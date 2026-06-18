Acțiunea săptămânii: KLA Corporation și economia erorii în era inteligenței artificiale

Când investitorii se gândesc la producția de semiconductori, atenția lor se îndreaptă aproape automat către fabricile TSMC, echipamentele ASML sau procesoarele NVIDIA. Acestea sunt companiile care apar cel mai des în titlurile din presă și în rapoartele care analizează dezvoltarea inteligenței artificiale și viitorul economiei digitale globale.

Cu toate acestea, o întrebare la fel de importantă pentru producătorii de cipuri este pusă mult mai rar.

De unde știi că un cip finit a fost într-adevăr fabricat corect?

Cu doar vreo duzină de ani în urmă, un singur defect în procesul de producție însemna pierderea unei componente relativ ieftine. Astăzi, situația este cu totul diferită. Cele mai avansate cipuri utilizate în centrele de date constau din miliarde de tranzistori, mai multe straturi de memorie și structuri extrem de complexe care conectează elementele individuale într-un singur pachet. Valoarea unui singur cip poate ajunge la zeci de mii de dolari, iar costul unei erori detectate prea târziu crește odată cu fiecare nouă generație de tehnologie.

Ca urmare, industria modernă a semiconductorilor seamănă din ce în ce mai puțin cu o cursă axată exclusiv pe producerea unui număr cât mai mare de cipuri și tot mai mult cu o competiție în detectarea problemelor înainte ca acestea să devină costisitoare. Fiecare etapă suplimentară de producție, fiecare nou strat de material și fiecare nouă generație de litografie sporește numărul de locuri în care pot apărea defecte.

Acesta este exact domeniul în care KLA Corporation activează de zeci de ani. Este o companie despre care majoritatea investitorilor aud mult mai rar decât despre producătorii de cipuri, dar care joacă un rol esențial în funcționarea întregului ecosistem al semiconductorilor. Sistemele sale nu proiectează procesoare și nici nu fabrică plăci de siliciu. Scopul lor este unul mult mai fundamental: ajută producătorii să detecteze erorile, să îmbunătățească randamentul și să controleze procesul de producție într-o lume în care marja de eroare se reduce.

Și cu cât semiconductorii devin mai avansați, cu atât devin mai importante companiile care pot controla această marjă.

Stratul invizibil al industriei semiconductorilor

Producția de semiconductori moderni se numără printre cele mai complexe procese industriale create vreodată de om. Un circuit integrat modern este construit prin sute, și adesea mii, de operațiuni controlate cu precizie, efectuate pe o placă de siliciu. Fiecare dintre acestea trebuie executată cu o precizie aproape perfectă, deoarece chiar și o abatere minoră poate reduce calitatea produsului sau îl poate face complet inutilizabil.

Majoritatea investitorilor sunt familiarizați cu actorii-cheie din acest proces. ASML furnizează mașini de litografie responsabile de modelarea plăcilor. Lam Research este specializată în gravare și prelucrarea materialelor. Applied Materials oferă soluții utilizate pentru depunerea straturilor succesive care formează structura cipului.

Cu toate acestea, se acordă mult mai puțină atenție întrebării care se ridică după fiecare dintre aceste etape: s-a făcut totul corect?

Aici intervine KLA.

Compania oferă sisteme de inspecție, monitorizare și control al proceselor, concepute pentru a detecta defectele și abaterile înainte ca acestea să devină probleme costisitoare pentru producători. În practică, aceasta înseamnă analizarea plăcilor de siliciu, a măștilor de litografie și a structurilor finite cu precizie la nivel de nanometri — la o scară invizibilă ochiului uman.

Cea mai simplă modalitate de a înțelege modelul de afaceri al KLA este să ne imaginăm fabricarea semiconductoarelor ca pe construirea unui zgârie-nori extrem de complex. Companii precum ASML, Lam Research și Applied Materials furnizează instrumentele necesare pentru a-l construi. KLA acționează ca inspectorul care verifică, după fiecare etapă, dacă structura a fost construită conform proiectului.

Cu cât clădirea este mai înaltă, cu atât sunt mai grave consecințele trecerii cu vederea chiar și a unei mici greșeli. Același mecanism se aplică și în cazul semiconductoarelor.

Cu aproximativ un deceniu în urmă, un singur defect însemna adesea pierderea unui cip relativ ieftin. Astăzi, aceeași eroare poate fi detectată abia după sute de etape de producție, când valoarea plăcii prelucrate a ajuns deja la zeci sau chiar sute de mii de dolari. Într-un astfel de scenariu, costul instrumentelor suplimentare de inspecție devine neglijabil în comparație cu pierderile potențiale cauzate de deteriorarea randamentului.

