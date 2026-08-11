Va accelera raliul de pe Wall Street? 🗽 O recapitulare a sezonului de raportare a rezultatelor financiare din SUA

Aspecte esențiale Din cele 88% dintre companiile din indicele S&P 500 care și-au prezentat rezultatele, 86% au depășit estimările privind câștigul pe acțiune (EPS), în timp ce 76% au raportat venituri peste așteptări.

Creșterea profiturilor din S&P 500 pentru trimestrul al doilea se situează la aproximativ 50% față de aceeași perioadă a anului trecut, mai mult decât dublul nivelului de 23,1% estimat la sfârșitul lunii iunie și marcând cea mai puternică creștere de la trimestrul al doilea al anului 2021.

Chiar și excluzând Alphabet și Amazon, profiturile companiilor din S&P 500 ar înregistra totuși o creștere de aproximativ 28,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce demonstrează că performanța sezonului de raportare a rezultatelor financiare nu se limitează doar la cele mai mari companii.

Conform datelor FactSet, sezonul de raportare a rezultatelor financiare pentru trimestrul al doilea confirmă situația fundamentală foarte solidă a celor mai mari companii americane. Surprizele pozitive au fost răspândite atât la nivelul profiturilor, cât și al veniturilor, în timp ce creșterea EPS a depășit semnificativ așteptările de dinaintea începerii sezonului de raportare. În același timp, evaluarea indicelui S&P 500 rămâne ridicată, ceea ce înseamnă că viitoarele creșteri ale indicelui vor depinde din ce în ce mai mult de menținerea unei creșteri puternice a profiturilor de către companii. Fundamentele solide au un preț, deși, în acest stadiu, nu considerăm că evaluarea actuală este deosebit de exigentă. Dintre companiile din S&P 500 care și-au prezentat rezultatele (88%), 86% au depășit așteptările privind EPS, în timp ce 76% au raportat venituri peste estimările de consens. Acest lucru arată că surprizele pozitive nu se limitează la controlul costurilor, ci sunt vizibile și în ceea ce privește veniturile.

Rata de creștere a profiturilor din trimestrul al doilea pentru S&P 500 se situează în prezent la 50,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Dacă această rată se menține până la sfârșitul sezonului de raportare, ar marca cea mai puternică creștere a profiturilor din trimestrul al doilea al anului 2021, când a atins 91,6%.

Amploarea îmbunătățirii față de așteptările anterioare este excepțional de mare. Chiar și la 30 iunie, piața se aștepta la o creștere a profiturilor de 23,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu 50,4% în prezent – mai mult decât dublul estimării inițiale.

Un aspect important este că această îmbunătățire are o bază largă. Toate cele 11 sectoare ale indicelui S&P 500 raportează acum profituri mai mari decât se aștepta la sfârșitul lunii iunie, impulsionate de surprizele pozitive privind profiturile și de revizuirile în sens ascendent ale estimărilor privind profitul pe acțiune (EPS).

Raportul P/E anticipat al indicelui S&P 500 se situează în jur de 20x, comparativ cu o medie pe cinci ani de 19,9x și o medie pe zece ani de 19x. Prin urmare, piața nu este ieftină, dar având în vedere ritmul actual de creștere a profiturilor, evaluarea ridicată beneficiază de un sprijin fundamental mult mai puternic decât ar fi cazul dacă raliul indicelui ar fi determinat în principal de expansiunea multiplilor. Record după record – Amazon susține Wall Street Profiturile corporative rămân un argument fundamental puternic pentru piața de acțiuni din SUA, deși o parte din creșterea impresionantă a profiturilor reflectă rezultatele excepțional de solide ale celor mai mari companii. În doar o săptămână, rata de creștere a profiturilor din cadrul indicelui S&P 500 a crescut de la 38% la 47,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce opt sectoare raportează deja o creștere a profiturilor de două cifre. Este important de menționat că, chiar și după excluderea celor doi contribuitori principali, creșterea profiturilor la nivelul întregului indice rămâne foarte puternică. Profiturile din cadrul indicelui S&P 500 înregistrează în prezent o creștere de 47,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, în creștere de la 38% cu doar o săptămână în urmă. Dacă această rată se menține, ar reprezenta cea mai puternică creștere de la al doilea trimestru al anului 2021.

Excluzând Alphabet și Amazon, creșterea profiturilor din S&P 500 ar scădea de la 47,4% la 28,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Acesta ar fi totuși un rezultat foarte puternic, marcând al doilea trimestru consecutiv de creștere a profiturilor de peste 20% și al șaptelea trimestru consecutiv de creștere de două cifre.

