Rezultatele financiare ale Berkshire: Ce ne spun rapoartele despre direcția pieței?

Legendarul fond al lui Warren Buffett, acum fără Warren Buffett, și-a publicat sâmbătă, 8 august, rezultatele pentru trimestrul al doilea al anului 2026. Așteptările privind rezultatele fondului erau moderate și, deși „Oracolul din Omaha” s-a retras deja, ultimele rezultate sugerează că noua conducere ar putea avea în continuare dificultăți în a menține ritmul de creștere și profit pe care acționarii l-ar putea aștepta. Rezultate financiare Veniturile au crescut la 101,8 miliarde USD, față de așteptările de aproximativ 96,5 miliarde USD. Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 10% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Profitul operațional al Berkshire a crescut la 12,9 miliarde USD, cu 16% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

Profitul net (GAAP) a ajuns la 25,6 miliarde USD, ceea ce implică câștiguri din investiții de 12,6 miliarde USD. Aceasta reprezintă o creștere anuală de 107%, respectiv 155%.

Acest lucru se traduce printr-un profit pe acțiune (EPS) de 6 USD, semnificativ peste estimarea consensuală de 5 USD. Cu toate acestea, profitul fondului prezentat în acest mod nu reflectă în mod fiabil situația companiei în trimestrul al doilea al anului 2026. Din profitul de 12,9 miliarde USD al Berkshire: 326 de milioane USD au provenit din diferențe de curs valutar pozitive (cu un an în urmă, aceasta a reprezentat o pierdere de 877 de milioane USD).

Ținând cont de această dinamică, creșterea operațională reală este de doar 5%. Segmente și sectoare Defalcarea pe segmente a societății-mamă este mai transparentă. Asigurările (subscrierea) au generat un profit de 1,7 miliarde USD, în scădere față de anul precedent, în principal din cauza GEICO, care înregistrează rezultate slabe.

BNSF Railways a înregistrat un profit de 1,56 miliarde USD, în creștere cu 6%.

Berkshire Energy și segmentul de servicii și comerț cu amănuntul au crescut cu încă 27% și, respectiv, 24%, ajungând la un profit de peste 5 miliarde USD. Segmentul energetic înregistrează rezultate bune, în principal datorită creșterii cererii de transport de energie și mărfuri. Segmentul de servicii și comerț cu amănuntul, însă, nu se descurcă atât de bine pe cât sugerează creșterea, deoarece o parte semnificativă a profitului reprezintă rambursarea unor tarife plătite anterior.

Fluxurile de numerar Aceste rezultate înseamnă că fluxul de numerar din exploatare a crescut de la 20,9 miliarde USD la 21,6 miliarde USD – o creștere de 3,2%.

Fluxul de numerar liber a totalizat 11,02 miliarde USD, față de 11,85 miliarde USD în urmă cu un an – o scădere de 7%.

În ciuda acestui fapt, noul director general a anunțat o răscumpărare record de acțiuni în valoare de 4,5 miliarde USD. Reacția pieței este, așa cum era de așteptat, rezervată. Acțiunile, la deschiderea sesiunii de tranzacționare de după publicarea rezultatelor, se situează ușor sub nivelul de închidere anterior. Alocare Mult mai interesante pentru piața în ansamblu sunt informațiile (încă incomplete) privind achizițiile companiei. Achiziții, deoarece imensa rezervă de lichidități lăsată în urmă de Warren Buffett (peste 350 de miliarde de dolari) a început să se infuzeze în piață. În trimestrul al doilea al anului 2026, fondul a efectuat achiziții nete în valoare de aproape 20 de miliarde de dolari; aceasta reprezintă o schimbare clară de politică după nu mai puțin de 14 trimestre consecutive în care fondul a vândut acțiuni Una dintre cele mai importante poziții ale fondului este Alphabet. Fondul a achiziționat acțiuni suplimentare ale companiei din domeniul tehnologiei, în valoare de peste 10 miliarde de dolari. Performanța Berkshire [BRKA.US] comparativ cu contractele futures pe indicele US500 Sursa: xStation5 Acesta este un semnal foarte important în contextul actual al piețelor. Fondul a așteptat nu mai puțin de patru ani pentru a relua achizițiile, ultima dată când a efectuat achiziții fiind în 2022. Merită reținut faptul că, de la prăbușirea provocată de pandemia de COVID-19 și până în prezent, fondul a înregistrat o performanță superioară pieței în ansamblu cu aproximativ 5% pe an

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