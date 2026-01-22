Acțiunea săptămânii: TSMC, inima revoluției globale în domeniul AI (22 ianuarie 2026)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company este o companie care, aproape singură, conduce producția globală de cipuri. Când vorbim despre inteligență artificială, calcul de înaltă performanță sau supercomputere, TSMC este aproape întotdeauna în fundal, furnizând inima celor mai avansate cipuri. În al patrulea trimestru al anului 2025, compania a demonstrat că importanța sa nu este doar teoretică. Rezultatele financiare și cererea puternică din partea giganților tehnologici confirmă faptul că TSMC nu numai că ține pasul cu tendințele, ci contribuie la modelarea acestora. În acest articol, vom examina modul în care veniturile și profiturile record din ultimul trimestru reflectă dominanța companiei în industrie și vom explora perspectivele sale viitoare și valoarea reală.

TSMC în centrul tehnologiei globale

TSMC nu este un producător obișnuit de cipuri. Este o companie care determină ce tehnologii ajung la servere, supercomputere și centre de date care alimentează inteligența artificială la nivel mondial. Jucătorii de top de pe piață, precum Nvidia, AMD și Apple, precum și marii hyperscaleri, încredințează TSMC cele mai importante comenzi de producție. Acest lucru permite companiei nu numai să beneficieze de creșterea cererii, ci și să modeleze direcția întregii industrii. Nodurile tehnologice avansate, inclusiv procesele de 3 nanometri, 5 nanometri și 7 nanometri, au reprezentat împreună 77% din veniturile din wafer în trimestrul IV al anului 2025. Mai mult, producția în serie recent lansată de cipuri de 2 nanometri stabilește deja o bază solidă pentru veniturile viitoare. Această tehnologie are potențialul de a crește semnificativ cota TSMC pe segmentele cele mai avansate ale pieței cipurilor în următorii ani, în special în domeniul inteligenței artificiale și al calculului de înaltă performanță.

Rezultate record în trimestrul IV al anului 2025

TSMC a încheiat trimestrul IV al anului 2025 cu rezultate impresionante, care au depășit cu mult așteptările pieței. Veniturile trimestriale au atins 1.046,09 miliarde NT$, aproximativ 33,2 miliarde USD, reprezentând o creștere de 20,5% față de aceeași perioadă a anului trecut și cel mai înalt nivel din istoria companiei. Profitul net s-a ridicat la 505,74 miliarde NT$, sau 16 miliarde USD, o creștere de 35% față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceste rezultate financiare solide demonstrează capacitatea TSMC de a menține o rentabilitate ridicată chiar și în contextul creșterii cheltuielilor de capital și al cererii crescânde de cipuri.

Marja brută a rămas la un nivel foarte ridicat de 62%, iar marja operațională a atins 54%, evidențiind eficiența operațională a companiei. Marja netă ridicată de 48,3% confirmă faptul că TSMC gestionează eficient costurile de producție, menținând în același timp o putere de stabilire a prețurilor puternică în segmentul cipurilor de înaltă performanță.

Tehnologiile avansate continuă să stimuleze creșterea. Procesele de 3 nanometri, 5 nanometri și 7 nanometri au reprezentat 77% din veniturile din wafer, 3 nm contribuind cu 28%, 5 nm cu 35% și 7 nm cu 14%. La începutul anului 2026, TSMC a lansat producția în serie de cipuri de 2 nanometri, care servesc acum ca bază pentru creșterea viitoare și consolidează poziția companiei în domeniul inteligenței artificiale și al calculului de înaltă performanță. Structura veniturilor demonstrează concentrarea companiei asupra segmentelor de piață cele mai avansate din punct de vedere tehnologic, asigurând marje ridicate și un avantaj competitiv pentru anii următori.

Creștere stabilă și poziție financiară puternică

De câțiva ani, TSMC a înregistrat o creștere constantă, veniturile trimestriale crescând de la aproximativ 200 miliarde TWD la peste 1.046 miliarde TWD până la sfârșitul anului 2025. Creșterea dinamică a profitului net confirmă rentabilitatea în creștere, în timp ce marjele operaționale și nete rămân excepțional de ridicate, la peste 50% și, respectiv, 40%. Acest nivel de rentabilitate reflectă eficiența operațională a companiei, capacitatea de a menține puterea de stabilire a prețurilor și gestionarea eficientă a costurilor în cele mai avansate segmente de piață.

Din punct de vedere financiar, compania este solidă și stabilă. Numerarul și echivalentele de numerar depășesc semnificativ datoriile, oferind flexibilitate financiară și libertate pentru a finanța dezvoltarea și investiții ambițioase. Rata actuală rămâne la un nivel sigur, permițând companiei să își îndeplinească obligațiile fără dificultate și să mențină stabilitatea chiar și în perioadele de volatilitate crescută a pieței.

