Rapoartele Amazon și Apple sub lupă 🔍 Ce au arătat cifrele?

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Sezonul rezultatelor financiare ale celor mai mari companii din domeniul tehnologiei a adus o nouă confirmare a faptului că cei mai mari actori de pe piață continuă să funcționeze la niveluri inaccesibile pentru majoritatea concurenților. Amazon și Apple au publicat rapoarte foarte solide, depășind așteptările investitorilor și înregistrând creșteri în segmentele cheie de afaceri.

Cu toate acestea, reacția pieței la cele două rapoarte a fost complet diferită. Amazon a fost recompensată deoarece investitorii au primit răspuns la una dintre cele mai importante întrebări din ultimele luni: cheltuielile uriașe pentru dezvoltarea infrastructurii aduc deja rezultate măsurabile? Apple, pe de altă parte, a demonstrat încă o dată calitatea afacerii sale, dar devine din ce în ce mai clar că stabilitatea și rezultatele record nu mai reprezintă un argument suficient pentru piață.

Cele mai mari companii din domeniul tehnologiei se află în prezent într-un moment în care investitorii nu mai pun întrebări doar despre rezultatele actuale. Viitorul este cel mai important. Piața vrea să știe care companii vor crea un nou domeniu important de creștere și care își vor apăra în primul rând poziția actuală.

Cele mai importante rezultate ale celor două companii

Amazon

veniturile s-au ridicat la 200,6 miliarde USD, ceea ce înseamnă o creștere de 20% față de aceeași perioadă a anului trecut

profitul operațional s-a ridicat la 27,5 miliarde USD

AWS a generat venituri de 42,2 miliarde USD, înregistrând o creștere de 37% față de aceeași perioadă a anului trecut

segmentul de publicitate și-a majorat vânzările la 19,8 miliarde USD, înregistrând o creștere de 26%

Apple

veniturile s-au ridicat la 109,4 miliarde USD, adică au crescut cu 16% față de aceeași perioadă a anului trecut

profitul pe acțiune a ajuns la 2,02 USD

Veniturile din vânzările de iPhone s-au ridicat la 54,3 miliarde USD, în creștere cu 22%

segmentul de servicii a generat venituri de 30,7 miliarde USD

Vânzările de Mac au crescut cu 29%, ajungând la 10,4 miliarde USD

Amazon demonstrează că investițiile încep să dea roade

Cel mai important aspect al raportului Amazon a fost segmentul de cloud. De câteva trimestre, AWS a rămas un domeniu pe care investitorii l-au urmărit cu mare atenție. Compania cheltuiește sume considerabile pentru extinderea infrastructurii, iar piața se întreabă de mult timp când aceste cheltuieli vor începe să accelereze creșterea.

De data aceasta, răspunsul a fost foarte clar. AWS și-a majorat veniturile cu 37% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 42,2 miliarde de dolari. O astfel de rată de creștere rapidă arată că cererea de putere de calcul și de servicii legate de dezvoltarea de noi soluții tehnologice rămâne foarte ridicată.

Tocmai acest element a îmbunătățit cel mai mult percepția asupra rezultatelor Amazon. Compania nu se limitează la a vorbi despre posibilitățile care ar putea apărea în viitor, ci demonstrează deja efecte financiare concrete în prezent.Aceasta a fost o informație crucială pentru piață, deoarece ultimele luni s-au scurs sub semnul întrebării dacă cele mai mari companii din domeniul tehnologiei nu alocă prea mulți bani dezvoltării infrastructurii înainte de a obține un randament corespunzător.

Amazon a demonstrat că nivelul actual al investițiilor nu se datorează doar construirii unui avantaj pentru viitor. Cererea este deja suficient de mare pentru a justifica amploarea cheltuielilor. Companiile sporesc cererea de servicii de calcul, stocare a datelor și instrumente care permit dezvoltarea mai rapidă a unor produse noi.

