Sinteza piețelor: Sectorul energetic conduce creșterile în Europa, ASML revine 🔼 Alcon crește cu 4% după publicarea rezultatelor

Contractele futures pe Euro Stoxx 50 nu înregistrează astăzi nicio creștere semnificativă a volatilității, sentimentul pe piețele europene rămânând relativ calm. Contractele futures pe indicii americani se tranzacționează, de asemenea, fără schimbări majore.

Piețele încep să adopte o perspectivă mai prudentă asupra boom-ului investițional în domeniul inteligenței artificiale (IA). Cheltuielile masive pentru centrele de date, semiconductori și infrastructura de AI nu mai sunt suficiente pentru a susține creșterile prețurilor acțiunilor, cu excepția cazului în care sunt însoțite de o traiectorie clară către o creștere rapidă a veniturilor. Pentru piețele de acțiuni, combinația dintre prețurile ridicate la energie și creșterea economică mai slabă devine deosebit de importantă: petrolul mai scump poate spori presiunile asupra costurilor și inflației, în timp ce ultimul raport slab privind piața muncii din SUA a stârnit îngrijorări cu privire la ritmul de creștere al celei mai mari economii din lume. Principalul eveniment macroeconomic va fi raportul privind CPI din SUA, care va fi publicat miercuri. O inflație mai redusă ar putea atenua îngrijorările legate de prețurile mai ridicate la energie și ar putea susține așteptările privind o politică monetară mai acomodativă a Fed, în timp ce o valoare mai mare decât cea preconizată ar putea exercita o presiune reînnoită asupra valorilor acțiunilor, în special în sectoarele pieței cele mai sensibile la rata dobânzii.

Printre acțiunile individuale, se remarcă Alcon, ale cărei acțiuni au crescut cu aproape 4% după ce compania și-a revizuit în sens pozitiv previziunile privind profitul anual.

Printre acțiunile individuale, se remarcă Alcon, ale cărei acțiuni au crescut cu aproape 4% după ce compania și-a revizuit în sens pozitiv previziunile privind profitul anual.

Printre acțiunile individuale, se remarcă Alcon, ale cărei acțiuni au crescut cu aproape 4% după ce compania și-a revizuit în sens pozitiv previziunile privind profitul anual.

Printre acțiunile individuale, se remarcă Alcon, ale cărei acțiuni au crescut cu aproape 4% după ce compania și-a revizuit în sens pozitiv previziunile privind profitul anual.

Printre acțiunile individuale, se remarcă Alcon, ale cărei acțiuni au crescut cu aproape 4% după ce compania și-a revizuit în sens pozitiv previziunile privind profitul anual.

Printre acțiunile individuale, se remarcă Alcon, ale cărei acțiuni au crescut cu aproape 4% după ce compania și-a revizuit în sens pozitiv previziunile privind profitul anual.

Sezonul raportărilor financiare din Europa rămâne, în general, solid, în special în sectoarele sănătății, infrastructurii energetice și apărării, deși companiile din domeniul tehnologiei și al industriei se confruntă cu o reacție mult mai exigentă din partea investitorilor.

Sezonul raportărilor financiare din Europa rămâne, în general, solid, în special în sectoarele sănătății, infrastructurii energetice și apărării, deși companiile din domeniul tehnologiei și al industriei se confruntă cu o reacție mult mai exigentă din partea investitorilor.

Sezonul raportărilor financiare din Europa rămâne, în general, solid, în special în sectoarele sănătății, infrastructurii energetice și apărării, deși companiile din domeniul tehnologiei și al industriei se confruntă cu o reacție mult mai exigentă din partea investitorilor.

Sezonul raportărilor financiare din Europa rămâne, în general, solid, în special în sectoarele sănătății, infrastructurii energetice și apărării, deși companiile din domeniul tehnologiei și al industriei se confruntă cu o reacție mult mai exigentă din partea investitorilor.

Sezonul raportărilor financiare din Europa rămâne, în general, solid, în special în sectoarele sănătății, infrastructurii energetice și apărării, deși companiile din domeniul tehnologiei și al industriei se confruntă cu o reacție mult mai exigentă din partea investitorilor.

Sezonul raportărilor financiare din Europa rămâne, în general, solid, în special în sectoarele sănătății, infrastructurii energetice și apărării, deși companiile din domeniul tehnologiei și al industriei se confruntă cu o reacție mult mai exigentă din partea investitorilor.

Petrolul Brent a urcat peste 84 de dolari pe baril, atingând cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii iulie, susținând acțiunile din sectorul energetic european, dar crescând în același timp costurile pentru industrie și sporind riscul reapariției presiunilor inflaționiste.

