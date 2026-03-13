Amazon: Începutul sfârșitului visurilor legate de AI?

Gigantul american al comerțului electronic este asociat din ce în ce mai puțin cu un magazin online și este privit tot mai des într-o manieră unidimensională, prin prisma noii sale etichete de membru al așa-numiților „hyperscaleri”.

Îndoielile cu privire atât la strategia de creștere a companiei bazată pe AI, cât și la calitatea implementării acesteia sunt discutate de mult timp. Acest lucru este mediatizat din ce în ce mai intens în presa de specialitate: atât Reuters, cât și Financial Times raportează că instrumentele și metodologia de programare bazate pe AI ale companiei nu funcționează din ce în ce mai bine, ci din ce în ce mai prost.

Abia recent acest lucru a început să se reflecte în evaluări. În prima jumătate a lunii februarie, acțiunile au scăzut cu până la 15%. Ce a schimbat sentimentul acționarilor? Piața a realizat că „hyper” din „hyperscalers” înseamnă și „hyper-CAPEX”, ceea ce necesită „hyper-FCF”, un flux de numerar pe care compania nu îl are și nu îl va avea dacă tendințele actuale persistă.

Dar acesta este începutul, nu sfârșitul problemelor companiei. Din punct de vedere financiar, compania se descurcă încă bine: în ciuda anumitor interpretări exagerate și inconsistențe, profiturile și marjele sale arată excelent. Cu toate acestea, doar în indicatorii mai puțin „oficiali” se poate observa că teza de investiție – construită pe impactul presupus transformator al AI asupra companiei – începe să se clatine.

Reducerea personalului sau externalizarea?

Dincolo de comerțul electronic și AI, Amazon se poziționează cu succes și ca lider în concedieri, susținând că acest lucru este determinat de creșterea productivității obținută prin implementarea AI în întreaga organizație. Datele, însă, spun altceva. Din documentele SEC 10-K ale companiei, numărul global de angajați era de 1.576.000. Aceasta reprezintă o creștere de 20.000 față de anul precedent. De asemenea, este greu să găsim semne de scădere în situațiile financiare: în 3 din 4 categorii de costuri operaționale, costurile au crescut în 2025 — unele dintre ele în mod semnificativ.

Ceea ce pune Amazon într-o lumină deosebit de nefavorabilă este o analiză a distribuției geografice a angajărilor realizată de echipa Bloomberry

Sursă: Bloomberry

Numărul de oferte de muncă publicate de Amazon în țările cu „costuri reduse” a crescut cu 154% începând din 2020. Liderii acestei creșteri sunt India, Mexic, Brazilia și Japonia. În ciuda anunțării a zeci de mii de concedieri în SUA, numărul angajaților și costurile au crescut. Angajații nu au dispărut, ci doar li s-a schimbat locul de muncă.

Noi întreruperi, o nouă normalitate?

Implementarea AI își lasă amprenta nu doar asupra angajaților, ci și asupra clienților. „Roata de inerție” a Amazon – AWS – începe să se blocheze din ce în ce mai des, într-un mod care pare strâns corelat cu gradul de integrare a AI în cadrul organizației.

Analizând frecvența și durata întreruperilor AWS, se poate observa clar că situația se agravează. Rapoartele financiare arată marje și o creștere fenomenale în acest segment, care constituie coloana vertebrală a narațiunii privind evaluarea companiei. Dar cât timp poate menține acest lucru, având în vedere scăderea calității și fiabilității serviciilor