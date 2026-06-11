Acțiunea săptămânii: Lam Research. Vânzătorul discret al „uneltelor de bază” pentru AI

Când investitorii vorbesc astăzi despre inteligența artificială, apar aproape întotdeauna aceleași nume. NVIDIA, Microsoft, Amazon, Meta și Alphabet au devenit simboluri ale unei revoluții tehnologice care a remodelat peisajul economic global în doar câțiva ani. Fiecare nou record de vânzări pentru cipurile de AI, fiecare nouă generație de modele lingvistice și fiecare anunț privind construirea de centre de date gigantice ajunge instantaneu pe prima pagină a portalurilor financiare.

Problema este că cea mai mare parte a pieței se uită exclusiv la rezultatul final.

Ei văd procesoarele NVIDIA, noile modele OpenAI și următoarele centre de date construite de cei mai mari giganți tehnologici din lume. Mult mai rar se opresc să ia în considerare ce trebuie să se întâmple mai întâi — înainte ca vreun cip AI să ajungă vreodată într-un server.

Între timp, un semiconductor modern este unul dintre cele mai complexe produse pe care umanitatea le-a creat vreodată. Producerea unui singur cip necesită sute de etape tehnologice și luni de muncă. Pe o placă de siliciu, straturi consecutive de materiale sunt depuse, îndepărtate și modificate cu o precizie măsurată în nanometri. Orice abatere de la normă poate însemna pierderea unei întregi plăci în valoare de sute de mii de dolari.

Exact aici intervine Lam Research.

Compania nu proiectează procesoare și nici nu produce memorie. Nu construiește modele de inteligență artificială și nici nu vinde servicii cloud. În schimb, furnizează tehnologiile utilizate în cele mai exigente etape ale fabricării semiconductoarelor. S-ar putea spune că Lam nu vinde aurul în sine, ci mai degrabă uneltele necesare pentru a-l extrage.

Acesta este unul dintre motivele pentru care compania rămâne practic necunoscută publicului larg de investitori. Este greu să te entuziasmezi pentru utilajele folosite în fabricile de semiconductori atunci când toată atenția pieței este captată de ultimele recorduri ale NVIDIA. Paradoxal, tocmai această invizibilitate face din Lam una dintre cele mai interesante companii din întregul ecosistem AI.

Pentru că, în timp ce majoritatea investitorilor nu au interacționat niciodată cu produsele Lam, aproape fiecare cip avansat din lume a făcut-o.

Printre clienții companiei se numără cei mai mari producători de semiconductori din lume. Aceștia sunt responsabili de producerea procesoarelor utilizate în centrele de date, a memoriei HBM care stă la baza dezvoltării inteligenței artificiale și a celor mai avansate circuite logice. Deși concurează pe multe fronturi, aceștia au o trăsătură comună. Fabricile lor sunt pline de echipamente furnizate de un grup restrâns de producători specializați în echipamente pentru semiconductori. Lam face parte din acest cerc de elită.

Timp de mulți ani, investitorii au privit compania ca pe o afacere ciclică clasică. Când producătorii de cipuri își măreau cheltuielile de capital, veniturile Lam creșteau. Când industria reducea cheltuielile, performanța companiei se deteriora rapid. Acest model de operare era bine cunoscut de toți participanții la piață.

Astăzi, însă, se întâmplă ceva mult mai interesant.

Majoritatea investitorilor presupun că revoluția AI înseamnă pur și simplu un volum mai mare de cipuri fabricate. Acest lucru este adevărat, dar doar parțial. Ceea ce este mult mai important este faptul că fiecare cip consecutiv devine din ce în ce mai dificil de produs.

Timp de decenii, progresul în domeniul semiconductorilor s-a bazat în principal pe miniaturizare. Fiecare nouă generație de tranzistori era mai mică, mai rapidă și mai eficientă din punct de vedere energetic decât cea precedentă. Cu timpul, însă, fizica a început să opună o rezistență mai mare. Reducerea structurilor a devenit incredibil de costisitoare și complexă din punct de vedere tehnologic.

Industria a răspuns la această problemă prin creșterea complexității cipurilor în sine.

Acceleratoarele moderne de AI seamănă din ce în ce mai mult cu structuri cu mai multe etaje. Memoriile HBM sunt stivuite una peste alta. Sistemele individuale constau din mai multe cipuri specializate integrate într-un singur ansamblu. Memoriile NAND conțin sute de straturi de materiale, iar noile arhitecturi de tranzistori necesită un număr tot mai mare de operațiuni tehnologice.