Nu mai puțin de opt sectoare din S&P 500 înregistrează o creștere a profiturilor de două cifre. Sectoarele Energie (+135,3% față de aceeași perioadă a anului trecut), Servicii de comunicații (+109,8%), Bunuri de consum discreționare (+90,7%) și Tehnologia informației (+69,4%) conduc clasamentul creșterilor.

Amazon a fost principalul factor care a contribuit la îmbunătățirea profiturilor agregate în ultima săptămână. Compania a raportat un profit pe acțiune (EPS) de 5,75 USD, față de așteptările de 1,82 USD, și a reprezentat 76% din creșterea profiturilor agregate ale indicelui S&P 500 în această perioadă.

Câștigul pe acțiune ridicat al Amazon a fost stimulat semnificativ de venituri suplimentare înainte de impozitare în valoare de 53,4 miliarde de dolari, legate în principal de investiția sa în Anthropic. Acest lucru înseamnă că o parte din creșterea spectaculoasă a câștigurilor indicelui nu reflectă în mod direct o îmbunătățire a performanței operaționale subiacente.

Amazon este acum al doilea cel mai mare contributor la creșterea câștigurilor indicelui S&P 500, fiind devansat doar de Alphabet. Rezultatele Alphabet au fost, de asemenea, susținute în mod semnificativ de câștigurile din reevaluarea investițiilor sale în acțiuni. Sursa: FactSet Un grup restrâns de companii ridică media Companiile din indicele S&P 500 cu o expunere mai mare pe piețele internaționale înregistrează performanțe semnificativ mai bune în acest sezon al raportărilor financiare decât companiile axate în principal pe piața americană. Acest lucru este deosebit de remarcabil având în vedere dolarul american relativ puternic, care, în teorie, ar trebui să reducă valoarea veniturilor și a profiturilor obținute în străinătate atunci când sunt convertite în dolari. Cu toate acestea, datele arată că partea din indice cu expunere internațională continuă să înregistreze o creștere foarte puternică atât la nivelul profiturilor, cât și al veniturilor. Companiile care generează peste 50% din vânzări în afara SUA raportează o creștere a profiturilor de 74,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu 35,5% în cazul companiilor care își generează cea mai mare parte a veniturilor pe piața internă. Cifra corespunzătoare pentru întregul indice S&P 500 este de 47,4%.

Un avantaj similar se observă și la nivelul veniturilor. Vânzările companiilor cu o expunere internațională mai mare cresc cu 20,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu 12,0% în cazul companiilor axate pe piața internă și 14,1% pentru întregul indice S&P 500.

Până în prezent, aprecierea dolarului american nu s-a tradus printr-o scădere a rezultatelor agregate ale companiilor americane cu expunere globală. Acest lucru sugerează că, creșterea fundamentală a afacerilor a fost suficient de puternică pentru a compensa efectul potențial negativ al cursului valutar.

Cu toate acestea, o parte substanțială a acestei performanțe superioare este generată de cele mai mari companii. Alphabet, Exxon Mobil și Chevron se numără printre primele cinci companii care contribuie cel mai mult atât la creșterea profiturilor, cât și la cea a veniturilor în cadrul grupului de companii cu o expunere internațională mai mare.

Excluzând Alphabet, Exxon Mobil și Chevron , creșterea profiturilor pentru companiile cu expunere internațională ar scădea de la 74,7% la 27,5%, în timp ce creșterea veniturilor ar scădea de la 20,5% la 16,0%.

Prin urmare, datele indică două tendințe simultane: companiile din S&P 500 cu expunere globală rămân puternice din punct de vedere fundamental, dar performanța lor excepțională în ceea ce privește profiturile este concentrată în mare măsură asupra unui număr restrâns de companii majore. Scăderea mult mai redusă a creșterii veniturilor după excluderea acestor companii sugerează că dinamismul vânzărilor este distribuit mai uniform decât creșterea profiturilor. Graficul US500 (interval zilnic) Contractul futures pe indicele S&P 500 se tranzacționează aproape de maximele istorice, dar a întâmpinat dificultăți în a depăși pragul de 7.800 de puncte în ultimele câteva sesiuni. Indicele se situează în prezent cu aproximativ 10% peste media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200), în timp ce reacțiile importante recente ale prețurilor indică un potențial nivel de suport în zona 7.250–7.350 de puncte Sursa: xStation5

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