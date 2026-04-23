Acțiunea săptămânii – Schneider Electric: Fundamentul discret al revoluției AI și al electrificării globale

Cursa către inteligența artificială este prezentată cel mai adesea ca o competiție pentru cipuri mai puternice, modele mai performante și centre de date mai mari. În centrul acestei narațiuni se află companii precum NVIDIA, Microsoft și Alphabet, care construiesc direct coloana vertebrală computațională a noii ere.

Totuși, aceasta este doar o parte a poveștii. Fiecare model de inteligență artificială, fiecare cluster de GPU și fiecare centru de date se bazează, în cele din urmă, pe o singură resursă fundamentală: energia. Fără o sursă de alimentare stabilă, sisteme de distribuție, răcire și infrastructură de control, chiar și cele mai avansate cipuri devin inutile.

Aici intervine Schneider Electric.

Compania nu proiectează semiconductori și nici nu dezvoltă modele de AI. În schimb, construiește stratul de infrastructură fizică și digitală care permite acestei tehnologii să funcționeze la scară industrială.

Prin urmare, boom-ul AI nu se traduce pentru Schneider în cerere de putere de calcul, ci în cerere de energie și de sisteme care o furnizează, o controlează și o optimizează.

Din acest motiv, Schneider Electric poate fi considerată unul dintre cei mai importanți beneficiari, deși indirecți, ai revoluției AI — o companie care nu se află în centrul atenției, dar care stă chiar în miezul fundamentului fizic al acesteia.

Ce este, de fapt, Schneider Electric

Pentru a înțelege corect ce este Schneider Electric, este util să ne gândim la ea în termeni simpli.

Este o companie care ajută la furnizarea energiei acolo unde este nevoie și apoi controlează modul în care această energie este utilizată.

Soluțiile sale sunt prezente în clădiri, fabrici, centre de date și infrastructura urbană. În practică, aceasta include totul, de la sisteme de distribuție electrică și echipamente de alimentare cu energie electrică până la software care monitorizează și gestionează consumul de energie în timp real.

Punctul cheie este că Schneider nu vinde doar dispozitive individuale. Compania combină hardware, software și servicii într-un singur sistem integrat.

Ca rezultat, clientul nu cumpără un produs, ci o soluție completă care face operațiunile mai ieftine, mai eficiente și mai fiabile.

Acest lucru are o implicație importantă din punct de vedere comercial. Vânzarea unui singur dispozitiv generează venituri punctuale. Vânzarea unui sistem complet duce adesea la relații pe termen lung, servicii suplimentare și venituri recurente în timp.

Pe scurt, modelul Schneider Electric poate fi împărțit în trei elemente: hardware-ul, care asigură infrastructura fizică de energie; software-ul, care o controlează și o optimizează; și serviciile, care asigură întreținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului.

Această combinație face ca compania să nu fie doar un furnizor de hardware, ci un partener de infrastructură pe termen lung.

Unde generează venituri Schneider Electric

Schneider Electric operează pe patru piețe finale principale.

Prima este cea a clădirilor, incluzând birouri, hoteluri, centre comerciale și alte proprietăți imobiliare comerciale. Aici, compania furnizează sisteme care ajută la gestionarea consumului de energie și la îmbunătățirea eficienței. Al doilea segment, și cel cu cea mai rapidă creștere în prezent, este cel al centrelor de date și al rețelelor. Aici este locul în care impactul inteligenței artificiale este cel mai vizibil. Fiecare nou proiect de AI necesită o infrastructură mai avansată și mai consumatoare de energie. Al treilea segment este industria. Companiile producătoare investesc din ce în ce mai mult în automatizare și digitalizare pentru a îmbunătăți productivitatea și eficiența. Al patrulea este infrastructura, incluzând sistemele de alimentare cu energie, rețelele de transport și proiectele de modernizare la scară largă.

Un aspect important este că Schneider nu depinde de un singur segment. Fiecare dintre aceste domenii contribuie la creștere și asigură diversificarea.

Cu toate acestea, în prezent, cel mai puternic impuls provine în mod clar din partea centrelor de date, care se dezvoltă mai rapid decât restul activității și sunt impulsionate direct de inteligența artificială.

În același timp, celelalte segmente asigură stabilitate și reduc dependența de o singură tendință macroeconomică.

AI și centrele de date ca principal motor de creștere

Cel mai puternic motor al creșterii actuale a Schneider Electric este expansiunea rapidă a investițiilor în centrele de date.