Și aici se află elementul cel mai important al poveștii Lam Research.

Pentru companie, cheia nu este faptul că lumea are nevoie de mai mulți semiconductori. Cheia este că fiecare semiconductor necesită un număr tot mai mare de operațiuni necesare pentru fabricarea sa.

Aceasta este o diferență subtilă, dar fundamentală.

Cu cât un cip devine mai complex, cu atât mai multă muncă trebuie depusă de instrumentele responsabile de crearea straturilor și structurilor consecutive. În practică, acest lucru înseamnă că importanța tehnologiilor oferite de Lam crește mai repede decât numărul de cipuri care ies efectiv din fabrici.

Tocmai de aceea, conducerea companiei vorbește din ce în ce mai mult nu doar despre creșterea pieței AI, ci și despre complexitatea crescândă a arhitecturilor moderne. Pentru Lam, inteligența artificială nu este doar o altă sursă de cerere. Este o forță care sporește importanța tehnologiilor oferite de companie pe parcursul întregului proces de fabricație a semiconductoarelor.

Ca urmare, Lam devine ceva mai mult decât un simplu beneficiar al boom-ului AI. Compania se află chiar în centrul coloanei vertebrale infrastructurale a acestei revoluții. Nu concurează cu NVIDIA sau OpenAI. Câștigă bani deoarece lumea are nevoie de cipuri din ce în ce mai avansate, iar aceste cipuri devin din ce în ce mai dificil de produs.

Și tocmai de aceea Lam Research ar putea fi una dintre cele mai interesante, dar totuși subapreciate companii din întregul ecosistem al inteligenței artificiale. În timp ce piața se concentrează pe cine vinde cele mai multe cipuri, Lam profită chiar de procesul de creare a acestora. Iar istoria tehnologiei a demonstrat de nenumărate ori că furnizorii de infrastructură esențială devin adesea printre cei mai mari beneficiari ai schimbărilor pe termen lung.

Capitolul 1. Cu cât cipul este mai avansat, cu atât mai multă muncă pentru Lam

Pentru a înțelege de ce Lam Research se află astăzi într-o poziție atât de interesantă, trebuie să pornim de la o schimbare esențială: revoluția AI nu doar stimulează cererea de semiconductori, ci schimbă fundamental modul în care aceștia sunt proiectați și fabricați.

Timp de mulți ani, creșterea industriei a fost relativ simplă. Noile generații de cipuri conțineau mai mulți tranzistori, iar progresul se datora în principal miniaturizării acestora. Astăzi, acest model nu mai este suficient.

Cererea în creștere rapidă de putere de calcul impune o nouă abordare. Producătorii trec la arhitecturi mai complexe, materiale noi și integrarea mai multor cipuri într-un singur sistem.

Această schimbare structurală este cea care sporește importanța Lam Research.

Un bun exemplu este memoria NAND, care a evoluat de la proiecte simple la structuri cu peste 300 de straturi. Fiecare strat suplimentar se traduce prin etape de producție consecutive, din ce în ce mai exigente, de la depunerea materialului până la gravarea și curățarea precisă.

O tendință similară se observă în cazul memoriilor HBM, care sunt esențiale pentru infrastructura AI. Construirea acestora implică stivuirea verticală a mai multor straturi și conectarea lor într-un mod extrem de precis, ceea ce permite atingerea lățimii de bandă necesare modelelor moderne de inteligență artificială. În același timp, acest lucru crește semnificativ dificultatea de fabricație.

Acest lucru este și mai pronunțat în cazul celor mai avansate procesoare logice, unde noile arhitecturi de tranzistori îmbunătățesc performanța și eficiența energetică, dar complică semnificativ procesul de fabricație.

În acest context, conceptul de intensitate a procesului devine esențial. Acesta se referă la numărul și complexitatea operațiunilor necesare pentru fabricarea unui singur cip. Pentru Lam Research, gradul de complexitate al procesului de fabricație în sine este adesea mai important decât volumul de waferi.

Cu cât o nouă generație de cipuri necesită mai multe etape tehnologice, cu atât este mai mare cererea de instrumente avansate de fabricație. În consecință, piața Lam poate crește mai rapid decât sectorul semiconductorilor în ansamblu.

