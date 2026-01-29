Acțiunile Apple în scădere înaintea publicării rezultatelor financiare 📉Va reuși iPhone-ul să susțină compania?

Apple (AAPL.US) încheie săptămâna rezultatelor financiare ale marilor companii tech cu mize ridicate: piețele sunt extrem de sensibile la CAPEX și la narațiunile legate de AI după vânzarea masivă a acțiunilor Microsoft. Dar abordarea Apple este diferită — mai puțină dezvoltare a infrastructurii proprii de AI, mai multe parteneriate și monetizare prin ecosistemul său. În ultimele 12 luni, acțiunile au rămas în urma majorității marilor companii tehnologice, înregistrând o creștere de puțin sub 7%.
Așteptările pieței
- Venituri: aprox. 138,4-138,5 miliarde de dolari (un trimestru record față de vârful anterior de 123,4 miliarde de dolari din primul trimestru fiscal al anului 2025; ~10-12% față de anul precedent, cea mai puternică creștere din ultimii ani)
- EPS: aproximativ 2,67 USD (față de 2,40 USD în urmă cu un an, sau ~+11% față de anul precedent)
- Marja brută: piața se concentrează pe 47-48%
- Venituri din iPhone: aproximativ 78-80 miliarde de dolari (>12% față de anul precedent)
- Venituri din servicii: aproximativ 30 miliarde de dolari (~14% față de anul precedent)
Acestea sunt cifre pe care Apple nu trebuie doar să le „atingă” — în mod ideal, trebuie să le depășească, deoarece ștacheta este ridicată. Reacția pieței va depinde în cele din urmă de combinația dintre performanța iPhone-ului, previziunile și povestea AI. UBS a semnalat că, creșterea costurilor memoriei nu ar putea afecta în mod semnificativ rezultatele fiscale din primul trimestru, dar ar putea apărea în previziunile pentru trimestrele următoare — și acesta este tipul de risc pe care piețele îl pedepsesc adesea mai repede decât o simplă ratare a EPS.
iPhone 17 și „superciclul”
Acest trimestru acoperă sezonul critic de vânzări de sărbători, iar Wall Street dorește confirmarea faptului că ciclul de upgrade se accelerează — în special în rândul utilizatorilor cu dispozitive mai vechi de patru ani. Rezultatele financiare ar putea fi solide, dar dacă comentariile despre iPhone sună doar „bine”, acțiunile ar putea avea dificultăți în a găsi un impuls ascendent.
Ce caută de fapt Wall Street printre rânduri:
- dacă cererea s-a orientat către modelele Pro cu marjă mai mare,
- dacă ciclul de upgrade se accelerează cu adevărat,
- dacă Apple reușește să activeze o bază instalată masivă de peste 300 de milioane de iPhone-uri mai vechi de patru ani.
Mecanismul pieței este simplu: dacă iPhone nu se ridică la nivelul așteptărilor, nici măcar un EPS puternic nu poate salva acțiunile.
China
China a fost un câmp de luptă pentru Apple — concurență intensă (Huawei și alții), condiții macroeconomice mixte și cerere foarte sensibilă la preț. În același timp, există semne că situația s-ar putea îmbunătăți. Potrivit Counterpoint, Apple ar fi putut captura peste 20% din cota de piață în China în trimestrul al patrulea — un semnal potențial semnificativ. Dacă Apple confirmă o revenire a veniturilor în China, piețele ar putea interpreta acest lucru ca eliminarea unui obstacol major pentru teza de investiții pentru 2026.
Servicii
Acesta este segmentul care justifică prima de evaluare a Apple. Dacă Apple înregistrează o creștere constantă, de două cifre, a serviciilor, narațiunea „rezilienței” se consolidează. Dacă există chiar și un indiciu de încetinire, reacția ar putea fi bruscă. La aproximativ 30 de ori câștigurile viitoare, Apple nu își poate permite o interpretare slabă în acest segment — chiar și o încetinire minoră ar putea fi tratată ca un risc.
AI: „Apple Intelligence”, Siri și Gemini
Aici specificitatea contează. Apple trebuie să prezinte un plan: ce se schimbă în Siri, ce va apărea în primăvară și la WWDC și cum intenționează compania să monetizeze stratul AI (hardware vs servicii vs ecosistem). Apple poziționează AI ca o caracteristică a ecosistemului, cu Siri ca punct central de control.
Piața dorește răspunsuri concrete în trei domenii:
- cum se desfășoară adoptarea Apple Intelligence,
- cum intenționează Apple să o monetizeze (bazată pe dispozitive sau bazată pe servicii),
- cum arată itinerariu Siri și ce schimbări aduce în practică parteneriatul cu Google Gemini.
Apple trebuie să demonstreze că poate transforma AI în: un ciclu de upgrade mai puternic, prețuri mai mari pentru iPhone (mix/ASP), o retenție mai mare a ecosistemului și, potențial, un nou flux de venituri din servicii. În mod ideal, rezultatele pentru ultimul trimestru al anului calendaristic anterior ar sugera deja că AI începe să aibă un impact.
Acțiunile Apple (interval zilnic)
Recent, acțiunile s-au stabilizat în jurul mediei mobile exponențiale de 200 de zile (EMA200, linia roșie). Cu toate acestea, graficul formează, de asemenea, un potențial model Head & Shoulders, indicând o posibilă inversare negativă. Linia de suport este aproape de pragul de 248 USD, zonă consolidată de ultimele două minime locale
Sursa: xStation5
Companii de jocuri cu reduceri uriașe 🚨 Va pune Project Genie capăt erei tradiționale a jocurilor ❓
Lockheed Martin earnings: The peak of global tensions and valuations
Sinteza piețelor: Indicii europeni depășesc acțiunile americane înainte de deschiderea bursei de pe Wall Street 📉
Trimestrul record al Apple: iPhone, servicii și AI „invizibilă”. Se apropie revenirea pe tron?
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."