Rezumatul dimineții: AI stimulează revenirea. Sectorul tehnologic înregistrează o revenire puternică

📈 Bursa – Wall Street și rezultatele financiare ale companiilor Ședința de tranzacționare de pe Wall Street s-a încheiat într-o atmosferă excelentă , revenirea cuprinzând toți indicii principali din SUA.

Indicele Dow Jones a înregistrat o creștere de 1,2% , în timp ce indicele de referință S&P 500 a crescut cu aproximativ 1,7% .

Principalul câștigător și lider al creșterii a fost Nasdaq, care a înregistrat o creștere de aproape 2,8% .

Indicii americani au fost impulsionați în principal de companiile din sectorul tehnologic .

Microsoft a ocupat centrul atenției , înregistrând rezultate foarte solide cu o zi înainte și încheind sesiunea cu o creștere de aproximativ 15% .

Micron a înregistrat o creștere de 18% , AMD a crescut cu 15% , în timp ce Sandisk a înregistrat o creștere de aproximativ 25% .

După închiderea pieței, Amazon a raportat rezultate foarte solide — veniturile companiei au crescut cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 200,6 miliarde de dolari .

Vedeta raportului Amazon a fost segmentul AWS, ale cărui venituri au crescut cu 37% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 42,2 miliarde de dolari , înregistrând cea mai rapidă rată de creștere din ultimele 18 trimestre .

Expansiunea dinamică a afacerii din domeniul cloud arată că investițiile masive ale Amazon în infrastructură și inteligență artificială încep să dea rezultate din ce în ce mai clare .

În același timp, cheltuielile de capital ridicate rămân un subiect important pentru piață .

Câștigul pe acțiune (EPS) raportat de Amazon s-a situat la 5,75 dolari , deși rezultatul a fost susținut în mare măsură de un câștig excepțional legat de investiția sa în Anthropic .

Amazon a anunțat creșteri suplimentare ale cheltuielilor de capital , subliniind amploarea ambițiilor companiei în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii pentru inteligența artificială și a serviciilor cloud .

După închiderea sesiunii, Apple și-a prezentat, de asemenea, rezultatele , oferind un raport solid și, pe alocuri, chiar foarte puternic .

Veniturile Apple au crescut cu 16% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 109,4 miliarde de dolari , în timp ce profitul pe acțiune (EPS) a atins 2,02 dolari .

Vânzările de iPhone au fost foarte puternice, înregistrând o creștere de peste 20% față de aceeași perioadă a anului trecut , iar segmentul de servicii a stabilit un nou record pentru trimestrul încheiat în iunie .

Deși a depășit clar așteptările, piața nu a găsit în raport niciun factor major de surpriză .

Investitorii au subliniat rezultatele mai slabe decât previziunile din segmentul serviciilor și o imagine mixtă a vânzărilor din China .

În consecință, rezultatele solide nu au fost suficiente pentru a susține optimismul anterior , ceea ce a determinat acțiunile Apple să fie supuse presiunii în tranzacționarea după închiderea bursei . 🌏 Piețele asiatice Revenirea după scăderile recente a fost vizibilă și pe piețele asiatice , unde investitorii au reacționat la vânzările masive anterioare ale acțiunilor din sectorul tehnologic și au răspuns pozitiv la profiturile solide înregistrate de giganții americani din domeniul inteligenței artificiale.

Cel mai mult s-a remarcat indicele sud-coreean KOSPI, care a crescut cu aproximativ 1,7% , impulsionat de o revenire puternică în sectorul semiconductorilor , inclusiv acțiunile Samsung Electronics și SK Hynix .

Indicele japonez Nikkei 225 a înregistrat o creștere puternică, de peste 5% , susținut de îmbunătățirea sentimentului față de sectorul tehnologic și de creșterile înregistrate de companiile din domeniul semiconductorilor și al inteligenței artificiale .

Investitorii s-au concentrat în principal pe semnalele conform cărora cheltuielile mari ale marilor companii americane pentru infrastructura de AI încep să se traducă în rezultate concrete , ceea ce a stimulat din nou apetitul pentru risc în regiune . 🏛️ Macroeconomie și bănci centrale Revenirea puternică de pe Wall Street nu a fost însoțită de date macroeconomice la fel de solide, întrucât creșterea PIB-ului SUA în trimestrul al doilea s-a situat la 1,5%, cu mult sub așteptările de 2,1% .

Cu toate acestea, detaliile raportului au indicat sănătatea solidă și continuă a consumatorului american .

Inflația PCE s-a aliniat la previziuni, situându-se la 3,4% .

Numărul cererilor inițiale de șomaj din SUA a scăzut la 197.000 , confirmând reziliența pieței muncii .

Datele nu au reușit să ofere o direcție clară pieței — creșterea economică mai slabă a fost parțial compensată de inflația stabilă și de cifrele solide ale pieței muncii .

Banca Japoniei a menținut ratele dobânzilor neschimbate, așa cum era de așteptat , în urma unui vot de 8 la 1 .

Lipsa modificărilor în politica monetară nu a constituit o surpriză; prin urmare, atenția pieței s-a concentrat în principal asupra comunicatului băncii și asupra perspectivelor privind viitoarele majorări ale dobânzilor .

Datele preliminare au arătat că producția industrială din Japonia a crescut cu 1,3% față de luna precedentă în iunie , depășind cu mult așteptările de 0,7% , indicând o îmbunătățire a activității sectorului și constituind un semnal pozitiv pentru economia japoneză .

Inflația de bază din Tokyo (excluzând produsele alimentare proaspete) s-a situat la 1,9% față de aceeași perioadă a anului trecut , depășind prognozele de 1,7% .

Valoarea mai mare decât cea așteptată înregistrată la Tokyo ar putea spori presiunea asupra Băncii Japoniei , deși, în sine, probabil că nu va constitui un argument suficient pentru o înăsprire monetară rapidă .

Indicatorul PMI din sectorul manufacturier al Chinei a scăzut la 49,2 puncte în iulie (sub așteptările de 50,0 puncte ), semnalând o contracție continuă a sectorului , dificultăți persistente legate de cererea internă și incertitudine cu privire la perspectivele economice .

Inflația prețurilor de producție din Australia a surprins puternic în sens pozitiv în Q2 , semnalând presiuni reînnoite asupra prețurilor — indicele PPI a crescut cu 1,3% față de trimestrul anterior (cu mult peste așteptările de 0,5% ), în timp ce, pe bază anuală, a accelerat la 3,6% de la 3,0% anterior . 💱 Valute USD/JPY și-a continuat revenirea, revenind peste nivelul de 160 , recuperând o parte din pierderile suferite în urma intervențiilor anterioare pe piața valutară ale autorităților japoneze și a deciziei Băncii Japoniei (BoJ).

În ciuda eforturilor de susținere a yenului și a menținerii ratelor dobânzilor la un nivel constant de către BoJ, presiunea asupra monedei japoneze rămâne ridicată . 🥇 Mărfuri Situația de pe piața metalelor prețioase pare ceva mai slabă , activele rămânând sub presiune .

Aurul a scăzut cu aproximativ 0,5% , tranzacționându-se sub nivelul de 4.100 de dolari pe uncie .

Argintul înregistrează, de asemenea, pierderi modeste , în scădere cu aproximativ 0,7% . 🪙 Criptomonede Nici piața criptomonedelor nu începe ziua în cea mai bună dispoziție .

Bitcoin a scăzut cu aproximativ 0,6% , testând nivelul de 64.000 de dolari .

Ethereum se menține în jurul valorii de 1.900 de dolari .

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