Eficiența gestionării capitalului este, de asemenea, extrem de ridicată. EBITDA crește proporțional cu veniturile, iar randamentul capitalului investit (ROIC) depășește semnificativ costul capitalului, demonstrând capacitatea TSMC de a genera valoare pe termen lung pentru acționari și de a menține operațiuni stabile și profitabile. În plus, structura veniturilor arată că nodurile tehnologice avansate joacă un rol cheie, reprezentând majoritatea vânzărilor și constituind baza pentru creșterea viitoare. Acest lucru permite TSMC să răspundă cererii crescânde de cipuri AI și de calcul de înaltă performanță, menținând în același timp un avantaj competitiv pe piața globală.

Analiza randamentelor confirmă și mai mult poziția puternică a TSMC pe piață. Graficele randamentelor cumulative arată că acțiunile TSMC au depășit cu mult atât S&P 500, cât și Nasdaq 100 în perioada analizată. În ciuda volatilității mai mari de la începutul anului, compania și-a revenit rapid și a intrat într-o fază de creștere dinamică, încheind perioada cu câștiguri de peste 60%, în timp ce indicii majori din SUA au înregistrat creșteri de doar 12-20%. Această performanță relativă reflectă evaluarea pozitivă a pieței cu privire la fundamentele TSMC, în special rolul său cheie în lanțul global de aprovizionare cu semiconductori și expunerea la tendințe pe termen lung, cum ar fi inteligența artificială și calculul de înaltă performanță.

Perspective pentru 2026 și investiții planificate

TSMC intră în 2026 cu un impuls puternic și previziuni optimiste. Conducerea se așteaptă ca veniturile din primul trimestru să se situeze între 34,6 și 35,8 miliarde USD, ceea ce înseamnă o creștere continuă de două cifre față de anul precedent. Marja brută este estimată la 63-65%, iar marja operațională la 54-56%, ceea ce demonstrează capacitatea companiei de a menține o profitabilitate ridicată chiar și în contextul creșterii cererii de cipuri AI și HPC.

Cel mai impresionant element al strategiei TSMC îl reprezintă cheltuielile de capital. Compania intenționează să investească o sumă record de 52-56 miliarde USD în 2026 pentru a dezvolta și moderniza capacitatea de producție, o creștere de peste 25% față de anul precedent. Aceste investiții masive se concentrează pe cele mai avansate noduri de 3 nm, 5 nm și 7 nm, precum și pe producția în serie de cipuri de 2 nm, formând baza pentru creșterea viitoare. Amploarea investiției demonstrează clar că TSMC consideră boom-ul AI ca o schimbare permanentă pe piața globală a semiconductorilor, mai degrabă decât o tendință temporară.

Prin aceste investiții, compania își consolidează avantajul tehnologic și își asigură capacitățile de producție pentru cei mai mari clienți ai săi, printre care se numără Nvidia, AMD, Apple și marii hyperscaleri. O structură solidă a veniturilor, marje ridicate și investiții strategice în tehnologie de ultimă generație demonstrează că TSMC nu numai că este pregătită să răspundă cererii actuale, dar și că pune bazele unei creșteri stabile pe termen lung.

Prezentare generală a evaluării

Prezentăm o evaluare a fluxului de numerar actualizat (DCF) al Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Această evaluare are doar scop informativ și nu trebuie considerată o recomandare de investiție sau o evaluare precisă.

TSMC este cel mai mare producător de semiconductori din lume, furnizând cele mai avansate cipuri pentru inteligență artificială, calcul de înaltă performanță și aplicații pentru centre de date. Compania beneficiază de cererea crescândă de cipuri AI și procesoare de înaltă performanță, iar investițiile sale strategice în noduri de 3 nm, 5 nm, 7 nm și producția în serie de cipuri de 2 nm oferă o bază solidă pentru o creștere ulterioară.

Este de remarcat faptul că TSMC menține o profitabilitate foarte ridicată și un avantaj tehnologic față de concurenți, limitând riscurile de piață și permițând o planificare sigură pentru următorii ani. Evaluarea rămâne conservatoare, ținând cont de potențialele presiuni concurențiale și de volatilitatea pieței globale a semiconductorilor.

Pe baza acestei analize, valoarea estimată a unei acțiuni TSMC este de aproximativ 465 USD, comparativ cu prețul actual de 326 USD, ceea ce implică un potențial de creștere de aproximativ 43%. Acest lucru indică faptul că această companie nu numai că are fundamentele financiare solide, dar oferă și o oportunitate atractivă pentru investitorii care cred în creșterea continuă a sectoarelor semiconductorilor și inteligenței artificiale.

Sursa: xStation5

Rezumat și perspective de valoare

TSMC încheie anul 2025 într-o situație financiară excelentă, cu venituri record și o rentabilitate impresionantă. Creșterea puternică a veniturilor, marjele ridicate și investițiile strategice în cele mai avansate tehnologii, inclusiv producția în serie de cipuri de 2 nm, arată că această companie nu numai că își menține poziția de lider, ci și că construiește o bază pentru creștere pe termen lung.

Cu cheltuieli de capital planificate de 52-56 miliarde USD în 2026, TSMC își asigură poziția de lider tehnologic și capacitatea de producție pentru clienți cheie precum Nvidia, AMD, Apple și marii hyperscaleri. Acest lucru demonstrează că TSMC consideră boom-ul AI ca o tendință permanentă, mai degrabă decât un impuls temporar.