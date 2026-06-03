Broadcom înaintea publicării rezultatelor – Perspectivele sunt mai importante decât profiturile

Broadcom (AVGO.US) va publica rezultatele pentru al doilea trimestru al anului fiscal 2026 după închiderea ședinței de miercuri. Consensul analiștilor presupune că societatea va înregistra rezultate peste așteptări și își va revizui în sens pozitiv previziunile. Se estimează că acest lucru va fi determinat în principal de cererea foarte puternică pentru soluții de rețea bazate pe AI și cipuri proiectate la comandă. Așteptările pieței privind rezultatele: Venituri de peste 22 miliarde USD

Câștig pe acțiune (EPS) de peste 2 USD Cu toate acestea, nu lipsesc optimiștii nici măcar printre cele mai prestigioase instituții. Jefferies și Morgan Stanley se așteaptă ca veniturile să crească până la aproximativ 29 miliarde USD. Ceea ce va conta mai mult decât rezultatele generale vor fi însă cifrele specifice din segmentele cheie (cloud și AI) și perspectivele.

Veniturile legate de AI ar putea ajunge la aproximativ 17 miliarde USD, în principal datorită creșterii din segmentul de rețele, implementării de noi switch-uri și cotei în creștere în domeniul opticii.

Un factor cheie aici va fi comanda de 10 miliarde USD a Anthropic, care a fost schimbată de la livrări de rack-uri complete de servere la doar cipuri. Ca urmare, veniturile din acest contract ar putea ajunge la aproximativ 2,0 - 2,5 miliarde USD. Morgan Stanley, între timp, observă că cererea legată de rack-urile de IA este amânată până în 2027, dar consideră că aceasta este o problemă de sincronizare, mai degrabă decât o pierdere de comenzi. Analiștii băncii cred că capacitatea de producție este redirecționată către alți clienți TPU.

Cel mai important element al comunicatului privind rezultatele financiare s-ar putea să nu fie trimestrul curent în sine, ci comentariile conducerii cu privire la 2027. Companiile producătoare de semiconductori se confruntă în prezent cu o creștere fără precedent pe piețele dezvoltate. Aceasta este rezultatul cheltuielilor masive de capital (CAPEX) efectuate de așa-numiții „hyperscaleri” și de entitățile care dezvoltă soluții de AI. În acest context, efectul de levier operațional este enorm, în timp ce fiabilitatea previziunilor actuale este limitată. Declarațiile companiei privind ritmul de creștere viitoare vor fi cruciale pentru piață în ceea ce privește evaluările viitoare. Veniturile Broadcom din cipurile de AI ar putea depăși astfel 120 de miliarde de dolari, peste estimarea anterioară a conducerii de peste 100 de miliarde de dolari.

Analiștii observă, totuși, că discuțiile recente din lanțul de aprovizionare asiatic au fost mai puțin optimiste decât se aștepta, limitând posibilitatea unor revizuiri pozitive.

Unele bănci de investiții văd încă loc pentru revizuiri în sus ale previziunilor, pe măsură ce programele ASIC se extind. O temă separată este riscul concurenței din partea MediaTek în lanțul de aprovizionare TPU al Google. Morgan Stanley consideră că amenințarea este gestionabilă și estimează că aproximativ 15% din conținutul TPU ar putea fi, în mod realist, expus riscului. În opinia analiștilor, Broadcom ar trebui să păstreze cea mai mare parte a afacerii, deoarece înlocuirea unui furnizor existent la această scară este dificilă. Acest lucru ar putea deveni o temă importantă dacă conducerea decide să o abordeze. AVGO.US (Interval D1) Din punct de vedere tehnic, înainte de publicarea rezultatelor financiare, prețul acțiunii s-a oprit la nivelul de extensie Fibonacci de 161,8%, calculat pe baza evoluției prețului între decembrie 2025 și aprilie 2026. Dacă scenariul bullish continuă să se desfășoare, o țintă potențială de creștere pentru cumpărători ar putea fi în jur de 600 USD, unde extensiile Fibonacci (423,6%) din 2025 se suprapun cu o nouă extensie din 2026. O rezistență potențială ar putea veni și din canalul de tendință (marcat cu roșu). Dacă are loc o corecție, primul nivel de suport și ținta de scădere pentru vânzători ar fi în jur de 430 USD. Sursa: xStation 5

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