De aceea, controlul proceselor a devenit unul dintre cele mai importante elemente ale producției moderne de semiconductori. Cu cât tehnologia cipurilor devine mai avansată, cu atât devin mai valoroase companiile capabile să detecteze problemele înainte ca acestea să apară în produsul final.

Și totul indică faptul că, odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, importanța acestei capacități va crește chiar mai rapid decât numărul de cipuri produse.

Cu cât cipul este mai avansat, cu atât greșeala este mai costisitoare

Timp de mulți ani, industria semiconductorilor s-a dezvoltat pe baza unui principiu relativ simplu: creșterea cererii de produse electronice însemna producerea unui număr mai mare de cipuri, ceea ce a stimulat investițiile în noi fabrici și echipamente de producție.

Astăzi, însă, nu mai este vorba doar de numărul de cipuri, ci de complexitatea lor tot mai mare.

Procesoarele moderne și acceleratoarele de AI sunt alcătuite din ce în ce mai mult din elemente multiple interconectate. Acestea utilizează memorie HBM, arhitecturi de tip „chiplet” și tehnologii avansate de ambalare care integrează diferite componente într-un singur pachet. Fiecare nouă generație adaugă etape de producție, straturi suplimentare de material și procese de litografie mai exigente.

Aceasta este o veste bună pentru performanța cipurilor, dar reprezintă o provocare mult mai mare pentru producătorii care încearcă să mențină randamentele.

Cu cât un cip devine mai complex, cu atât există mai multe puncte potențiale de defectare. Mai important, costul detectării unei erori într-o etapă târzie a procesului crește mult mai rapid decât costul inspecției în sine. Pentru cele mai avansate cipuri, chiar și o mică îmbunătățire a randamentului se poate traduce în sute de milioane de dolari în valoare adăugată pentru o fabrică.

De aceea, importanța controlului proceselor crește mai rapid decât piața semiconductorilor însăși. Fiecare nouă generație tehnologică sporește nu doar cererea de echipamente de producție, ci și numărul de măsurători, analize și inspecții necesare pentru menținerea calității proceselor.

Ca urmare, companii precum KLA beneficiază nu doar de creșterea numărului de cipuri produse. Ele beneficiază în primul rând de faptul că fiecare cip succesiv devine mai dificil și mai costisitor de fabricat.

AI nu doar crește numărul de cipuri. Ea crește numărul de puncte în care pot apărea erori.

Boom-ul AI este prezentat cel mai adesea prin prisma cererii explozive de GPU-uri și centre de date. Acest lucru este, desigur, adevărat, dar din perspectiva KLA, o altă consecință a acestei transformări este mult mai importantă.

Inteligența artificială sporește complexitatea întregului proces de fabricație.

Cele mai avansate sisteme de AI de astăzi necesită integrarea mai multor tehnologii care, cu doar câțiva ani în urmă, evoluau relativ independent. Un accelerator modern utilizat pentru antrenarea modelelor lingvistice nu mai este un singur cip. Este un sistem complex format dintr-un GPU, memorie HBM și o infrastructură avansată de interconectare, integrate într-o singură unitate.

Fiecare dintre aceste componente trebuie fabricată separat și apoi combinată cu o precizie extremă. Un mic defect la oricare dintre componente este suficient pentru a distruge valoarea întregului pachet.

Acest lucru este vizibil în special în segmentul memoriei HBM, care a devenit unul dintre elementele-cheie ale acceleratoarelor moderne de AI. Spre deosebire de memoria tradițională, HBM este construită prin stivuirea mai multor straturi de siliciu și conectarea acestora cu mii de interconectări microscopice. Această structură oferă o lățime de bandă enormă, dar crește și numărul potențialelor puncte de defectare.

Un proces similar are loc în domeniul ambalării avansate. Cu doar câțiva ani în urmă, controlul calității se concentra în principal pe producția de waferi. Astăzi, se acordă o atenție din ce în ce mai mare etapelor ulterioare, când mai multe cipuri sunt combinate într-un produs finit.

De aceea, KLA își extinde prezența în segmentul ambalării avansate. Producătorii nu mai trebuie doar să asigure calitatea componentelor individuale; ei trebuie să se asigure, de asemenea, că întregul sistem funcționează corect după integrare.

Din perspectiva companiei, aceasta este o tendință extrem de atractivă. Fiecare etapă suplimentară de inspecție reprezintă noi oportunități de a vinde sisteme de inspecție, instrumente de metrologie și software de analiză a proceselor.

Ca urmare, inteligența artificială nu doar crește numărul de cipuri care intră în centrele de date, ci și numărul de inspecții, măsurători și analize necesare pentru producerea acestora.

De aceea, KLA a devenit unul dintre beneficiarii mai puțin evidenti, dar în același timp cei mai importanți, ai valului actual de investiții în infrastructura de IA.

