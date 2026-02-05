Acțiunile Amazon scad cu 10%, investitorii fiind descurajați de prețul dominanței AI

Amazon a încheiat anul 2025 cu rezultate record, însă entuziasmul pieței a fost rapid temperat de planul de investiții ambițios – și extrem de costisitor – al gigantului din domeniul comerțului cu amănuntul și al serviciilor cloud. În timp ce veniturile din al patrulea trimestru au atins suma impresionantă de 213,4 miliarde de dolari (în creștere cu 13,6% față de anul precedent), depășind cu ușurință așteptările analiștilor, câștigul pe acțiune (EPS) a ajuns la 1,95 dolari, ratând consensul pieței cu un singur cent. În ciuda unei accelerări robuste de 24% în divizia sa de cloud AWS și a perspectivelor optimiste de vânzări pentru 2026, investitorii au fost zguduiți de o creștere prognozată a cheltuielilor de capital (capex) și de o estimare a veniturilor operaționale mai slabă decât se aștepta pentru primul trimestru. Cifre cheie: Q4 2025 GAAP EPS: 1,95 dolari (puțin sub consensul de 1,96 dolari).

Venituri: 213,4 miliarde de dolari (+13,6% față de anul precedent) — cu aproximativ 2,17 miliarde de dolari peste previziuni.

Venituri operaționale: aproximativ 25,0 miliarde de dolari (în creștere față de 21,2 miliarde de dolari în anul precedent), în ciuda faptului că au fost afectate de cheltuieli unice în valoare de 2,44 miliarde de dolari legate de litigii fiscale și costuri de concediere.

AWS: venituri de 35,6 miliarde de dolari (+24% față de anul precedent) — o accelerare semnificativă față de creșterea de 20% înregistrată în trimestrul anterior.

Performanță regională: America de Nord 127,1 miliarde de dolari (+10%); Internațional 50,7 miliarde de dolari (+17%). Previziuni pentru primul trimestru al anului 2026 Vânzări nete: 173,5 miliarde de dolari – 178,5 miliarde de dolari (depășind consensul de 173,2 miliarde de dolari), ceea ce înseamnă o creștere de 11-15% față de anul precedent.

Venituri operaționale: 16,5 miliarde de dolari – 21,5 miliarde de dolari (sub așteptările pieței de aproximativ 22 miliarde de dolari).

Investiții masive: Cheltuielile de capital planificate pentru 2026 vor atinge suma uluitoare de 200 miliarde de dolari , în creștere față de 125 miliarde de dolari în 2025. Cheltuielile sunt destinate extinderii modelului de inteligență artificială Amazon Leo , extinderii infrastructurii și promovării „comerțului rapid”. Analiză: venituri vs. reduceri Al patrulea trimestru al Amazon reprezintă un exemplu clasic de companie care generează o creștere spectaculoasă a veniturilor, în timp ce operează sub presiuni crescânde ale costurilor. Depășirea consensului privind vânzările cu peste 2 miliarde de dolari la această scară gigantică este o realizare impresionantă. Scăderea marginală a EPS a fost în mare parte un efect secundar al cheltuielilor nerecurente, în timp ce marjele operaționale subiacente continuă să înregistreze o tendință ascendentă. „Bijuteria coroanei” a raportului rămâne AWS. Rata de creștere de 24% confirmă că valul de investiții bazate pe inteligența artificială și dezghețarea bugetelor cloud ale întreprinderilor se materializează în sfârșit în cifre concrete. Cu toate acestea, Amazon nu dă semne că ar intenționa să se culce pe lauri; orientările sale agresive pentru 2026 subliniază o strategie de „creștere cu orice preț”. Compania sacrifică în mod conștient fluxul de numerar liber pe termen scurt pentru a-și consolida dominația în cloud și în rețelele logistice ale viitorului. Principalul punct sensibil pentru investitori rămâne însă creșterea seismică a cheltuielilor de capital. Perspectiva de a investi 200 de miliarde de dolari într-un singur an a trezit îngrijorări cu privire la fluxul de numerar disponibil în viitor. La fel ca în cazul reacțiilor recente la Alphabet și Microsoft, piața începe să-și piardă răbdarea, cerând dovezi mai tangibile că această cheltuială istorică pentru infrastructură va genera o accelerare proporțională a profiturilor. Reacția pieței Combinația dintre un angajament masiv de cheltuieli și un obiectiv conservator de venituri operaționale pentru primul trimestru a declanșat o retragere bruscă. În tranzacțiile după închiderea bursei, acțiunile Amazon au scăzut cu până la 10%. Luând în considerare scăderea de 4% din ziua de astăzi în timpul sesiunii obișnuite — pe fondul unei vânzări globale mai ample de active — acțiunile se tranzacționează în prezent cu o scădere de aproximativ 8% pe piața secundară, deși rămân precare peste nivelul psihologic de 200 de dolari. Dacă acțiunile s-ar deschide la un preț apropiat de 205 dolari, aceasta ar fi cea mai scăzută evaluare din mai 2025, reprezentând o scădere de aproximativ 25% față de maximele istorice.