De aceea, compania pune accentul nu doar pe amploarea investițiilor clienților săi, ci și pe complexitatea crescândă a fabricilor moderne. Pentru Lam, nu este vorba doar de numărul de facilități noi, ci în primul rând de ceea ce se va produce în interiorul acestora.

Și totul indică faptul că viitorul aparține cipurilor din ce în ce mai complexe.

În contextul AI, acest lucru are o semnificație specială. Dezvoltarea modelelor lingvistice de mari dimensiuni și a sistemelor de calcul avansate necesită nu doar mai multe cipuri, ci în primul rând cipuri cu o complexitate substanțial mai mare.

Pentru Lam Research, aceasta este o combinație extrem de favorabilă. Compania beneficiază atât de volumul crescând al investițiilor în sectorul semiconductorilor, cât și de complexitatea tot mai mare a cipurilor în sine. Și cu cât un cip devine mai avansat, cu atât mai multă muncă revine companiei Lam Research.

Capitolul 2. De ce este atât de importantă AI pentru Lam

Deși Lam Research furnizează echipamente producătorilor de semiconductori de zeci de ani, ascensiunea inteligenței artificiale a devenit cel mai important factor care modelează perspectivele companiei în prezent. Motivul este relativ simplu. AI necesită nu doar mai multe cipuri, ci în primul rând cipuri mai avansate.

Fiecare nouă generație de acceleratoare implementate în centrele de date necesită mai multă putere de procesare, comunicații mai rapide și o lățime de bandă a memoriei mai mare. Pentru a îndeplini aceste specificații, producătorii de semiconductori dezvoltă noi arhitecturi de cipuri, cresc numărul de straturi de memorie și implementează procese de fabricație din ce în ce mai complexe. Acest lucru se traduce, la rândul său, într-o cerere mai mare pentru tehnologiile utilizate de Lam.

Acest lucru este vizibil în special în segmentul memoriilor HBM, care a devenit o componentă indispensabilă a acceleratoarelor moderne de inteligență artificială. Numărul crescând de straturi, conexiunile mai avansate și cerințele tot mai stricte privind calitatea producției sporesc importanța proceselor de gravare, depunere și curățare a plachetelor – domenii în care Lam deține o poziție puternică pe piață.

Un aspect crucial este că beneficiile nu se limitează doar la memorie. Complexitatea crescândă a cipurilor logice, implementarea de noi arhitecturi de tranzistori și amploarea tot mai mare a investițiilor în centrele de date înseamnă că inteligența artificială influențează acum practic fiecare segment de piață deservit de companie.

Tocmai de aceea, conducerea Lam indică în mod constant AI ca fiind cel mai important motor de creștere pentru anii următori. Pentru companie, acesta nu este doar un alt ciclu de investiții în industria semiconductorilor. Este o tendință care crește atât amploarea cheltuielilor clienților, cât și importanța tehnologiilor furnizate de Lam în procesul de fabricație a celor mai avansate cipuri din lume.

Capitolul 3. IA este doar începutul. Alte megatendințe care susțin Lam Research

Deși inteligența artificială este în prezent cel mai important subiect din industria semiconductorilor, ar fi o greșeală să reducem întreaga poveste a Lam Research doar la AI. Compania beneficiază de mai multe tendințe pe termen lung care se întăresc reciproc și creează împreună un mediu excepțional de favorabil pentru furnizorii de echipamente pentru semiconductori.

Prima rămâne dezvoltarea pieței memoriilor. Deși HBM utilizată în acceleratoarele de AI a atras cea mai mare atenție recent, investițiile în memoriile NAND și DRAM sunt la fel de vitale. Situația de pe piața NAND pare deosebit de interesantă, pe măsură ce producătorii trec la generații tehnologice din ce în ce mai avansate. În practică, acest lucru înseamnă reechiparea liniilor de producție existente și necesitatea implementării de noi procese, ceea ce generează o cerere crescută pentru dispozitivele Lam.

Un alt domeniu important este ambalarea avansată, denumită în industrie „advanced packaging”. Cu doar câțiva ani în urmă, performanța semiconductoarelor era îmbunătățită în principal prin miniaturizarea tranzistorilor. Astăzi, modul în care cipurile individuale sunt conectate într-un singur sistem joacă un rol din ce în ce mai important. Prin astfel de soluții devin posibile acceleratoarele moderne de inteligență artificială — în care procesorul, memoria și componentele de comunicații funcționează împreună ca un singur organism. Conducerea Lam observă că veniturile legate de ambalarea avansată se numără în prezent printre domeniile cu cea mai rapidă creștere din operațiunile companiei, ceea ce arată cât de vital devine acest segment pentru întreaga industrie.