Cel mai subestimat avantaj al KLA

În lumea semiconductorilor, se discută adesea despre monopolurile tehnologice și pozițiile dominante pe piață. ASML este asociată cu litografia EUV, NVIDIA cu acceleratoarele de IA, iar TSMC cu cea mai avansată producție de cipuri.

Mult mai rar apar asocieri similare cu KLA, chiar dacă compania deține de mulți ani o poziție dominantă în domeniul controlului proceselor.

Acest lucru nu se datorează exclusiv calității produselor sale. Avantajul KLA se bazează pe o combinație de tehnologie, experiență și relații cu clienții construite de-a lungul deceniilor.

Sistemele de inspecție și monitorizare sunt profund integrate în procesele de producție ale celor mai mari fabrici de semiconductori. Scopul lor nu este doar de a detecta defectele, ci și de a colecta date, de a analiza procesele și de a identifica sursele problemelor legate de randament.

În practică, acest lucru înseamnă că fiecare nouă instalare crește nu doar numărul de mașini care funcționează la sediul unui client, ci și volumul de cunoștințe și date utilizate pentru optimizarea producției. Acest lucru creează o barieră naturală la intrare pentru concurenți.

Un producător care construiește o fabrică în valoare de zeci de miliarde de dolari nu caută cel mai ieftin furnizor de servicii de control al calității. Acesta caută o soluție care să maximizeze randamentul și să permită producția la scară largă cât mai repede posibil.

Al doilea element al avantajului KLA îl reprezintă baza sa instalată enormă.

De-a lungul anilor, compania a livrat mii de sisteme care funcționează în fabrici din întreaga lume. Fiecare dintre aceste sisteme necesită întreținere periodică, actualizări de software, piese de schimb și asistență tehnică.

Prin urmare, o parte semnificativă din veniturile KLA nu provine din vânzări unice de echipamente, ci din asistența pe termen lung pentru infrastructura existentă.

Acest aspect este deosebit de important, deoarece activitatea de servicii reprezintă unul dintre cele mai stabile și previzibile segmente ale companiei. În ultimii ani, serviciile și software-ul au reprezentat aproximativ o cincime din venituri, iar importanța acestora a crescut constant odată cu extinderea bazei instalate.

Aceasta înseamnă că KLA nu este doar un furnizor de echipamente pentru semiconductori.

O pondere din ce în ce mai mare a activității sale se bazează pe un model de venituri recurente care generează fluxuri de numerar stabile chiar și în perioadele în care activitatea de investiții a clienților este mai redusă.

Combinația dintre dominația tehnologică, costurile ridicate de schimbare a furnizorului și veniturile crescânde din servicii conferă companiei KLA o poziție unică în cadrul ecosistemului semiconductorilor.

Cifrele arată că KLA vinde mai mult decât echipamente

Cea mai interesantă caracteristică a performanței financiare a KLA nu este doar creșterea veniturilor, ci modul în care această creștere se traduce în profitabilitate și generarea de numerar.

În ultimele câteva trimestre, veniturile au crescut de la aproximativ 2,4 miliarde de dolari la peste 3,4 miliarde de dolari pe trimestru. Și mai impresionantă este creșterea profiturilor. În aceeași perioadă, marjele operaționale au depășit 40%, în timp ce marjele nete s-au apropiat de 36%.

Acest lucru este bine ilustrat de evoluția din ultimii doi ani, când compania și-a revenit rapid după o scădere temporară înregistrată la începutul anului 2024. În doar câteva luni, creșterea anuală a veniturilor a trecut de la o ușoară scădere la un impresionant nivel de 30% la începutul anului 2025. Deși o astfel de creștere rapidă nu a putut fi menținută la nesfârșit și s-a temperat în mod natural, cele mai recente date de la începutul anului 2026 confirmă faptul că KLA continuă să profite de val, înregistrând o creștere stabilă de 11,5% de la un an la altul.

Pentru investitori, acest lucru are o semnificație foarte importantă. KLA nu își crește vânzările prin reduceri agresive de prețuri sau prin sacrificarea profitabilității pentru a câștiga cote de piață. Dimpotrivă, compania reușește să capteze o parte din ce în ce mai mare din valoarea creată de întreaga industrie a semiconductorilor.

Acest lucru se reflectă și în generarea de fluxuri de numerar. Creșterea profiturilor se traduce printr-o creștere a lichidităților din bilanț, în timp ce datoria netă a înregistrat o scădere constantă. La sfârșitul ultimului trimestru, compania deținea aproape 5 miliarde de dolari în numerar, față de o datorie netă de puțin peste 1 miliard de dolari.

