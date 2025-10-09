Acțiunile Amazon încearcă să-și revină 📈Va demonstra Amazon Prime Big Deal Day capacitățile AI?

În ultimii cinci ani, acțiunile Amazon au crescut cu 41% față de o creștere de 95% a S&P 500.

dar performanța de la începutul anului rămâne slabă (3% față de aproape 15% pentru S&P 500).

De la vânzarea masivă din aprilie 2025, Amazon a crescut cu 35% față de 26,5% pentru S&P 500,

pe de altă parte, reducerile preconizate ale ratei dobânzii de către Fed ar putea compensa cu prisosință acest efect.

Prețul acțiunilor Amazon ar putea fi mai sensibil la datele macroeconomice mai slabe;

În al doilea trimestru, America de Nord a crescut mai lent decât alte regiuni,

Marjele se comprimă din cauza investițiilor masive în centrele de date și logistica AI.

Ritmul de creștere al AWS este încă inferior celui al rivalilor precum Google Cloud și Azure.

iar compania rămâne lider în serviciile AI la nivel de infrastructură.

Unitatea Amazon Web Services, cu marjă ridicată, crește cu aproximativ 20% de la an la an,

deoarece investitorii consideră că activitățile „clasice” ale companiei reprezintă o relativă slăbiciune în contextul freneticii din jurul AI.

ceea ce face ca firma să fie sensibilă la sănătatea consumatorilor și la ciclurile economice.

Acțiunile Amazon au crescut cu peste 1,5% în prima zi a Prime Big Deal Day, față de o creștere de 1,1% pentru Nasdaq 100 și 0,5% pentru S&P 500. Acest lucru poate reflecta optimismul crescând cu privire la o potențială îmbunătățire a activității de comerț electronic în perioada crucială din punct de vedere sezonier pentru companie, al patrulea trimestru. În ultimele luni, acțiunile s-au tranzacționat într-un interval relativ restrâns, ignorând aproape cel mai bun trimestru al S&P 500 din ultimele decenii.

De la începutul anului, acțiunile Amazon au crescut cu puțin sub 3%, comparativ cu o creștere de 15% pentru S&P 500 și de aproape 20% pentru Nasdaq 100. Se apropie compania de un punct de cotitură care ar putea recâștiga atenția investitorilor și ar putea determina creșterea prețului acțiunilor? Vor începe investițiile masive în AI să dea roade sub forma unor volume mai mari și a unor venituri mai mari din publicitate?

Un moment de creștere — și un test

Amazon investește masiv în inteligența artificială și a încheiat un parteneriat strategic cu Anthropic. Investitorii doresc acum să vadă impactul tangibil al acestor investiții asupra activității operaționale. Evenimente precum Prime Big Deal Day, Black Friday și sezonul sărbătorilor vor servi ca test în lumea reală pentru a vedea dacă AI îmbunătățește în mod semnificativ performanța (comparabil cu Meta Platforms) și dacă poate susține marjele în segmentul de retail tradițional, cu marje mai mici.

S-ar putea să aflăm cât de bine a trecut Amazon acest test abia la începutul anului 2026. Cu toate acestea, raliul de Crăciun și al patrulea trimestru istoric puternic pentru indicii americani ar putea deja stimula interesul pentru comerțul electronic și profitabilitatea publicității la Amazon în acest trimestru.

Un astfel de impuls ar putea contribui la compensarea îngrijorărilor legate de marjele AWS și la susținerea acțiunilor. Impactul ar fi probabil mai puternic dacă Fed continuă să promoveze relaxarea monetară, lăsând mai mulți bani în buzunarele consumatorilor. Pe parcurs, Amazon ar putea beneficia și de potențiale distribuții de numerar legate de tarife către americani; Donald Trump a reiterat recent că ar fi posibilă o sumă unică de aproximativ 2.000 de dolari per persoană. De ce Amazon a avut performanțe slabe în ultima perioadă? Iată ce a revelat ultimul trimestru.

