Acțiunile Laser Photonics înregistrează o creștere de 57% în premarket, pe fondul speculațiilor privind un posibil contract cu Armata SUA

Acțiunile Laser Photonics (LASE.US) au înregistrat o creștere de aproape 170% după ce compania a anunțat că sistemul său Laser Shield Anti-Drone System (LSAD) a fost selectat pentru un program de evaluare a tehnologiilor de apărare al guvernului SUA. Compania a subliniat că acest lucru nu reprezintă o atribuire de contract sau o comandă de achiziție, ci mai degrabă participarea la un proces de evaluare tehnică. Creșterea actuală a prețului acțiunilor pare în mare parte speculativă, deoarece participarea la un proces de evaluare tehnică nu garantează un viitor contract de apărare. Sistemul LSAD a fost selectat prin intermediul programului „Vulcan Call for Solutions” al Mission Engineering and Integration Activity (MEIA) și a obținut un loc fruntaș în categoria Counter C5ISR-T, care acoperă tehnologiile de comandă, control, comunicații, securitate cibernetică, informații, supraveghere, recunoaștere și țintire.

Următoarea fază implică colaborarea tehnică directă cu inginerii guvernamentali pentru a evalua eficacitatea, scalabilitatea și adecvarea sistemului la cerințele operaționale militare.

Proiectele care finalizează cu succes această etapă pot avansa către programe de prototipuri sau pot primi finanțare pentru teste și experimentare suplimentare.

CEO-ul Wayne Tupuola a declarat că selecția validează gradul de pregătire și relevanța operațională a tehnologiei de energie dirijată a companiei pentru aplicații militare.

În ciuda creșterii puternice, Laser Photonics se află încă într-un stadiu incipient de comercializare a tehnologiilor sale de apărare. În 2025, compania a generat vânzări nete de 8,3 milioane de dolari, raportând în același timp o pierdere netă de 17,5 milioane de dolari. Creșterea veniturilor a fost determinată în principal de achiziții și de cererea industrială, dar compania rămâne neprofitabilă. Obținerea contractelor de apărare în Statele Unite poate dura ani de zile și implică, de obicei, mai multe etape de testare, validare și certificare. Între timp, Laser Photonics rămâne sub presiunea reglementărilor din partea Nasdaq. Pe 22 mai, compania a primit o notificare de neconformitate din cauza depunerii întârziate a raportului său trimestrial (Formularul 10-Q pentru Q1 2026). Laser Photonics are la dispoziție 60 de zile pentru a prezenta un plan de remediere și ar putea avea termen până pe 16 noiembrie 2026 pentru a-și restabili conformitatea deplină. În același timp, piața sistemelor anti drone continuă să se extindă rapid, pe măsură ce dronele cu cost redus devin din ce în ce mai răspândite pe câmpurile de luptă moderne. Tot mai multe companii investesc în tehnologii de apărare bazate pe laser. AeroVironment își dezvoltă sistemul laser anti drone Locust X3, în timp ce Electro Optic Systems (EOS) din Australia își extinde capacitatea de producție de lasere de înaltă energie în Singapore. Un avantaj cheie al armelor cu laser este costul redus pe angajament în comparație cu rachetele de interceptare scumpe, ceea ce face ca sistemele cu energie dirijată să fie din ce în ce mai atractive pentru clienții militari din întreaga lume. Acțiunile Laser Photonics (LASE.US, Interval D1) Sursa: xStation 5

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