Analizând mai în detaliu structura financiară, ceea ce iese cel mai mult în evidență este consecvența remarcabilă a acestei „mașini de generat numerar”. Activitatea principală generează în mod constant excedente trimestriale substanțiale de numerar, care depășesc 1 miliard de dolari. Un aspect important pentru acționari este faptul că KLA nu este nevoită să cheltuiască întreaga sumă pe întreținere sau rambursarea datoriilor. Fluxul de numerar liber disponibil pentru acționari se află de ceva timp pe o tendință clar ascendentă. La jumătatea anului 2025 s-a înregistrat un trimestru mai slab din cauza unor cheltuieli financiare punctuale, dar, în anul următor, fluxul de numerar liber a atins un nivel record de 1 miliard de dolari.

Și mai impresionantă este calitatea afacerii, măsurată prin ROIC, care se menține în jur de 40%. Acest lucru înseamnă că fiecare dolar reinvestit în afacere generează randamente semnificativ mai mari decât costul capitalului. Astfel de rezultate sunt rare chiar și în rândul companiilor de tehnologie de top.

În practică, acest lucru înseamnă că KLA nu este doar un beneficiar al boom-ului investițional din sectorul semiconductorilor. Este, de asemenea, una dintre companiile care pot transforma cel mai eficient această creștere în lichidități disponibile pentru acționari.

Ce ar putea merge rău?

În ciuda poziției sale puternice pe piață, KLA nu este ferită de riscuri.

Cel mai mare risc rămâne cel geopolitic. Cu câțiva ani în urmă, China reprezenta peste 40% din veniturile companiei, dar înăsprirea restricțiilor la export a redus treptat importanța acestei piețe. Deși KLA a compensat parțial acest lucru prin investiții în Taiwan, Coreea de Sud, Japonia și Statele Unite, o escaladare suplimentară a tensiunilor dintre SUA și China rămâne un risc semnificativ.

Al doilea risc este natura ciclică a industriei semiconductorilor. Cererea pentru soluțiile KLA este strâns legată de cheltuielile de capital ale marilor producători de cipuri, astfel încât încetinirile periodice ale investițiilor pot afecta performanța financiară. Totuși, acest risc este parțial atenuat de ponderea tot mai mare a veniturilor din servicii și software.

De asemenea, merită menționată concentrarea clienților. Deciziile de investiții ale unor companii precum TSMC, Samsung sau SK Hynix au un impact semnificativ asupra ratei de creștere a companiei, iar întârzierile în construcția de noi fabrici pot spori volatilitatea pe termen scurt.

În același timp, niciunul dintre aceste riscuri nu subminează teza de investiție pe termen lung. Indiferent de locul în care se construiesc noile capacități de producție, fiecare nouă generație de semiconductori necesită mai multe măsurători, inspecții și analize — iar tocmai pe acest lucru se bazează activitatea KLA.

Oferă oare evaluarea actuală încă o marjă de siguranță?

Prezentăm o evaluare a KLA utilizând un model de flux de numerar actualizat (DCF). Trebuie subliniat faptul că aceasta are doar scop informativ și nu trebuie considerată o recomandare de investiție sau o evaluare precisă. Datorită sensibilității ridicate a modelului la ipoteze, chiar și mici modificări ale creșterii veniturilor, marjelor sau costului capitalului pot duce la rezultate semnificativ diferite.

Povestea KLA este acum bine cunoscută în rândul investitorilor. Piața recunoaște atât beneficiile inteligenței artificiale, cât și importanța crescândă a controlului proceselor în producția avansată de semiconductori. Prin urmare, nu este o surpriză faptul că acțiunile companiei au înregistrat o performanță foarte puternică în ultimii ani.

Cu toate acestea, evaluarea DCF sugerează că prețul actual al acțiunilor încă nu reflectă pe deplin potențialul afacerii. În scenariul de bază, valoarea justă este estimată la 290 USD pe acțiune, ceea ce implică un potențial de creștere de aproximativ 20% față de prețul actual de pe piață.

Acest nivel nu indică o subevaluare semnificativă. Nici nu ne-am aștepta la asta din partea unei companii cu o rentabilitate atât de ridicată, o poziție dominantă pe piață și expunere la una dintre cele mai importante tendințe tehnologice ale deceniului.

În același timp, evaluarea sugerează că piața ar putea încă să subestimeze amploarea beneficiilor generate de complexitatea tot mai mare a semiconductoarelor. Spre deosebire de mulți beneficiari ai inteligenței artificiale, ale căror rezultate depind în primul rând de numărul de cipuri vândute, KLA beneficiază de ceva mult mai durabil: importanța crescândă a controlului calității, a îmbunătățirii randamentului și a optimizării proceselor.

Acesta este motivul pentru care compania reprezintă una dintre cele mai interesante modalități de a obține expunere la dezvoltarea inteligenței artificiale și la sectorul mai larg al semiconductoarelor.