Rio Tinto și Glencore zguduie piața minieră🚨 Giganții negociază fuziunea 🤝

Piețele bursiere europene sunt pline de zvonuri despre o megafuziune. Rio Tinto (RIO.UK) și Glencore (GLEN.UK) au reluat negocierile de fuziune care ar crea cea mai mare entitate minieră din lume, în valoare de peste 200 de miliarde de dolari. Aceasta este a doua încercare – prima, din 2024, a eșuat din cauza disputelor privind evaluarea. Acum, însă, condițiile sunt mai bune: cuprul bate recorduri (peste 13.000 de dolari pe tonă) și întregul sector se confruntă cu o frenezie a materiilor prime. Termenul limită pentru întreaga tranzacție este 5 februarie. Până la acea dată, Rio trebuie să confirme oferta sau să se retragă pentru șase luni.

Piața reacționează emoțional, dar asimetric. Acțiunile Glencore cresc cu până la 7,8% la Londra, cel mai înalt nivel din iulie 2024. Investitorii știu că Glencore este o afacere bună: are cele mai bune active de cupru, vrea să dubleze producția în decurs de un deceniu și, fără cupru, nu există viitor energetic. Rio Tinto, pe de altă parte, pierde între 1,7 și 6,3%, în funcție de bursă, reflectând temerile legate de diluarea acțiunilor și costurile de integrare. Sectorul minier din Europa beneficiază de fluxurile generate de speranțele unui acord între cele două părți.

Capitalizarea bursieră combinată a celor două companii depășește în prezent 260 de miliarde de dolari. Sursa: Bloomberg Financial LP

Experții pieței sunt împărțiți în privința oportunității fuziunii. Analiștii de la Morgan Stanley văd un potențial mare în acest sens și recomandă cumpărarea de acțiuni ale ambelor companii. Potrivit acestora, fuziunea ar scoate în evidență adevărata valoare a Glencore, pe care piața o subestimează. În plus, compania combinată s-ar concentra mult mai mult pe cupru – acest metal ar reprezenta 35% din venituri, comparativ cu doar 25% în prezent. Cu toate acestea, banca Oddo BHF critică această idee. Analiștii de acolo susțin că fuziunea dintre Rio și Glencore ar fi foarte complicată. Ei se tem că culturile celor două companii sunt complet diferite și s-ar putea să nu se potrivească. De asemenea, sunt îngrijorați în legătură cu cărbunele – Glencore este unul dintre cei mai mari producători de cărbune din lume, în timp ce Rio s-a retras din această activitate în urmă cu câțiva ani.

În al doilea rând, fuziunea ar trebui să fie aprobată în cel puțin opt țări, ceea ce ar necesita timp și bani. În al treilea rând, structura Rio Tinto ca societate cotată la două burse complică tranzacția cu acțiuni. Unii experți consideră că, în final, tranzacția va fi mai mică decât se așteaptă toată lumea. Glencore are o divizie comercială uriașă care cumpără și vinde materii prime în întreaga lume. Această divizie ar fi o adăugire foarte ciudată pentru Rio Tinto și s-ar putea dovedi dificil de absorbit.

Există, de asemenea, un concurent care pândește în fundal – marea companie BHP (BHP.UK), care ar dori să aibă o expunere mai mare pe piața cuprului. Dacă Rio și Glencore negociază prea mult timp, BHP ar putea intra în joc și ar putea încerca să cumpere Glencore sau părți din aceasta. Noul șef al Rio Tinto, Simon Trott, tocmai preia conducerea. Pentru el, această fuziune va fi prima sa decizie importantă, așa că investitorii sunt cu ochii pe el pentru a vedea cum va gestiona în cele din urmă o problemă atât de serioasă. Pe de altă parte, CEO-ul Glencore, Gary Nagle, afirmă de ani de zile în culise că o fuziune cu Rio este cea mai logică tranzacție din întreaga industrie minieră.

Acțiunile Glencore au deschis sesiunea de astăzi cu o creștere, iar pe o bază săptămânală putem observa că amploarea creșterilor recente, luând în calcul dinamica RSI din ultimele 14 săptămâni, a ridicat valoarea entității la cele mai înalte niveluri din 2022. Acest lucru arată că investitorii sunt dispuși în prezent să plătească mai mult pentru acțiunile companiei, având în vedere știrile corporative și perspectivele viitoare. Pe de altă parte, însă, merită să ținem cont de faptul că, în condițiile unei aprecieri atât de rapide, neîndeplinirea așteptărilor ar putea, teoretic, să provoace o corecție descendentă simetrică mai rapidă a valorii companiei. Sursa: xStation