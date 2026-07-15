Acțiunile BlackRock înregistrează o creștere de 5% după publicarea rezultatelor financiare 🔼 Ce a raportat gigantul de pe Wall Street?

Aspecte esențiale Acțiunile BlackRock cresc după ce rezultatele financiare s-au dovedit mai bune decât se aștepta

Compania gestionează în prezent active în valoare de 15,34 trilioane de dolari

Atât profitul pe acțiune, cât și veniturile au depășit așteptările pieței de pe Wall Street

BlackRock (BLK.US), cel mai mare administrator de active din lume, a raportat rezultatele pentru al doilea trimestru, care i-au consolidat rolul central în sistemul financiar global. În ciuda așteptărilor deja ridicate, compania a prezentat un nou raport de rezultate solide, care a depășit previziunile de pe Wall Street, determinând o creștere de aproape 5% a acțiunilor sale în premarket. Rezultatele BlackRock pentru T2 Profitul pe acțiune ajustat: 13,91 dolari (față de 12,66 dolari, conform așteptărilor)

Venituri: 7,08 miliarde de dolari (față de 6,82 miliarde de dolari estimați)

Comisioane de bază și venituri din împrumuturi de titluri: 5,73 miliarde de dolari (față de 5,60 miliarde de dolari estimați)

Active administrate (AUM): 15,34 trilioane de dolari (față de 15,19 trilioane de dolari estimați)

Influxuri nete pe termen lung: 199,13 miliarde de dolari

Influxuri nete totale: 191,70 miliarde de dolari (față de 175,92 miliarde de dolari estimați) BlackRock a încheiat trimestrul cu un nivel record de 15,3 trilioane de dolari în active administrate. Acest prag a fost susținut de influxuri nete de 868 miliarde de dolari și de o creștere organică de 10% a veniturilor din comisioane de bază. Veniturile totale au crescut cu 31% față de aceeași perioadă a anului trecut, impulsionate de cererea puternică pentru ETF-uri, strategii de investiții gestionate activ și servicii tehnologice. În același timp, marja operațională ajustată a crescut la 45,9%, în timp ce profitul diluat pe acțiune a crescut cu 20% față de anul precedent, evidențiind profitabilitatea continuă a companiei. iShares depășește 6 trilioane de dolari în active BlackRock iShares a atras intrări nete de 192 miliarde de dolari în al doilea trimestru al anului 2026, ceea ce s-a tradus printr-o creștere organică de 8% a veniturilor din comisioane de bază. Amploarea capitalului nou atras demonstrează că compania continuă să beneficieze atât de expansiunea continuă a investițiilor pasive, cât și de cererea în creștere pentru strategii de investiții mai sofisticate. Activele gestionate în cadrul platformei iShares au depășit 6 trilioane de dolari, aproape dublându-se în ultimii trei ani. Acest lucru este deosebit de semnificativ pentru BlackRock, întrucât iShares rămâne una dintre cele mai importante surse de venituri scalabile și recurente din comisioane ale companiei.

Compania a înregistrat, de asemenea, intrări nete de 53 de miliarde de dolari în strategiile gestionate activ. În cadrul segmentului de acțiuni, strategiile sistematice bazate pe modele cantitative și analiza datelor au reprezentat principalul motor de creștere, în timp ce investițiile alternative lichide au atras intrări nete record de 7 miliarde de dolari. Venitul net al BlackRock a crescut cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 1,9 miliarde de dolari, în timp ce venitul operațional a crescut, de asemenea, cu 20%, ajungând la aproximativ 1,9 miliarde de dolari. Reacția pozitivă a Wall Street reflectă nu numai venituri și profituri mai mari decât se aștepta, ci și natura generalizată a intrărilor de capital în ETF-uri, strategii active, investiții sistematice și investiții alternative. Acțiunile BlackRock (Interval D1) La maximul sesiunii de astăzi, acțiunile BlackRock s-au tranzacționat peste 1.200 de dolari. Acest nivel pare să rămână rezistența cheie pentru speculatorii optimiști, în timp ce media mobilă exponențială pe 200 de zile, situată în apropierea nivelului de 1.050 de dolari, și intervalul 910–950 de dolari reprezintă niveluri de suport tehnic potențial importante. Sursă: xStation5

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