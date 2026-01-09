Rezumatul zilei: Piețele își recapătă optimismul la sfârșitul săptămânii

La începutul sesiunii americane, piața era nesigură în privința direcției, dar pe măsură ce ziua a avansat, a decis să crească. Toți indicii americani majori rămân pe verde. Liderul creșterii este Nasdaq100, ale cărui contracte au crescut cu peste 0,7%. Russell are, de asemenea, o performanță bună. Între timp, S&P500 și Dow sunt încă în teritoriu pozitiv, cu câștiguri limitate la 0,4%.

Investitorii nu au dus lipsă de informații din economia SUA astăzi, întrucât a fost publicată o serie de date macroeconomice semnificative. Economia a adăugat 50.000 de locuri de muncă, cifră care s-a dovedit a fi sub așteptări și sub valorile anterioare. Șomajul a scăzut de la 4,5% la 4,4%.

Piața aștepta o decizie a Curții Supreme cu privire la politica tarifară a lui Donald Trump, dar aceasta a fost amânată. Rămâne un factor de incertitudine.

Indicele Michigan privind încrederea consumatorilor și așteptările inflaționiste arată o imagine a unei economii relativ puternice. Toți indicatorii de încredere a consumatorilor au depășit așteptările, dar acest lucru s-a realizat cu prețul creșterii așteptărilor inflaționiste.

Intel a crescut astăzi cu aproximativ 10%, impulsionat de comentariile pozitive ale lui Donald Trump despre companie și CEO-ul acesteia.

Meta își va alimenta centrele de date cu reactoare nucleare de la Oklo și Vistra. Ambele companii au înregistrat o creștere de aproape 10%.

General Motors înregistrează o pierdere de 6 miliarde de dolari din cauza schimbărilor în politica SUA privind vehiculele electrice. Compania a înregistrat astăzi o scădere de aproximativ 3%.

Investitorii europeni au avut, de asemenea, o sesiune bună. Majoritatea burselor de pe vechiul continent sunt dominate de creșteri. Liderul este AEX din Olanda, ale cărui contracte au înregistrat o creștere de aproape 2%. Indicele german DAX, CAC40 din Franța și indicele polonez WIG20 au, de asemenea, performanțe bune, cu câștiguri de peste 1%.

Economia spaniolă este în plină expansiune, producția industrială din noiembrie crescând cu până la 4,5%. În Germania, după luarea în calcul a fluctuațiilor sezoniere, producția industrială a crescut cu 0,8%.

ASML a câștigat încrederea analiștilor de la HSBC, producătorul de mașini de litografie înregistrând o creștere de peste 3% după ce banca de investiții a ridicat prețul țintă pentru acțiuni.

Zi proastă pentru yenul japonez, care a scăzut cu 0,6% față de dolar, ajungând la cel mai scăzut nivel din 2024. Investitorii ar trebui să monitorizeze îndeaproape comunicările BoJ. Pe fondul datelor economice, se observă și o ușoară, dar amplă apreciere a dolarului american.

Prețurile pentru cacao au înregistrat o prăbușire, prețul contractelor pentru mărfurile agricole scăzând cu până la 11%, pe fondul ploilor abundente din Africa de Vest, care au determinat piața să se aștepte la recolte record.

Petrolul recuperează o parte din pierderi, piața fiind din ce în ce mai sceptică cu privire la perspectivele de creștere a producției în Venezuela, pe fondul implicării SUA. Protestele din Iran și escaladarea conflictului din Yemen ridică îngrijorări cu privire la securitatea aprovizionării.

Prognozele meteorologice din SUA prevăd o încălzire semnificativă, contractele NATGAS înregistrând o scădere de peste 6%.

Creșteri semnificative pentru metalele industriale, zincul conducând creșterea, cu o apreciere de până la 4%. Cuprul și aluminiul urmează cu creșteri de aproximativ 2%.

Volatilitate redusă pe piața metalelor prețioase, cu excepția argintului, care încearcă să recupereze o parte din pierderile recente și care a crescut cu peste 3%.

Sentimente mixte pe piața criptomonedelor. Bitcoin a scăzut cu 0,4%, dar rămâne peste nivelul de 90.000 USD. Ethereum a scăzut cu peste 0,7% și se situează în jurul valorii de 3.090 dolari.

