop informativ și nu trebuie considerată un sfat de investiții sau o evaluare precisă.

Jabil Inc. este un furnizor global de servicii de producție electronică pe bază de contract, care deservește cele mai importante mărci tehnologice din lume. Compania beneficiază de cererea crescândă legată de infrastructura centrelor de date, AI și electronica industrială, oferind o bază solidă pentru o creștere ulterioară.

Evaluarea se bazează pe scenariul de bază al veniturilor și previziunilor financiare, cu un cost mediu ponderat al capitalului (WACC) de 9% și o rată de creștere terminală conservatoare de 2%. Parametrii financiari se bazează pe datele medii din ultimii ani, oferind o imagine realistă a situației companiei.

Pe această bază, estimăm valoarea unei acțiuni Jabil la aproximativ 319 USD, ceea ce reprezintă un potențial de creștere de 41% față de prețul actual de piață de 227,14 USD. Acest lucru indică o oportunitate de investiție atractivă, în special pentru investitorii care cred în creșterea continuă a companiei în domeniul infrastructurii de inteligență artificială, al centrelor de date și al electronicii avansate.

Evaluarea ține cont și de riscurile pieței și ale concurenței, iar succesul pe termen lung al companiei va depinde de menținerea unei creșteri stabile, de gestionarea eficientă a costurilor și de transformarea megatendințelor tehnologice în valoare reală pentru acționari.