Aici inteligența artificială încetează să mai fie un concept abstract și devine infrastructură fizică care trebuie să funcționeze în lumea reală.

Fiecare model de AI, fie că este dezvoltat de Microsoft, Amazon sau Google, necesită o putere de calcul masivă. Această putere de calcul trebuie furnizată de centrele de date, care la rândul lor necesită energie electrică stabilă, sisteme de răcire și instrumente de gestionare a infrastructurii.

Exact aici își desfășoară activitatea Schneider.

Compania nu monetizează modelele de AI sau cipurile. Ea monetizează faptul că aceste sisteme trebuie să funcționeze continuu, la scară largă și sub o cerere de energie extrem de mare.

Fiecare centru de date nou necesită un ecosistem energetic complet de susținere: sisteme de alimentare de rezervă, distribuție a energiei, soluții de răcire și software care gestionează întreaga infrastructură.

Pe măsură ce sistemele de AI devin mai avansate, densitatea de putere din interiorul centrelor de date crește. Acest lucru stimulează direct cererea pentru soluțiile Schneider.

Este important de menționat că acesta nu este un efect punctual. Investițiile în AI sunt pe termen lung și în mai multe etape, ceea ce înseamnă că cererea de infrastructură energetică se întinde pe mulți ani.

În acest sens, Schneider operează în al doilea nivel al lanțului valoric al AI. Compania nu concurează în crearea de modele, ci permite implementarea la scară industrială a sistemelor de AI.

De asemenea, merită menționat faptul că cererea nu se limitează la centrele de date noi. O parte semnificativă a creșterii provine din modernizarea și extinderea facilităților existente, care trebuie să se adapteze la o densitate de calcul și un consum de energie mai mari.

Performanța financiară

În 2025, Schneider Electric a demonstrat o combinație de creștere stabilă și performanță financiară de înaltă calitate.

Veniturile au depășit 40 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere organică de aproximativ 10% față de anul precedent. Acest lucru este semnificativ pentru o companie de această anvergură, demonstrând că expansiunea este încă posibilă în ciuda dimensiunii sale globale.

În același timp, rentabilitatea s-a îmbunătățit. Marjele operaționale s-au menținut la un nivel ridicat, indicând faptul că compania nu numai că își crește veniturile, ci și își îmbunătățește eficiența și generează mai mult profit pe unitate de vânzare.

Fluxul de numerar disponibil a reprezentat un alt aspect cheie, atingând un nivel record de aproximativ 4,6 miliarde de euro. Acesta este unul dintre cei mai importanți indicatori ai calității activității, întrucât demonstrează că profiturile contabile se transformă în numerar real care poate fi reinvestit, distribuit sau utilizat pentru o creștere viitoare.

Principalul motor al performanței a fost segmentul de gestionare a energiei, în special centrele de date. Aici cererea generată de AI a avut cel mai puternic impact.

În ultima parte a anului, segmentul centrelor de date a crescut semnificativ mai rapid decât restul activității, confirmând faptul că boom-ul AI se reflectă direct în rezultatele financiare, nu prin intermediul cipurilor, ci prin infrastructura energetică.

Din punct de vedere geografic, America de Nord a rămas cea mai puternică regiune, cu o creștere de aproximativ 15% de la an la an. Acest lucru este deosebit de important, deoarece aici se concentrează și majoritatea investițiilor în AI și centrele de date.

În ansamblu, rezultatele din 2025 prezintă o imagine consistentă: Schneider Electric este o mare companie industrială cu fundații stabile și un motor de creștere suplimentar puternic, alimentat de infrastructura digitală.

Riscuri și oportunități viitoare

Deși Schneider Electric beneficiază în prezent de un puternic impuls al investițiilor în centrele de date și inteligența artificială, viitorul nu este unidimensional.

În ceea ce privește riscurile, cel mai important factor este natura ciclică a investițiilor în infrastructură. Construcția centrelor de date și modernizarea rețelei sunt proiecte cu intensitate mare de capital care necesită timp, ceea ce înseamnă că chiar și întârzierile mici pot avea un impact asupra rezultatelor trimestriale.

Un alt risc îl reprezintă concentrarea actuală a creșterii în jurul centrelor de date și al AI. Dacă ritmul investițiilor în AI încetinește, o parte din acest impuls de creștere s-ar putea slăbi.

Compania operează, de asemenea, într-un mediu extrem de competitiv, cu jucători puternici precum Siemens și ABB. Acest lucru înseamnă că poziția de lider tehnologic trebuie apărată în mod continuu.