Acest lucru este deosebit de important pentru Amazon, deoarece AWS rămâne cea mai profitabilă parte a afacerii. Creșterea rapidă a acestui segment permite companiei să echilibreze cheltuielile de capital uriașe și, în același timp, să îmbunătățească rezultatele întregului grup.

Amazon își recâștigă profitabilitatea și își consolidează propriul avantaj tehnologic

Al doilea element important al raportului Amazon a fost îmbunătățirea rezultatelor întregului grup. Timp de mulți ani, compania a fost percepută ca una care își sacrifică profiturile actuale în favoarea creșterii și a cotei de piață. În prezent, însă, schimbarea acestei abordări este din ce în ce mai vizibilă.

Amazon continuă să investească masiv, dar, în același timp, poate genera profituri mult mai mari decât înainte.Profitul operațional de 27,5 miliarde USD arată că compania nu numai că dezvoltă noi domenii de activitate, ci și îmbunătățește eficiența afacerii existente.

Activitatea comercială are o importanță deosebită în acest context. După o perioadă marcată de presiuni asupra costurilor, Amazon a îmbunătățit organizarea rețelei sale logistice, a sporit eficiența livrărilor și a redus o parte din cheltuielile asociate cu operarea imensei infrastructuri de vânzări. Datorită acestui fapt, segmentul, care timp de ani de zile a fost caracterizat de marje reduse, a început să aibă un impact mai mare asupra rezultatului întregului grup.

În același timp, Amazon încearcă să-și sporească controlul asupra elementelor-cheie ale infrastructurii sale tehnologice.Un exemplu îl reprezintă cipurile de calcul proprii ale AWS, care sunt concepute pentru a permite companiilor care utilizează cloud-ul Amazon să beneficieze de soluții mai personalizate și potențial mai ieftine.

Circuitele proprii, precum Graviton pentru aplicațiile clasice de server și Trainium și Inferentia pentru cele mai solicitante sarcini de calcul, fac parte din strategia mai amplă a Amazon.Compania nu dorește să fie doar un furnizor de infrastructură gata de utilizare, ci vrea să dețină un control mai mare asupra tuturor facilităților tehnologice.

Acest lucru ar putea constitui un avantaj semnificativ în anii următori. Dezvoltarea propriilor soluții permite Amazon să-și reducă dependența de furnizorii externi și să ofere clienților servicii mai competitive.

Amazon trebuie încă să demonstreze că amploarea cheltuielilor este justificată

În ciuda unui raport foarte bun, investitorii vor continua să acorde atenție nivelului investițiilor. Amazon cheltuie sume uriașe pentru dezvoltarea infrastructurii, iar astfel de cheltuieli înseamnă presiune asupra fluxurilor de numerar pe termen scurt.

De data aceasta, piața a acceptat costurile deoarece compania a început să ofere argumente conform cărora investițiile răspund unei cereri reale. Cu toate acestea, va fi esențial să se mențină rata actuală de creștere a AWS și să se îmbunătățească în continuare rentabilitatea.

Amazon se află în prezent într-o situație foarte favorabilă. Compania dispune de mai multe surse independente de creștere. Comerțul rămâne coloana vertebrală a afacerii, AWS este responsabil pentru expansiunea tehnologică, iar soluțiile proprii sporesc controlul asupra unei părți cheie a infrastructurii.

Apple continuă să impresioneze cu rezultatele sale, dar piața dorește să vadă mai mult

Raportul Apple a confirmat încă o dată puterea mărcii și a ecosistemului companiei. Veniturile au crescut la 109,4 miliarde de dolari, iar compania își menține în continuare capacitatea de a genera profituri uriașe.

Cel mai important factor pozitiv rămâne vânzarea de iPhone. Segmentul responsabil pentru cel mai important produs al Apple a generat venituri de 54,3 miliarde de dolari, o creștere de 22% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Acesta este un semnal important, deoarece, în ultimii ani, investitorii s-au temut că piața smartphone-urilor ar putea limita creșterea viitoare a companiei. Între timp, Apple a demonstrat că poate crește în continuare vânzările celui mai important produs, în ciuda unui nivel de referință foarte ridicat.