Ce a arătat ultimul raport AMZN?

Amazon a înregistrat rezultate peste așteptări în al doilea trimestru. EPS a fost de 1,68 USD față de 1,33 USD cât se aștepta, iar veniturile au ajuns la 167,7 miliarde USD față de un consens de 162,09 miliarde USD. În mod remarcabil, creșterea vânzărilor a accelerat la 13% de la an la an (de la 10% cu un an mai devreme), semnalând o îmbunătățire a cererii și a execuției. Pe segmente:

AWS: 30,87 miliarde de dolari ( +18% față de anul precedent ), în mare parte în conformitate cu așteptările și puțin peste 30,8 miliarde de dolari .

Publicitate: 15,69 miliarde de dolari ( +23% față de anul precedent ) — cu mult peste estimarea de 14,99 miliarde de dolari ; aceasta rămâne un factor cheie cu marjă ridicată care crește mixul de venituri.

Magazine online: 61,5 miliarde de dolari ( +11% față de anul precedent ) față de 59 miliarde de dolari conform consensului — un semn că motorul principal al comerțului cu amănuntul își recâștigă avântul.

Servicii pentru vânzători: 40,3 miliarde de dolari ( +11% față de anul precedent ) față de 38,7 miliarde de dolari conform estimărilor — confirmând puterea ecosistemului pieței .

Pe scurt, Amazon nu numai că a depășit estimările, dar a făcut acest lucru în segmente cu marjă mai mare (publicitate, cloud), ceea ce susține calitatea marjei pe termen mediu.

Previziuni prudente

În ciuda rezultatelor solide, acțiunile au scăzut după publicarea raportului. Motivul principal a fost previziunile conservatoare privind veniturile operaționale pentru trimestrul curent: 15,5 - 20,5 miliarde de dolari față de așteptările pieței de aproximativ 19,48 miliarde de dolari. Deși previziunile privind veniturile pentru al treilea trimestru de 174 - 179,5 miliarde de dolari (+10 - 13% față de anul precedent) au fost peste consensul de 173,1 miliarde de dolari, investitorii s-au concentrat pe limita inferioară a intervalului veniturilor operaționale.

În fundal se află un plan de investiții fără precedent — până la 100 de miliarde de dolari în 2025, în principal pentru centre de date și software legat de AI. Piața recunoaște importanța strategică, dar persistă îngrijorările pe termen scurt cu privire la presiunea asupra marjelor și momentul obținerii randamentelor.

În cadrul conferinței telefonice, CEO-ul Andy Jassy a încercat să calmeze spiritele, subliniind că AWS menține un avantaj competitiv „foarte semnificativ” și că progresul AI îmbunătățește experiența clienților, viteza inovării și eficiența operațională. Compania menționează în continuare temeri legate de recesiune și politica tarifară/comercială printre factorii de risc.

Până în prezent, tarifele nu au afectat cererea și nu au determinat creșterea prețurilor în acest an, iar Amazon este pregătită să absoarbă orice creștere a costurilor. Este clar că investitorii doresc să vadă cheltuielile pentru AI transformându-se în marje și flux de numerar; până atunci, orientările vor determina probabil traiectoria pe termen scurt a acțiunilor.

Concurența se intensifică

AWS rămâne liderul infrastructurii cloud, dar concurența este în creștere. În acest trimestru, AWS a crescut cu aproximativ 18% față de anul precedent, în timp ce Microsoft Azure și Google Cloud au raportat o creștere de aproximativ 39% și, respectiv, 32%. Diferența nu înseamnă că AWS își pierde poziția de lider, dar evidențiază o presiune concurențială mai mare în ciclul de investiții în AI. Furnizorii își măresc cheltuielile de capital, concurând pentru capacitatea de calcul și talentele din domeniul AI. Pentru Amazon, cheia va fi să demonstreze că extinderea infrastructurii (inclusiv parteneriatul cu Anthropic) se transformă rapid în venituri cu marje sănătoase.