De asemenea, activitatea de servicii concentrată în segmentul Customer Support Business Group devine din ce în ce mai semnificativă. Spre deosebire de vânzările de echipamente noi, care rămân strâns legate de ciclul de investiții al industriei, serviciile de întreținere generează venituri mai recurente. Producătorii de semiconductori nu își pot permite perioade de nefuncționare a fabricilor, așa că investesc regulat în piese de schimb, modernizări și îmbunătățirea eficienței instrumentelor existente. În ultimele trimestre, acest segment a înregistrat rezultate record și devine un pilon din ce în ce mai important al afacerii Lam.

Merită, de asemenea, să acordăm atenție schimbărilor care au loc în lanțul global de aprovizionare cu semiconductori. Statele Unite, Europa, Japonia și Coreea de Sud alocă zeci de miliarde de dolari pentru a-și extinde propriile capacități de producție. Acum un deceniu, majoritatea investițiilor noi erau concentrate într-o mână de țări asiatice. Astăzi, asistăm la o regionalizare treptată a producției, care necesită construirea de noi fabrici și dotarea acestora cu echipamente de ultimă generație. Indiferent de locul în care este construită o unitate de producție, procesul tehnologic rămâne similar, ceea ce înseamnă mai multe oportunități pentru furnizori precum Lam.

De asemenea, nu se poate ignora digitalizarea progresivă a fabricilor de semiconductori în sine. Dispozitivele moderne generează cantități masive de date utilizate pentru a optimiza procesele de producție, a îmbunătăți calitatea și a spori eficiența. Software-ul, analiza datelor și soluțiile care utilizează componente de AI pentru a monitoriza procesele tehnologice joacă un rol din ce în ce mai important. Acesta este un domeniu care nu atrage la fel de multă atenție ca noul hardware fizic, dar ar putea deveni o sursă suplimentară de avantaj competitiv și venituri în următorii ani.

În consecință, Lam Research se află la intersecția mai multor tendințe pe termen lung. AI rămâne cea mai importantă dintre acestea, dar nu este în niciun caz singura. Evoluția memoriei, ambalarea avansată, creșterea activității de servicii, regionalizarea producției de semiconductori și digitalizarea fabricilor formează împreună o bază largă pentru creștere, asigurându-se că povestea companiei nu depinde de o singură piață sau tehnologie. Această diversitate de factori face ca Lam să fie mult mai mult decât o simplă miză pe expansiunea continuă a inteligenței artificiale în prezent.

Capitolul 4. Cifrele confirmă povestea de creștere

Cel mai mare atu al Lam Research este faptul că povestea sa legată de inteligența artificială nu se regăsește doar în prezentările pentru investitori și în comentariile conducerii. Nu este o narațiune greu de găsit în situațiile financiare; în cazul Lam, efectul AI este vizibil direct în contul de profit și pierdere și în bilanț.

Încă la începutul anului 2024, veniturile trimestriale ale companiei se situau în jurul valorii de 3,5 miliarde USD. În prezent, Lam generează vânzări de aproape 6 miliarde USD pe trimestru. În ultimul său raport pentru al treilea trimestru al anului fiscal 2026, veniturile au atins un nivel record de 5,84 miliarde USD, reprezentând o creștere de aproximativ 24% față de aceeași perioadă a anului precedent și o creștere de aproximativ 9% față de trimestrul anterior. În același timp, câștigul pe acțiune a fost de 1,47 USD, depășind așteptările pieței și limita superioară a previziunilor anterioare. Această combinație de venituri în creștere dinamică și depășirea sistematică a previziunilor este, de obicei, motorul care determină revizuirea în sens ascendent a evaluării.

Evoluția prețului acțiunilor nu face decât să confirme această tranziție. De la începutul anului 2026, acțiunile Lam Research au înregistrat randamente procentuale de două cifre, depășind cu mult atât indicele Nasdaq 100, cât și indicele S&P 500, ceea ce demonstrează cât de rapid a reevaluat piața valoarea companiei, ținând cont de rolul acesteia în super-ciclul cheltuielilor de capital destinate infrastructurii de AI. Nu mai este vorba doar de o expunere ciclică standard la semiconductori, ci de o companie pe care investitorii au început să o trateze ca pe un beneficiar principal al unui megatrend pe termen lung.

