Sinteza piețelor: Acțiunile europene la cele mai înalte niveluri din ultimele trei săptămâni! Apple înregistrează o scădere în presesiunea americană!

📈 Acțiuni și indici Europa rămâne pe teritoriu pozitiv: Creșterile continuă să domine piețele europene. Contractele futures pe Stoxx 50 sunt în creștere cu 0,5%, atingând cel mai înalt nivel din ultimele trei săptămâni. În frunte se află Italia ( ITA40 : +0,6%), Spania ( SPA35 : +0,5%) și Franța ( FRA40 : +0,55%). Contractele futures pe indicele german DAX ( DE40 ) cresc cu 0,3%.

Amazon puternic / Apple mai slab: În tranzacțiile dinaintea deschiderii sesiunii pe Wall Street, acțiunile Amazon au crescut cu 12% în urma unor rezultate financiare foarte solide. Apple , între timp, a înregistrat o scădere de 7% pe fondul îngrijorărilor investitorilor cu privire la evaluarea sa ridicată (raportul P/E de 41x) și la perturbările din lanțul de aprovizionare, în special în segmentul cipurilor de memorie.

Raliul pieței asiatice a semiconductorilor: După un val anterior de vânzări, acțiunile SK Hynix și Samsung Electronics au înregistrat un salt de peste 20% în Coreea de Sud, impulsionate de îmbunătățirea sentimentului în jurul sectorului american al inteligenței artificiale. Indicele japonez JP225 a câștigat 0,40%.

Fuziuni, achiziții și evenimente corporative: Retailerul britanic Sainsbury’s vinde marca Argos pentru 120 de milioane de lire sterline. Acțiunile HSBC din Hong Kong au atins niveluri record în urma vânzării activelor sale din Australia. 📊 Macroeconomie Decizia Băncii Japoniei (BoJ): Ratele dobânzilor din Japonia au rămas neschimbate la 1,00%, iar planul de cumpărare de obligațiuni pentru luna august a fost, de asemenea, menținut neschimbat. Cu toate acestea, guvernatorul Kazuo Ueda a adoptat un ton agresiv, menționând că inflația de bază se apropie de ținta de 2% și că BoJ ar putea accelera majorările de rate dacă, condițiile financiare rămân excesiv de acomodative.

Inflația CPI în Zona Euro: Datele preliminare privind inflația CPI din iulie pentru Zona Euro au arătat o creștere a inflației la 2,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, în conformitate cu așteptările și în creștere față de 2,8% anterior. Inflația de bază s-a situat la 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de 2,4% cât se aștepta. Creșterea inflației în Franța (+2,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de +2,1% cât se aștepta), împreună cu comentariile membrilor BCE Robert Holzmann și Robert Kocher, confirmă faptul că deciziile privind rata dobânzii din toamnă vor depinde în totalitate de date.

Defalcarea inflației: Prețurile la energie au reprezentat principala sursă de presiune asupra prețurilor în Europa, rata anuală de creștere a acestora accelerând la 10%, în creștere față de 8,5% în luna precedentă. Inflația la produse alimentare, alcool și tutun a încetinit de la 1,5% la 1,2%. Inflația din sectorul serviciilor rămâne persistentă, crescând de la 3,2% la 3,3%.

Piața muncii din Germania: Rata șomajului din Germania a crescut ușor mai mult decât se aștepta în iulie, ajungând la 6,4% față de 6,3% anterior, ceea ce indică o ușoară încetinire a economiei germane.

Comentariu privind yenul: Ministrul japonez al Finanțelor, Katayama, s-a abținut să comenteze speculațiile privind o posibilă intervenție valutară în urma recentei scăderi a cursului USDJPY . 💱 Piața valutară Dolarul american se apreciază după trei zile de scăderi declanșate de un discurs mai puțin agresiv al Fed și de o relativă detensionare a conflictului din Orientul Mijlociu. Cea mai puternică revenire se observă față de francul elvețian ( USDCHF : +0,5%), yenul ( USDJPY : +0,3%) și euro ( EURUSD : -0,2%), care s-a depreciat în urma publicării datelor CPI.

USDJPY (+0,3%): Yenul a înregistrat o volatilitate accentuată pe fondul speculațiilor privind o „intervenție discretă” din partea autorităților japoneze și sud-coreene. Săptămânal, USDJPY a scăzut cu 2,59%, în timp ce piața așteaptă noi măsuri din partea Băncii Japoniei (BoJ) și evoluții geopolitice suplimentare.

USDPLN (-0,33%): Zlotul polonez se apreciază față de dolar. Principala evoluție de pe piața poloneză este anunțul conform căruia Alimentation Couche-Tard intenționează să achiziționeze Grupul Żabka la 32 PLN pe acțiune. 🛢️ Mărfuri Petrol brut: OIL (+1,15%) și OIL.WTI (+0,95%) își recuperează pierderile înregistrate dimineața, în urma atacurilor iraniene asupra unor instalații strategice americane din Kuweit. Între timp, China a anunțat creșteri ale prețurilor la combustibili, cu efect de la 1 august.

Cupru: Prețurile COPPER (+0,1%) sunt în creștere din cauza întreruperilor de aprovizionare din Chile, cauzate de furtuni severe.

Metale prețioase: Aurul ( GOLD : -1,2%) și argintul ( SILVER : -1,60%) înregistrează o scădere pe fondul revenirii indicelui dolarului american ( USDIDX : +0,25%). 🪙 Criptomonede ETHEREUM (-1,6%) înregistrează o scădere a volatilității la doar 2%, în timp ce investitorii așteaptă un nou catalizator care să determine următoarea tendință.

Sentimentul privind altcoin-urile: Piața rămâne negativă, BITCOIN înregistrând o scădere de 1,2%. Cele mai accentuate scăderi săptămânale sunt înregistrate de COSMOS (-8,93% pe săptămână) și APECOIN (-14,90% pe săptămână). 🗺️ Geopolitică Tensiuni în Orientul Mijlociu: Iranul a lansat atacuri asupra unor ținte strategice americane din Kuweit și Bahrain, ca răspuns la atacurile cu drone. China a solicitat autorităților din Kuweit să-și protejeze cetățenii și reprezentanțele diplomatice.

Negocierile de pace: Un reprezentant al Hamas a declarat că gruparea a acceptat provizoriu planul de pace în etape al lui Donald Trump („Board of Peace”), care include dezarmarea organizației în schimbul retragerii forțelor israeliene din Gaza.

Criza migrației: Aproximativ 49.000 de migranți au trecut ilegal granița în enclava spaniolă Ceuta, determinând guvernul de la Madrid să trimită trupe în regiune. 🔍 Evoluții cheie de urmărit CUPRU : Rapoartele privind întreruperile activității miniere din Chile, cauzate de furtuni severe, ar putea constitui un catalizator pentru creșteri suplimentare.

USDJPY : Rapoartele privind intervenția valutară coordonată a Japoniei și Coreei de Sud ar putea menține volatilitatea la un nivel ridicat pentru această pereche valutară.

AUR : Escaladarea rapidă a evenimentelor din Orientul Mijlociu ar putea susține o revenire rapidă a capitalului către activele tradiționale considerate refugiu sigur.

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