Petrolul Brent a urcat peste 84 de dolari pe baril, atingând cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii iulie, susținând acțiunile din sectorul energetic european, dar crescând în același timp costurile pentru industrie și sporind riscul reapariției presiunilor inflaționiste.

Petrolul Brent a urcat peste 84 de dolari pe baril, atingând cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii iulie, susținând acțiunile din sectorul energetic european, dar crescând în același timp costurile pentru industrie și sporind riscul reapariției presiunilor inflaționiste.

Petrolul Brent a urcat peste 84 de dolari pe baril, atingând cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii iulie, susținând acțiunile din sectorul energetic european, dar crescând în același timp costurile pentru industrie și sporind riscul reapariției presiunilor inflaționiste.

Petrolul Brent a urcat peste 84 de dolari pe baril, atingând cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii iulie, susținând acțiunile din sectorul energetic european, dar crescând în același timp costurile pentru industrie și sporind riscul reapariției presiunilor inflaționiste.

Petrolul Brent a urcat peste 84 de dolari pe baril, atingând cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii iulie, susținând acțiunile din sectorul energetic european, dar crescând în același timp costurile pentru industrie și sporind riscul reapariției presiunilor inflaționiste.

Negocierile privind Strâmtoarea Hormuz au ajuns din nou într-un impas după ce administrația lui Donald Trump și-a înăsprit poziția față de propunerile prezentate de Iran și Oman, reducând șansele unei detensionări rapide în regiune.

Negocierile privind Strâmtoarea Hormuz au ajuns din nou într-un impas după ce administrația lui Donald Trump și-a înăsprit poziția față de propunerile prezentate de Iran și Oman, reducând șansele unei detensionări rapide în regiune.

Negocierile privind Strâmtoarea Hormuz au ajuns din nou într-un impas după ce administrația lui Donald Trump și-a înăsprit poziția față de propunerile prezentate de Iran și Oman, reducând șansele unei detensionări rapide în regiune.

Negocierile privind Strâmtoarea Hormuz au ajuns din nou într-un impas după ce administrația lui Donald Trump și-a înăsprit poziția față de propunerile prezentate de Iran și Oman, reducând șansele unei detensionări rapide în regiune.

Negocierile privind Strâmtoarea Hormuz au ajuns din nou într-un impas după ce administrația lui Donald Trump și-a înăsprit poziția față de propunerile prezentate de Iran și Oman, reducând șansele unei detensionări rapide în regiune.

Negocierile privind Strâmtoarea Hormuz au ajuns din nou într-un impas după ce administrația lui Donald Trump și-a înăsprit poziția față de propunerile prezentate de Iran și Oman, reducând șansele unei detensionări rapide în regiune.

Indicele Stoxx Europe 600 rămâne aproape de maximele istorice, dar acțiunile europene au intrat într-o fază de așteptare, în care evoluțiile geopolitice și prețurile energiei au un impact mai mare asupra sentimentului pe termen scurt.

Indicele Stoxx Europe 600 rămâne aproape de maximele istorice, dar acțiunile europene au intrat într-o fază de așteptare, în care evoluțiile geopolitice și prețurile energiei au un impact mai mare asupra sentimentului pe termen scurt.

Indicele Stoxx Europe 600 rămâne aproape de maximele istorice, dar acțiunile europene au intrat într-o fază de așteptare, în care evoluțiile geopolitice și prețurile energiei au un impact mai mare asupra sentimentului pe termen scurt.

Indicele Stoxx Europe 600 rămâne aproape de maximele istorice, dar acțiunile europene au intrat într-o fază de așteptare, în care evoluțiile geopolitice și prețurile energiei au un impact mai mare asupra sentimentului pe termen scurt.

Indicele Stoxx Europe 600 rămâne aproape de maximele istorice, dar acțiunile europene au intrat într-o fază de așteptare, în care evoluțiile geopolitice și prețurile energiei au un impact mai mare asupra sentimentului pe termen scurt.

Indicele Stoxx Europe 600 rămâne aproape de maximele istorice, dar acțiunile europene au intrat într-o fază de așteptare, în care evoluțiile geopolitice și prețurile energiei au un impact mai mare asupra sentimentului pe termen scurt.

