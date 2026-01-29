Acțiunile Apple în scădere înaintea publicării rezultatelor financiare 📉Va reuși iPhone-ul să susțină compania?

Apple (AAPL.US) încheie săptămâna rezultatelor financiare ale marilor companii tech cu mize ridicate: piețele sunt extrem de sensibile la CAPEX și la narațiunile legate de AI după vânzarea masivă a acțiunilor Microsoft. Dar abordarea Apple este diferită — mai puțină dezvoltare a infrastructurii proprii de AI, mai multe parteneriate și monetizare prin ecosistemul său. În ultimele 12 luni, acțiunile au rămas în urma majorității marilor companii tehnologice, înregistrând o creștere de puțin sub 7%.

Așteptările pieței

Venituri: aprox. 138,4-138,5 miliarde de dolari (un trimestru record față de vârful anterior de 123,4 miliarde de dolari din primul trimestru fiscal al anului 2025; ~10-12% față de anul precedent , cea mai puternică creștere din ultimii ani)

EPS: aproximativ 2,67 USD (față de 2,40 USD în urmă cu un an, sau ~+11% față de anul precedent )

Marja brută: piața se concentrează pe 47-48%

Venituri din iPhone: aproximativ 78-80 miliarde de dolari ( >12% față de anul precedent )

Venituri din servicii: aproximativ 30 miliarde de dolari ( ~14% față de anul precedent )

Acestea sunt cifre pe care Apple nu trebuie doar să le „atingă” — în mod ideal, trebuie să le depășească, deoarece ștacheta este ridicată. Reacția pieței va depinde în cele din urmă de combinația dintre performanța iPhone-ului, previziunile și povestea AI. UBS a semnalat că, creșterea costurilor memoriei nu ar putea afecta în mod semnificativ rezultatele fiscale din primul trimestru, dar ar putea apărea în previziunile pentru trimestrele următoare — și acesta este tipul de risc pe care piețele îl pedepsesc adesea mai repede decât o simplă ratare a EPS.

iPhone 17 și „superciclul”

Acest trimestru acoperă sezonul critic de vânzări de sărbători, iar Wall Street dorește confirmarea faptului că ciclul de upgrade se accelerează — în special în rândul utilizatorilor cu dispozitive mai vechi de patru ani. Rezultatele financiare ar putea fi solide, dar dacă comentariile despre iPhone sună doar „bine”, acțiunile ar putea avea dificultăți în a găsi un impuls ascendent.

Ce caută de fapt Wall Street printre rânduri:

dacă cererea s-a orientat către modelele Pro cu marjă mai mare,

dacă ciclul de upgrade se accelerează cu adevărat,

dacă Apple reușește să activeze o bază instalată masivă de peste 300 de milioane de iPhone-uri mai vechi de patru ani.

Mecanismul pieței este simplu: dacă iPhone nu se ridică la nivelul așteptărilor, nici măcar un EPS puternic nu poate salva acțiunile.

China

China a fost un câmp de luptă pentru Apple — concurență intensă (Huawei și alții), condiții macroeconomice mixte și cerere foarte sensibilă la preț. În același timp, există semne că situația s-ar putea îmbunătăți. Potrivit Counterpoint, Apple ar fi putut captura peste 20% din cota de piață în China în trimestrul al patrulea — un semnal potențial semnificativ. Dacă Apple confirmă o revenire a veniturilor în China, piețele ar putea interpreta acest lucru ca eliminarea unui obstacol major pentru teza de investiții pentru 2026.

Servicii

Acesta este segmentul care justifică prima de evaluare a Apple. Dacă Apple înregistrează o creștere constantă, de două cifre, a serviciilor, narațiunea „rezilienței” se consolidează. Dacă există chiar și un indiciu de încetinire, reacția ar putea fi bruscă. La aproximativ 30 de ori câștigurile viitoare, Apple nu își poate permite o interpretare slabă în acest segment — chiar și o încetinire minoră ar putea fi tratată ca un risc.

AI: „Apple Intelligence”, Siri și Gemini

Aici specificitatea contează. Apple trebuie să prezinte un plan: ce se schimbă în Siri, ce va apărea în primăvară și la WWDC și cum intenționează compania să monetizeze stratul AI (hardware vs servicii vs ecosistem). Apple poziționează AI ca o caracteristică a ecosistemului, cu Siri ca punct central de control.

Piața dorește răspunsuri concrete în trei domenii:

cum se desfășoară adoptarea Apple Intelligence ,

cum intenționează Apple să o monetizeze (bazată pe dispozitive sau bazată pe servicii),

cum arată itinerariu Siri și ce schimbări aduce în practică parteneriatul cu Google Gemini .

Apple trebuie să demonstreze că poate transforma AI în: un ciclu de upgrade mai puternic, prețuri mai mari pentru iPhone (mix/ASP), o retenție mai mare a ecosistemului și, potențial, un nou flux de venituri din servicii. În mod ideal, rezultatele pentru ultimul trimestru al anului calendaristic anterior ar sugera deja că AI începe să aibă un impact.

Acțiunile Apple (interval zilnic)

Recent, acțiunile s-au stabilizat în jurul mediei mobile exponențiale de 200 de zile (EMA200, linia roșie). Cu toate acestea, graficul formează, de asemenea, un potențial model Head & Shoulders, indicând o posibilă inversare negativă. Linia de suport este aproape de pragul de 248 USD, zonă consolidată de ultimele două minime locale

Sursa: xStation5