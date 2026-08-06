Rezultatele financiare ale SoftBank: Intel și IA nu sunt suficiente?

Unul dintre investitorii cheie și presupușii beneficiari ai boom-ului IA, compania japoneză SoftBank (SFT.DE), și-a publicat rezultatele pentru al doilea trimestru al anului 2026. În ciuda unei creșteri a veniturilor peste așteptări, prețul acțiunilor a înregistrat o scădere semnificativă după publicarea rezultatelor, pierderile depășind 4%. Motivul a fost o deteriorare semnificativă nu doar a profiturilor brute, ci și a calității acestora. Analiza tehnică SoftBank (Interval D1) În ciuda unor evaluări foarte volatile, tendința ascendentă s-a menținut. Cotația a reușit să revină rapid peste EMA200 în timpul ultimelor două corecții. Sursă: xStation5 Date financiare Venituri: 2,02 trilioane de yeni față de așteptările de aproximativ 1,92 trilioane de yeni. Creștere de peste 10% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Profitul brut: a crescut la 1,05 trilioane de yeni, peste așteptările de ~955 miliarde de yeni, înregistrând, de asemenea, o creștere de aproximativ 10% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Profitul net: acesta este punctul în care compania a dat semne de slăbiciune, și nu o singură dată. Acesta a scăzut la 347,3 miliarde de yeni de la 421,8 miliarde de yeni în anul precedent, o scădere de peste 17%. Detaliile fac diferența Evaluarea și estimarea profitului „real” în raport cu evaluarea sunt deosebit de dificile pentru companiile de investiții precum SoftBank. Faptul că compania investește în „IA” sau, cel puțin, încearcă să-și extindă expunerea în acest domeniu, nu ușurează deloc această sarcină. Chiar și așa, analiza detaliată a rezultatelor relevă o scădere continuă a calității profiturilor. Cea mai mare problemă o reprezintă creșterea masivă a costurilor de vânzare și administrative, precum și a cheltuielilor legate de fluctuațiile valutare. Costurile de vânzare și administrative au crescut cu aproape 70% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 1,28 trilioane de yeni, în timp ce costurile financiare s-au dublat, ajungând la 328 miliarde de yeni. Profiturile SoftBank se află în prezent între două focuri: Pe de o parte, compania suportă întreaga povară a strategiei sale de afaceri, inclusiv costurile în creștere din segmentul „AI Computing”.

Pe de altă parte, din cauza volatilității extreme a yenului, costurile de acoperire a riscurilor exercită presiune asupra marjelor și randamentelor. Acest lucru se reflectă în veniturile din segmentul menționat mai sus, care au crescut cu până la 30% în termeni de USD, dar doar cu 17% în yen. Două indicatori cheie pentru o companie de investiții, valoarea activului net (NAV) și raportul împrumut/valoare (LTV), nu indică profit, dar sugerează că multe afirmații privind tensiunile dintre creditorii companiilor din domeniul IA nu sunt susținute de date. Sursă: SoftBank Group Corp. NAV aproape s-a dublat de la sfârșitul trimestrului al treilea din 2025, ajungând la aproximativ 70 de trilioane de yeni. În același timp, LTV a scăzut de la un maxim local de ~20% la aproximativ 13%. Acest lucru înseamnă că, în ciuda creșterii activelor, gradul de îndatorare rămâne scăzut. Toate acestea arată că, în ciuda creșterii uriașe a valorii investițiilor companiei, aceasta nu se traduce în profituri reale pentru firmă, ci dimpotrivă. Este acest lucru un semn negativ pentru industrie? Rezultatele slabe, sau cel puțin dezamăgitoare, ale SoftBank nu trebuie să însemne neapărat un eșec pentru IA în sine, sau chiar pentru SoftBank. Rezultatele mai slabe ale SoftBank pot fi consecința unor decizii de investiții specifice, unice pentru companie și portofoliul său, mai degrabă decât pentru întreaga industrie. Performanța slabă a SoftBank poate indica o alocare greșită a resurselor de către SoftBank, o alocare care poate fi eronată nu doar din punct de vedere al direcției, ci poate fi afectată și de o concentrare excesivă pentru care SoftBank însăși este responsabilă. Chiar și în cazul SoftBank, o scădere a profitabilității nu înseamnă neapărat că teza de investiție a eșuat. Companiile de investiții au, de obicei, un orizont de timp mai lung și o toleranță mai mare față de lipsa episodică de profitabilitate, cu condiția ca strategia de investiții să fie justificată din punct de vedere fundamental.

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