Indicii europeni se mențin aproape de maximele istorice, dar tensiunile geopolitice în creștere din Orientul Mijlociu continuă să limiteze apetitul pentru risc al investitorilor. Impasul din negocierile privind Strâmtoarea Hormuz a determinat o nouă creștere a prețurilor petrolului, sporind riscul unor presiuni inflaționiste persistente. În același timp, sezonul raportărilor financiare relevă o divergență tot mai mare între sectoare, în timp ce investitorii devin din ce în ce mai exigenți față de companiile din sectorul tehnologic care au beneficiat anterior de boom-ul inteligenței artificiale. Starea economiei SUA rămâne, de asemenea, în centrul atenției în urma raportului slab privind piața muncii. Următorul eveniment-cheie pentru piețele globale va fi publicarea ratei inflației CPI din SUA, care ar putea modela așteptările privind următoarele măsuri de politică monetară ale Fed.

Sursa: xStation5

Euro Stoxx 50 – privire de ansamblu asupra pieței

Euro Stoxx 50 se menține într-o tendință foarte puternică, înregistrând o creștere de 12,9% de la începutul anului și de 20,3% în ultimele 12 luni, indicele tranzacționându-se aproape de maximele istorice. Amploarea pieței rămâne deosebit de favorabilă: 72% dintre companiile componente se tranzacționează peste media mobilă pe 50 de zile, iar 68% peste media mobilă pe 200 de zile, ceea ce indică faptul că această creștere nu este determinată exclusiv de o mână de companii de top. În același timp, un raport P/E de aproximativ 20x arată că investitorii plătesc deja o primă pentru titlurile blue-chip europene, ceea ce înseamnă că înregistrarea unor câștiguri suplimentare va necesita confirmarea din partea rezultatelor financiare și a previziunilor companiilor. Pe termen scurt, piața rămâne, așadar, puternică din punct de vedere fundamental, dar, după ce a înregistrat o creștere de 4,2% în ultima lună și s-a apropiat de niveluri record, a devenit mai vulnerabilă la operațiuni de realizare a profiturilor ca răspuns la factori macroeconomici sau geopolitici negativi

Sursa: XTB Research

Harta volatilității – ASML și sectorul energetic compensează segmentele mai slabe

Harta indicelui Euro Stoxx 50 indică o rotație semnificativă în cadrul indicelui, performanța relativ calmă a indicelui de referință mascând mișcări mult mai ample la nivelul acțiunilor individuale. ASML (+0,94%) rămâne unul dintre pilonii cheie ai indicelui datorită ponderii sale substanțiale, în timp ce TotalEnergies (+1,91%) și Eni (+1,88%) beneficiază de noua creștere a prețurilor petrolului. Pe de altă parte, AB InBev (-2,31%), Prosus (-1,47%) și Airbus (-1,42%) se numără printre titlurile cu cele mai slabe performanțe, ceea ce indică faptul că creșterile de astăzi sunt departe de a fi generalizate. Această structură a pieței indică în primul rând o rotație a capitalului între sectoare, mai degrabă decât o tendință generală de asumare a riscului la nivelul acțiunilor europene. Puterea acțiunilor din sectorul energetic european, alături de prețurile mai ridicate ale petrolului, este vizibilă, de asemenea, la scară mai largă pe întreg continentul

Sursa: XTB Research

Prețurile ridicate ale petrolului susțin acțiunile din sectorul energetic, dar afectează negativ cele din sectorul turismului

Prețurile ridicate ale petrolului creează o divergență clară între diferitele sectoare ale pieței europene de acțiuni. Sectorul energetic a înregistrat o creștere de aproximativ 1%, pe fondul atingerii de către prețurile țițeiului a celui mai ridicat nivel din această lună. Următoarea evoluție ar putea depinde în mare măsură de situația din Strâmtoarea Hormuz și de datele macroeconomice care urmează să fie publicate.

Sectorul energetic a înregistrat o creștere de aproximativ 1%, susținut de prețurile petrolului care au atins cele mai ridicate niveluri din luna august.

Donald Trump a răspuns la condițiile impuse de Iran cu propriile sale cereri, inclusiv plăți compensatorii, ceea ce ar putea complica și mai mult negocierile privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Acțiunile din sectorul turismului și al agrementului au scăzut cu aproximativ 0,7%, pe fondul prețurilor mai mari la combustibil, care au reînnoit îngrijorările legate de costurile de exploatare.

Acțiunile din sectorul tehnologic european au înregistrat o evoluție mai bună, indicele sectorial înregistrând o creștere de aproximativ 0,4%.

Sezonul raportărilor financiare din Europa se apropie de etapele finale, orientând atenția pieței către datele macroeconomice, în special către cifrele privind ocuparea forței de muncă și PIB-ul din Zona Euro.