În același timp, aceste riscuri sunt contrabalansate de oportunități semnificative.

Europa se concentrează din ce în ce mai mult pe independența tehnologică și energetică. Acest lucru implică dezvoltarea centrelor de date locale, a hub-urilor regionale de calcul și modernizarea infrastructurii critice. Într-un astfel de scenariu, cererea de sisteme de gestionare a energiei, automatizare și infrastructură digitală ar putea crește nu numai din partea giganților tehnologici globali, ci și din partea programelor de investiții europene conduse de guvern și private.

Schneider este bine poziționată în acest mediu, deoarece operează atât la nivel global, cât și puternic în Europa. Acest lucru îi permite să beneficieze atât de cererea globală generată de AI, cât și de tendințele regionale ale politicii industriale.

În același timp, creșterea IA nu se limitează la hyperscaleri. Investițiile în creștere provin și de la centrele de date de dimensiuni medii și regionale, extinzând piața globală.

Un alt factor de susținere pe termen lung este ponderea în creștere a software-ului și a serviciilor în mixul de venituri, ceea ce îmbunătățește stabilitatea și reduce ciclicitatea.

Ca urmare, Schneider Electric se află la intersecția mai multor megatendințe: inteligența artificială, electrificarea, digitalizarea și eforturile pentru independența tehnologică în Europa.

Evaluare

Prezentăm o evaluare a Schneider Electric utilizând un model de flux de numerar actualizat (DCF). Trebuie subliniat faptul că această evaluare are doar scop informativ și nu trebuie interpretată ca o recomandare de investiție sau o evaluare precisă.

Schneider Electric este un lider global în tehnologiile de gestionare a energiei și automatizare, beneficiind de tendințe structurale pe termen lung, precum digitalizarea, electrificarea, inteligența artificială și investițiile în creștere în centrele de date și infrastructura de alimentare cu energie. Compania combină hardware, software și servicii, ceea ce îi permite să genereze fluxuri de numerar stabile și o pondere tot mai mare a veniturilor recurente.

Evaluarea se bazează pe un scenariu de bază al veniturilor și câștigurilor prognozate, care include creșterea continuă în domeniul centrelor de date, al infrastructurii și al automatizării industriale. Ipotezele privind costul capitalului (WACC) și creșterea pe termen lung sunt conservatoare și reflectă un profil de afaceri stabil, dar în continuă expansiune.

Pe baza prețului actual al acțiunii de 270 de euro și a unei evaluări DCF de 305 euro, potențialul de creștere estimat este de aproximativ 13%. Acest lucru indică o creștere moderată, dar pozitivă, susținând opinia conform căreia Schneider Electric este o companie de înaltă calitate, care combină stabilitatea unei mari întreprinderi industriale cu expunerea la megatendințele tehnologice pe termen lung.

Perspectivă tehnică

Analizând evoluția prețului acțiunilor Schneider Electric în perioada analizată, observăm o tendință ascendentă clară, care rămâne stabilă și bine structurată, în ciuda corecțiilor periodice.

Pe termen lung, acțiunile se mișcă într-un model de maxime și minime din ce în ce mai ridicate, indicând o dominanță susținută a cumpărătorilor. Corecțiile care au avut loc pe parcurs au fost în mare parte de natură tehnică și nu au schimbat direcția generală a tendinței.

Graficul arată, de asemenea, un sprijin gradual din partea mediilor mobile, care, în timp, se aliniază într-o configurație tipică pentru o tendință ascendentă. Retragerile către aceste niveluri au fost adesea utilizate de piață ca oportunități de intrare, consolidând și mai mult tendința.

Din perspectivă fundamentală, această structură este în concordanță cu performanța companiei. Schneider Electric operează într-un mediu caracterizat de o cerere în creștere de energie, automatizare și infrastructură de centre de date, ceea ce se traduce printr-o cerere stabilă și perspective solide de creștere a veniturilor.

Este deosebit de important faptul că aprecierea prețului nu este determinată de un singur impuls, ci de mai multe tendințe paralele, inclusiv dezvoltarea inteligenței artificiale, modernizarea rețelelor electrice și digitalizarea industriei și a clădirilor.

Combinația acestor factori înseamnă că graficul reflectă nu numai îmbunătățirea sentimentului pieței, ci și o consolidare treptată a unei povești de creștere pe termen lung.

Sursa: xStation5