O analiză a profitabilității pare și mai interesantă. În multe companii de tehnologie, creșterea rapidă a vânzărilor se face în detrimentul marjelor. În cazul Lam, observăm exact opusul. Marja operațională a crescut de la niveluri sub 30% în 2024 la aproximativ 35% în prezent, în timp ce marja brută s-a apropiat de 50%, iar marja netă a depășit 30%. Acest lucru înseamnă că fiecare dolar suplimentar din venituri generează un profit din ce în ce mai mare pentru acționari. Aici se observă atât un efect de scară, cât și un mix de produse extrem de favorabil. Segmentele cu cea mai rapidă creștere sunt cele legate de memoria HBM, procesele logice avansate și ambalarea modernă – domenii care necesită cele mai sofisticate etape de gravare și depunere, unde Lam se mândrește cu cea mai puternică poziție competitivă.

La aceasta se adaugă rolul tot mai important al sectorului serviciilor. În ultimul trimestru, segmentul Grupului de Afaceri pentru Asistență Clienți a depășit pentru prima dată pragul de aproximativ 2 miliarde de dolari în ceea ce privește veniturile trimestriale, atingând aproximativ 2,1 miliarde de dolari și înregistrând o creștere de 25% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pentru investitori, acesta este un semnal crucial, întrucât veniturile din servicii sunt, de obicei, mai stabile decât vânzările de echipamente noi și contribuie la atenuarea fluctuațiilor ciclice ale pieței semiconductorilor. O bază instalată de instrumente în creștere se transformă automat într-un flux de venituri în expansiune și previzibil din piese, servicii și upgrade-uri.

Capacitatea companiei de a crea valoare pentru acționari — măsurată prin randamentul capitalului — pare la fel de impresionantă. Indicatorul ROIC a urcat spre 45% în ultimele trimestre, în timp ce costul capitalului rămâne semnificativ mai mic, în intervalul procentual de două cifre. În practică, acest lucru înseamnă că fiecare dolar investit în extinderea afacerii generează o rată de rentabilitate de câteva ori mai mare decât costul de achiziție. Aceasta este o caracteristică a celor mai bune întreprinderi din domeniul tehnologiei – un ROIC ridicat și stabil indică faptul că firma nu își epuizează capitalul, ci investește în mod constant în proiecte cu bariere ridicate la intrare și avantaje competitive durabile.

Bilanțul financiar nu face decât să consolideze această imagine. În ciuda programelor agresive de răscumpărare a acțiunilor și a dividendelor plătite în mod regulat, Lam menține o poziție de lichiditate foarte confortabilă. La sfârșitul lunii martie 2026, compania deținea aproximativ 4,8 miliarde USD în numerar și echivalente de numerar, iar după deducerea datoriilor, a rămas cu o poziție netă de numerar de peste 1 miliard USD. Acest tampon financiar oferă conducerii o flexibilitate amplă pentru a finanța extinderea capacității, dezvoltarea intensivă a tehnologiei și, în același timp, pentru a restitui capitalul acționarilor.

La fel de important este faptul că managementul nu semnalează nicio încetinire a cererii. Odată cu publicarea rezultatelor, acesta a ridicat prognoza de piață WFE pentru 2026 la aproximativ 140 de miliarde de dolari, legând în mod explicit această revizuire de cererea în plină expansiune pentru cipuri AI, memorie HBM și procese logice avansate. În același timp, a emis o estimare a veniturilor pentru trimestrul următor de 6,6 miliarde USD, menținând în același timp marje foarte ridicate, ceea ce sugerează că al treilea trimestru fiscal record din 2026 ar putea fi doar un alt pas în ciclul actual de creștere, mai degrabă decât punctul său de vârf.

Dacă ne uităm doar la cifre, este greu să nu observăm tendința clară. Lam Research nu este doar o companie care profită de condițiile favorabile de pe piața industriei semiconductorilor. Dimpotrivă, rezultatele sugerează că firma își consolidează în mod constant importanța în cadrul ecosistemului global al producției avansate de cipuri. Volumul veniturilor este în creștere, marjele se îmbunătățesc, randamentul capitalului este în creștere, iar conducerea revizuiește în sens pozitiv previziunile atât pentru propria companie, cât și pentru piața în ansamblu. Acesta este exact setul de indicatori pe care investitorii doresc să-l vadă la o companie poziționată ca beneficiar principal al megatendinței pe termen lung a inteligenței artificiale.