În ceea ce privește publicitatea, imaginea este fără echivoc pozitivă: +23% față de anul precedent, până la 15,69 miliarde de dolari — ceea ce face ca Amazon să fie a treia cea mai mare platformă de publicitate digitală după Meta și Google — și să crească mai repede decât comerțul cu amănuntul de bază. Publicitatea utilizează țintirea datelor de cumpărături și formate de streaming (Prime Video/CTV). Prin natura sa, este un segment cu marjă ridicată, care poate stabiliza profitabilitatea grupului într-o perioadă de cheltuieli de capital ridicate.

Din punct de vedere strategic, Amazon se bazează în prezent pe doi piloni de creștere:

Cloud (AWS) — trebuie să mențină poziția de lider în domeniul cloud-ului de bază și să accelereze monetizarea AI pentru a îmbunătăți traiectoria marjei.

Publicitatea — ar trebui să continue să crească mixul de marje , sprijinind grupul în timp ce cheltuielile de capital rămân ridicate.

Dacă orientările încep să reflecte stabilizarea marjelor AWS și creșterea susținută a publicității cu două cifre, narațiunea pieței s-ar putea schimba rapid. Până atunci, sentimentul pe termen scurt va rămâne sensibil la orice semnal privind performanța AWS, dinamica veniturilor din publicitate și rentabilitatea investițiilor în AI.

Catalizatori cheie

După cum s-a subliniat, Amazon desfășoară o activitate diversificată, comerțul electronic și logistica aferentă reprezentând în prezent segmentul cu marja mai mică. În următoarele trimestre, elementele cheie vor fi o aterizare ușoară a economiei SUA, o revenire a consumatorilor și dovada că investițiile mari în AI se traduc în vânzări și profitabilitate.

Prime Big Deal Day este momentul ideal pentru a arăta investitorilor cum soluțiile AI existente au îmbunătățit monetizarea publicității și volumul livrărilor. Indicatorii puternici din acest eveniment ar putea, de asemenea, atenua îngrijorările legate de concurență, nu numai din partea rivalilor americani, ci și din partea platformelor chineze, precum Temu și Alibaba. În ciuda faptului că Cass Freight Index a scăzut spre minimele din 2020 (slăbiciune a transportului de marfă), AMZN s-a menținut, indicând reziliența specifică companiei față de ciclul logistic.

Sursa: Cass

Dacă rezultatele viitoare vor arăta o îmbunătățire a marjelor în comerțul online și publicitate, optimismul investitorilor ar putea crește. În acest scenariu, acțiunile Amazon ar putea urca spre ~245 USD în acest an. Pe de altă parte, indicatorii tradiționali de evaluare sunt exigenți: P/E ~33 și forward P/E ~29. Multiplul forward este cu aproape 20% peste media S&P 500, în timp ce capitalizarea bursieră se situează la 2,4 trilioane de dolari. Chiar și așa, datorită interacțiunii dintre AI și macro, Amazon poate dovedi în continuare că este o afacere în creștere care merită atenție — atenție pe care a primit-o recent mult mai puțin în comparație cu Magnificent 7.

Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Graficul acțiunilor Amazon

Pe graficul zilnic, acțiunile Amazon încearcă să depășească EMA pe 50 de zile (EMA50) (linia portocalie), cu scopul de a menține tendința ascendentă. Din iulie, prețul s-a consolidat în apropierea maximelor locale, în intervalul 210 - 240 dolari. RSI la 50 sugerează un spațiu amplu pentru o mișcare bruscă în orice direcție.

Putem presupune cu prudență că un raport solid pentru al doilea trimestru, combinat cu reducerile ratei dobânzii de către Fed, ar putea împinge acțiunile spre maxime istorice în jurul valorii de 245 USD în acest trimestru. Într-un scenariu negativ, primul suport cheie se află în apropierea valorii de 215 USD pe acțiune, definită de EMA pe 200 de zile (EMA200) (linia roșie). Un risc potențial rămâne intensificarea „războiului comercial” cu China.

Sursa: xStation 5