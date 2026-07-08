Acțiunile Alibaba înregistrează o creștere de 10% 🔼 Se întoarce capitalul în China?

ADR-urile Alibaba cotate în Europa au înregistrat o creștere de aproape 10%, marcând cea mai puternică creștere într-o singură zi din septembrie 2025. Creșterea este determinată de optimismul tot mai mare în perspectiva publicării viitoare a rezultatelor financiare ale companiei precum și de o rotație mai amplă a capitalului către acțiunile companiilor chineze din sectorul internetului. Investitorii caută din ce în ce mai mult expunere la tema inteligenței artificiale (AI) la prețuri mai mici, în urma recentei creșteri — și a ultimei corecții bruște — a acțiunilor din sectorul semiconductorilor din Statele Unite, Coreea de Sud și Taiwan.

De ce crește Alibaba?

Catalizatorul imediat a fost briefingul premergător publicării rezultatelor financiare, organizat de Alibaba cu analiștii, care a îmbunătățit așteptările privind rezultatele viitoare. Investitorii au reacționat pozitiv la semnalele conform cărora pierderile din sectorul extrem de competitiv al comerțului instant s-au redus în cursul trimestrului, atenuând îngrijorările legate de presiunea asupra marjelor. La fel de important, Alibaba pare capabilă să-și mențină profitabilitatea, continuând în același timp să investească în sectoare cu creștere rapidă, inclusiv cloud computing, inteligență artificială și comerț digital.

Creșterea acțiunilor Alibaba reflectă, de asemenea, o redirecționare mai amplă a capitalului pe piețele de acțiuni asiatice. După o creștere prelungită a acțiunilor din sectorul semiconductorilor, investitorii au început să-și reducă expunerea față de piețele mai scumpe din Statele Unite, Coreea de Sud și Taiwan, redirecționând capitalul către companiile chineze de mare capitalizare, relativ subevaluate. Creșterile simultane înregistrate de Tencent și JD.com sugerează că nu este vorba doar de o evoluție specifică companiei Alibaba, ci mai degrabă de o încercare a investitorilor de a reevalua sectorul internetului din China după o perioadă îndelungată de performanțe slabe.

Graficul ADR-ului Alibaba (AHLA.DE)

În ciuda revenirii puternice de astăzi, acțiunile Alibaba se tranzacționează încă cu aproape 40% sub maximele istorice, în timp ce sentimentul general față de activele chineze rămâne moderat. O surpriză pozitivă în ceea ce privește rezultatele financiare ar putea consolida redresarea și ar putea ridica acțiunea din nou peste 100 de dolari pe acțiune.

Sursă: xStation5