Capitolul 5. Este Lam Research o investiție atractivă în prezent?

Prezentăm o evaluare a Lam Research folosind metoda fluxului de numerar actualizat. Trebuie subliniat faptul că aceasta are doar scop informativ și nu trebuie interpretată ca un sfat de investiții sau o evaluare precisă.

După analizarea modelului de afaceri, a megatendințelor și a performanței financiare, cea mai importantă întrebare din perspectiva unui investitor rămâne: prețul actual al acțiunilor mai lasă loc de creștere?

Această întrebare este deosebit de pertinentă pentru companiile legate de inteligența artificială. În ultimii ani s-a înregistrat o creștere explozivă a evaluărilor la multe firme care au profitat de valul AI, ceea ce i-a făcut pe investitori să se întrebe din ce în ce mai mult dacă piața a inclus în prețuri deja succesele viitoare ale industriei.

În cazul Lam Research, însă, situația pare mai echilibrată. Pe de o parte, compania profită de una dintre cele mai puternice megatendințe tehnologice din ultimele decenii. Pe de altă parte, deoarece nu este un producător direct de cipuri sau un furnizor de infrastructură de inteligență artificială, evaluarea sa rămâne mult mai moderată decât cea a celor mai cunoscuți reprezentanți ai revoluției inteligenței artificiale.

O analiză a fluxului de numerar actualizat indică o valoare justă de aproximativ 367 USD pe acțiune. Având în vedere prețul actual de piață de aproximativ 322 USD, acest lucru implică un potențial de creștere de aproximativ 14%.

Acest nivel nu indică o subevaluare spectaculoasă. În același timp, este dificil să susținem că evaluarea s-a detașat de fundamentele economice. Piața pare să recunoască câștigurile generate de boom-ul AI, dar nu ajunge să includă în prețuri un scenariu excesiv de optimist, de vis. În practică, aceasta înseamnă că o nouă apreciere a prețului acțiunilor va depinde în mare măsură de capacitatea companiei de a-și menține ritmul actual de creștere a veniturilor și profitabilitatea ridicată.

Cel mai puternic argument în favoarea atractivității pe termen lung a companiei Lam rămâne calitatea activității sale. Compania operează într-un segment caracterizat de bariere ridicate la intrare, deține o poziție tehnologică dominantă și colaborează cu cei mai mari producători de semiconductori din lume. În același timp, generează marje ridicate, menține un bilanț sănătos și obține randamente ale capitalului care depășesc semnificativ rata minimă de rentabilitate.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că este lipsită de riscuri. În ciuda tuturor tendințelor structurale care susțin industria semiconductorilor, Lam rămâne o companie care operează într-un sector ciclic. Istoria arată că, chiar și cele mai bune firme de echipamente pentru semiconductori se confruntă periodic cu reduceri ale comenzilor atunci când clienții își reduc cheltuielile de capital.

Un factor de risc important rămâne, de asemenea, geopolitica. China reprezintă o parte semnificativă din investițiile globale în producția de semiconductori, dar rămâne o zonă supusă restricțiilor de export tot mai extinse impuse de Statele Unite. O înăsprire suplimentară a reglementărilor ar putea perturba structura veniturilor întregului sector al echipamentelor pentru semiconductori.

De asemenea, merită să ținem cont de riscul asociat chiar boomului AI. În prezent, majoritatea previziunilor indică continuarea cheltuielilor masive pentru centrele de date și infrastructura de calcul. În cazul în care ritmul investițiilor celor mai mari giganți tehnologici ar încetini și nu ar mai corespunde așteptărilor pieței, acest lucru s-ar putea traduce printr-o scădere a volumului de comenzi pentru echipamentele utilizate la fabricarea celor mai avansate cipuri.

În ciuda acestor amenințări, Lam Research pare să fie una dintre companiile cele mai bine poziționate pentru a profita de creșterea pe termen lung a pieței semiconductorilor. Compania nu depinde de un singur client, de o singură arhitectură de cipuri sau de o singură tehnologie. Ea profită de valul adoptării AI, dar, în același timp, își trage forța din evoluția memoriei, ambalarea avansată, localizarea lanțului de aprovizionare și o bază în expansiune de venituri recurente din servicii.

Acest lucru permite investitorilor să privească Lam nu doar ca pe un pariu speculativ pe inteligența artificială, ci în primul rând ca pe o investiție în complexitatea structurală crescândă a întregului ecosistem al semiconductorilor.