Lideri și pierzători – piața recompensează expunerea la prețuri mai mari ale petrolului

TotalEnergies (+1,91%) și Eni (+1,88%) se numără printre cele mai performante companii, demonstrând cum prețurile mai mari ale țițeiului se traduc din nou direct în o forță relativă în rândul producătorilor de energie. ASML înregistrează, de asemenea, o performanță puternică, acțiunile sale crescând cu 0,94% în timpul sesiunii și cu până la 66,7% de la începutul anului, deși raportul P/E de aproximativ 55x ilustrează cât de mult din creșterea viitoare este deja reflectată în prețul acțiunilor. Pe de altă parte, se remarcă AB InBev (-2,31%), Adyen (-1,53%), Prosus (-1,47%) și Airbus (-1,42%), subliniind încă o dată caracterul selectiv al tranzacționării de astăzi. Dintr-o perspectivă mai largă, însă, cel mai puternic semnal vine din sectorul energetic. TotalEnergies și Eni au înregistrat creșteri de aproximativ 38,5% și, respectiv, 48,9% de la începutul anului, ceea ce sugerează că evoluția de astăzi reprezintă o continuare a unei tendințe deja stabilite, mai degrabă decât o simplă reacție de o zi la creșterea prețurilor petrolului

Sursa: XTB Research

Sectoare – tehnologia și energia ocupă primele locuri

Tehnologia este principalul motor al pieței de astăzi, înregistrând o creștere de 1,32%, în timp ce sectorul energetic se află, de asemenea, în frunte, cu o creștere de 1,60%. Aceasta creează o combinație interesantă între două teme de investiții foarte diferite: sectorul tehnologic beneficiază de cererea structurală de semiconductori și inteligență artificială, în timp ce sectorul energetic răspunde în primul rând la creșterea prețurilor petrolului și la prima de risc geopolitică. Serviciile de comunicații (-1,80%) reprezintă cel mai mare factor de frânare, în timp ce scăderile înregistrate de utilități (-0,82%) și materiale (-0,49%) limitează, de asemenea, evoluția generală a indicelui. Din perspectiva indicelui, întrebarea cheie este dacă sectorul tehnologic își poate menține impulsul, întrucât ponderea substanțială a acestui sector înseamnă că ASML și alți mari constituenți ai indicelui ar putea avea un impact mai mare asupra direcției Euro Stoxx 50 decât numărul total de sectoare care înregistrează creșteri

Sursa: XTB Research

Acțiunile Alcon se apreciază după publicarea rezultatelor financiare și a previziunilor privind creșterea profitului

Acțiunile Alcon înregistrează o creștere semnificativă în urma publicării rezultatelor companiei pentru al doilea trimestru, investitorii concentrându-se în principal pe perspectivele îmbunătățite pentru întregul exercițiu financiar 2026. Veniturile au crescut cu 8% față de aceeași perioadă a anului trecut și au depășit ușor așteptările analiștilor, în timp ce conducerea a revizuit în sens pozitiv previziunile privind câștigul pe acțiune ajustat (EPS) și marja operațională. Reacția pozitivă a prețului acțiunilor sugerează că investitorii consideră cheltuiala excepțională legată de PowerVision ca fiind mai puțin relevantă pentru sănătatea fundamentală a activității principale a companiei.

Alcon a înregistrat în al doilea trimestru venituri de 2,78 miliarde de dolari, în creștere cu 8% față de aceeași perioadă a anului trecut și ușor peste estimarea consensuală de aproximativ 2,77 miliarde de dolari.

Compania și-a revizuit în sens ascendent previziunile privind EPS ajustat pentru 2026 la 3,44–3,53 dolari, comparativ cu așteptările analiștilor de 3,41 dolari, majorând totodată și previziunile privind marja operațională pentru întregul an.

Prognoza privind vânzările pentru întregul an a fost extinsă la 10,835–11,041 miliarde de dolari, comparativ cu o estimare consensuală de aproximativ 11,087 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că punctul mediu al intervalului rămâne sub așteptările pieței.

Câștigul pe acțiune (EPS) raportat a scăzut la 0,00 dolari de la 0,35 dolari în anul precedent, deși cifra a fost afectată de o cheltuială excepțională, fără efect asupra numerarului, după impozitare, de aproximativ 287 milioane de dolari, legată de întreruperea programelor de lentile intraoculare achiziționate de la PowerVision.

Investitorii s-au concentrat asupra performanței activității de bază a Alcon și asupra previziunilor îmbunătățite, considerând deprecierea legată de PowerVision ca un eveniment punctual care nu reflectă starea actuală a segmentelor Chirurgie și Îngrijirea vederii.

Graficul prețului acțiunilor Alcon (interval zilnic, ALC.CH)

Sursa: xStation5