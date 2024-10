Acțiunile Arcadium Lithium au crescut cu peste 30% în urma veștii privind interesul Rio Tinto de a achiziționa compania 📈

Achiziția ar continua o tendință de oferte mari în sectorul minier

Ambele companii au confirmat începerea discuțiilor privind o potențială achiziție

Pentru moment, nu există acorduri obligatorii între ele

Oferta Rio Tinto este susceptibilă de a oferi o primă semnificativă Prețul acțiunilor Arcadium Lithium (ALTM.US) a crescut cu peste 41% la deschidere, în urma confirmării veștii că gigantul minier Rio Tinto (RIO.UK) ia în considerare achiziționarea companiei. Veștile despre potențialele discuții au apărut încă de vineri, când prețul acțiunilor Arcadium a crescut cu 10%. Deși companiile și-au confirmat dorința de a intra în discuții, merită să ne amintim că, pentru moment, acestea nu sunt legate de niciun acord, prin urmare, realizarea tranzacției nu este deloc sigură. Arcadium Lithium este una dintre cele mai importante societăți de minerit și prelucrare a litiului. Estimările indică faptul că, în prezent, compania reprezintă 5% din oferta mondială de metal, iar unele analize sugerează că, cota sa din piața globală va crește la 6% până în 2028. Compania își desfășoară activitatea în Argentina, Canada și Australia de Vest, printre alte țări. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Condiții de piață dificile pentru litiu Litiul este unul dintre metalele-cheie ale viitorului, având în vedere tranziția energetică, avansul dezvoltării tehnologice la nivel mondial și creșterea pieței vehiculelor electrice. Cu toate acestea, prețurile metalului au fost puternic afectate de mediul de piață în ultimii ani. Cererea de automobile electrice încetinește în mod evident (în special în Europa), ceea ce se traduce prin reduceri semnificative ale planurilor de producție de vehicule pentru următorii ani. Deciziile principalilor producători europeni de automobile de a anula deschiderea unor noi fabrici de baterii intensifică situația de supraofertă de pe piața metalelor. În plus, ratele ridicate ale dobânzilor încetinesc procesul de dezvoltare a surselor regenerabile de energie prin limitarea oportunităților de investiții ale întreprinderilor, astfel încât factorul puternic de creștere pentru prețurile metalelor rămâne redus. Cu toate acestea, pe termen lung, prețurile litiului par să aibă potențialul de a-și reveni de la minime, iar începutul unui ciclu de reduceri ale ratei dobânzii ar putea sprijini creșterea investițiilor pe piața surselor regenerabile de energie, ceea ce ar putea contribui la stimularea cererii suficient de mult pentru a scoate metalul de la minimele actuale. Este imposibil să se dea o indicație clară a momentului în care prețurile vor atinge minimele, însă scăderea actuală a prețurilor metalelor, care trage în jos evaluările producătorilor și ale companiilor miniere, creează un mediu atractiv pentru a începe achiziția de companii la evaluări foarte atractive. Creșterea mișcării pieței de fuziuni și achiziții pentru companiile miniere indică faptul că unele companii și investitori mari încep să parieze pe apropierea prețurilor de minim, căutând astfel oportunități de piață. Prețurile litiului își continuă tendința descendentă, atât în ritm lunar, cât și anual. Sursa: Bloomberg Finance Limited Bloomberg Finance L.P. Arcadium Lithium în vizorul lui Rio Tinto O astfel de ofertă ar putea fi încercarea Rio Tinto de a achiziționa Arcadium Lithium. Pentru gigantul minier, o astfel de tranzacție ar putea îndeplini strategia anunțată de creștere a expunerii la piața litiului. În plus, din perspectiva pieței, evaluarea actuală a Arcadium Lithium pare foarte tentantă. Indicatorii fundamentali de valoare înainte de știrile privind potențiala achiziție indicau că societatea se tranzacționa la un P/BV de 0,5x, EV/Vânzări înainte de 4x, EV/EBITDA înainte de 10,2x. Capitalizarea de piață de 3,3 miliarde de dolari este cu mult sub estimarea consensului analiștilor de aproximativ 5,2 miliarde de dolari pentru companie. Mai mult, în cazul unei dorințe de preluare, Rio Tinto va trebui, cel mai probabil, să ofere o primă corespunzătoare, având în vedere sinergiile pe care i le-ar putea oferi o achiziție Arcadium. Unele evaluări indică chiar o valoare a companiei de 8,5 miliarde de dolari. Ar putea însemna achiziția o situație avantajoasă pentru ambele companii? Arcadium Lithium a trebuit să își limiteze drastic proiectele și extinderea pentru moment, din cauza condițiilor dificile de pe piața litiului. Din cauza potențialului limitat de a finanța proiecte pe cont propriu, potențialul de creștere al societății, atât în ceea ce privește evaluarea de piață, cât și veniturile preconizate, este în prezent foarte limitat. Cu toate acestea, profitând de oportunitățile oferite de Rio Tinto, este probabil ca societatea să fie în măsură să își dezvolte proiectele și să își extindă operațiunile, consolidându-și astfel poziția pe piața globală de prelucrare a litiului. Pe de altă parte, Rio Tinto își poate diversifica portofoliul și își poate crește expunerea la piața litiului ca urmare a achiziției, precum și poate obține o mai mare eficiență din activitățile sale existente, printre altele, prin valorificarea operațiunilor Arcadium Lithium din Argentina pentru a sprijini proiectul Rincon Lithium. Evoluția de astăzi a prețului acțiunilor Arcadium Lithium nu epuizează întregul potențial de creștere a prețului acțiunilor în cazul în care tranzacția se concretizează. Evaluarea consensuală pe următoarele 12 luni este încă cu 12% peste prețul actual, iar prima probabilă ar putea fi chiar mai mare. Cu toate acestea, este demn de remarcat faptul că scenariul este încă neconfirmat, iar eșecul materializării tranzacției ar putea fi asociat cu reduceri puternice ale acțiunilor companiei. Sursă: xStation