Vânzările de computere Mac au reprezentat, de asemenea, o surpriză pozitivă. Creșterea de 29% arată că Apple poate dezvolta în continuare mai multe segmente ale afacerii sale dincolo de produsul principal, care rămâne iPhone-ul.

Serviciile Apple rămân o afacere puternică, dar rata de creștere este dezamăgitoare

Serviciile rămân un element foarte important al afacerii Apple, dar de data aceasta acest segment nu a oferit un impuls atât de puternic pe cât se așteptau investitorii.

Serviciile au generat venituri de 30,7 miliarde USD, confirmând amploarea uriașă a acestei afaceri. În același timp, rata de creștere nu a fost la fel de impresionantă ca în cazul altor segmente ale afacerii. Acest aspect este important pentru piață, deoarece serviciile ar fi trebuit să fie una dintre principalele modalități de a crește marjele și de a face ca performanța Apple să nu mai depindă de vânzările de dispozitive.

Acest lucru nu înseamnă că segmentul și-a pierdut importanța. Apple are în continuare o bază uriașă de utilizatori, iar ecosistemul companiei rămâne unul dintre cele mai mari active ale acesteia. Cu toate acestea, având în vedere evaluarea actuală, investitorii se așteaptă nu doar la stabilitate, ci și la o accelerare clară a creșterii.

Aici intervine cea mai mare provocare pentru Apple. Compania continuă să genereze foarte mulți bani, dar piața dorește să vadă următoarea etapă de dezvoltare care să justifice o creștere suplimentară a valorii companiei.

Problema Apple nu ține de rezultate, ci de așteptări

Paradoxul Apple este că, în prezent, compania nu trebuie să-și dovedească puterea financiară. Rezultatele rămân foarte bune, baza de clienți este uriașă, iar marca este una dintre cele mai valoroase din lume.

Problema, însă, o reprezintă nivelul așteptărilor. Având în vedere o astfel de evaluare ridicată, investitorii caută nu doar o creștere stabilă, ci și o altă sursă importantă de expansiune. În cazul Apple, întrebarea nu mai este dacă compania poate genera profituri de miliarde de dolari. Acest lucru este evident. Piața vrea să știe care va fi următoarea etapă importantă de dezvoltare.

Concurenții Apple își construiesc de mult timp povestea în jurul noilor tehnologii și prezintă investiții și produse concrete. Apple trebuie să convingă investitorii că poate, la rândul său, să transforme tendințele tehnologice actuale în creștere suplimentară a veniturilor.

De aceea, rezultatele foarte bune s-ar putea să nu mai stârnească același entuziasm ca acum câțiva ani. Pentru Apple, rezultatele record au devenit ceva de așteptat, iar investitorii vor să vadă următorul capitol al istoriei de creștere.

Două răspunsuri diferite la aceeași întrebare

Amazon și Apple au prezentat două povești diferite, dar piața le impune o cerință similară. Ambele companii trebuie să răspundă la întrebarea: ce va sta la baza rezultatelor lor în anii următori?

Amazon a convins investitorii că investițiile uriașe încep să dea roade. Creșterea AWS, îmbunătățirea profitabilității și dezvoltarea propriilor soluții tehnologice arată că compania își construiește un avantaj pentru anii următori.

Apple rămâne în continuare una dintre cele mai bune companii din lume în ceea ce privește calitatea și stabilitatea.Cu toate acestea, puterea modelului actual, luată separat, s-ar putea să nu fie suficientă pentru a menține entuziasmul investitorilor la nivelul actual de evaluare.

Ambele companii au înregistrat rezultate foarte bune. Diferența constă însă în faptul că Amazon le-a oferit investitorilor o viziune din ce în ce mai clară asupra viitorului, în timp ce Apple trebuie încă să convingă piața cu privire la cum va arăta următoarea sa eră de creștere.