Acțiunile CD Projekt au atins noi minime! De ce se tem investitorii?

Prețul acțiunilor CD Projekt a scăzut din nou la aproximativ 220 PLN, ceea ce se apropie de cele mai scăzute niveluri din mai 2025. Compania rămâne în mod evident în urma pieței în ansamblu, în ciuda unor rezultate relativ solide pentru primul trimestru. Îngrijorările legate de calendarul de lansare ies acum în prim-plan – de la expansiunea Songs of the Past pentru The Witcher 3 până la data de lansare a The Witcher 4.

Tocmai anunțul privind data de lansare din 2027 a mult așteptatei expansiuni, alături de lipsa unor angajamente ferme cu privire la data de lansare a următorului episod din serie, a declanșat valul de vânzări. Investitorii au început să se întrebe dacă CD Projekt este capabilă să-și îndeplinească planul ambițios de a lansa mai multe titluri importante în decurs de câțiva ani. În același timp, piața devine din ce în ce mai sensibilă la orice întârziere, întrucât evaluarea companiei implică în continuare așteptări ridicate cu privire la profitabilitatea viitoare.

CD Projekt are o performanță inferioară indicelui WIG20

Ultimul preț al acțiunilor, de aproximativ 220 PLN, reprezintă o scădere de peste zece la sută de la începutul anului, în timp ce indicele mai larg WIG20 rămâne în creștere cu aproape 13 la sută. Pentru mulți investitori, este semnificativ faptul că CD Projekt s-a numărat printre cele mai slabe componente ale indicelui, în ciuda istoricului solid de vânzări al The Witcher 3 și Cyberpunk 2077. Doar acțiunile Modivo, Dino Polska și Kruk au avut o performanță mai slabă. Mai sus sunt prețurile acțiunilor tuturor companiilor din indicele WIG20 și performanța lor pe diferite orizonturi de timp. Sursa: xStation

Lansări amânate: Songs of the Past și incertul The Witcher 4

La sfârșitul lunii mai, CD Projekt a anunțat oficial a treia expansiune majoră pentru The Witcher 3: Songs of the Past, dezvoltată în colaborare cu Fool’s Theory. Extensia nu va fi lansată până în 2027 și va fi disponibilă exclusiv pe PC și console de nouă generație, primele detalii despre intrigă și gameplay urmând să fie dezvăluite abia la sfârșitul verii anului 2026.

Deși anunțul unei noi aventuri a lui Geralt a fost primit cu mult entuziasm de comunitatea de gameri, piața de capital a considerat că lunga așteptare până la lansare reprezintă un factor care sporește riscul de întârzieri în întregul calendar al titlurilor majore. CD Projekt subliniază că The Witcher 4 nu va fi lansat înainte de 2027. Această decizie este, pe de o parte, un lucru rău, iar pe de altă parte, un lucru bun. Să ne amintim că în 2026, toată atenția investitorilor va fi îndreptată către GTA VI, astfel încât lansarea jocului într-un moment în care acesta se suprapune cu lansarea Rockstar Games ar putea submina serios potențialul de vânzări al noului titlu cu Geralt of Rivia.

Pentru investitori, aceasta înseamnă o perioadă mai lungă de finanțare intensivă a producției, cu un număr limitat de lansări comerciale majore. În sectorul AAA, unde veniturile sunt puternic concentrate în jurul lansărilor individuale, orice întârziere de un an are un impact semnificativ asupra evaluărilor din modelele DCF și asupra profilului fluxului de numerar proiectat.

Calendarul de publicare, evaluarea și previziunile privind câștigurile

În ultimii ani, conducerea CD Projekt și-a exprimat în repetate rânduri ambiția de a livra mai multe proiecte decât în deceniul anterior. În același timp, piața este perfect conștientă de cât de costisitoare și de consumatoare de timp sunt producțiile AAA pentru noile console și PC. În urma experienței cu lansarea Cyberpunk 2077, investitorii sunt deosebit de sensibili la graba și la riscul problemelor tehnice; prin urmare, anunțul unui ciclu de dezvoltare mai lung pentru titlurile viitoare este, pe de o parte, de înțeles, dar, pe de altă parte, reduce vizibilitatea câștigurilor pe termen scurt.

Valoarea companiei – măsurată, de exemplu, prin raporturile P/E și EV/EBITDA pe 12 luni – sugerează în continuare că viitoarele jocuri și expansiuni vor atinge un nivel de succes comparabil cu The Witcher 3 sau cu Cyberpunk remasterizat. Cu toate acestea, dacă calendarul de lansare este prelungit semnificativ și veniturile sunt distribuite pe o perioadă mai lungă, câștigul mediu anual pe acțiune s-ar putea dovedi a fi mai mic decât cel presupus în scenariile mai optimiste.

Un alt motiv de îngrijorare este politica de dividende – unii analiști subliniază că amânarea plăților de dividende și creșterea cheltuielilor de capital (CAPEX) pentru proiecte noi înseamnă că firma se concentrează din ce în ce mai mult pe reinvestirea numerarului în dezvoltarea portofoliului. Pentru unii investitori pe termen lung, acesta este un semn pozitiv, dar pentru cei care caută fluxuri de numerar stabile, poate fi un motiv pentru a-și reduce expunerea.

Ce ar putea inversa sentimentul față de acțiunile CD Projekt?

În ciuda slăbiciunii actuale a prețului acțiunilor, istoricul CD Projekt arată că punctul de cotitură este de obicei marcat de imagini concrete din joc și campanii de marketing bine primite pentru jocurile majore. O prezentare puternică a Songs of the Past, cu un mesaj clar despre amploarea expansiunii și legătura narativă cu The Witcher 4, ar putea atenua unele dintre preocupările actuale. În plus, piața așteaptă orientări mai precise cu privire la perioada de lansare a următorului episod principal din serie.

Dintr-o perspectivă pe termen lung, anunțul unei lansări în 2027 nu trebuie neapărat să fie o veste proastă pentru acționari. The Witcher 3 s-a vândut deja în peste 65 de milioane de exemplare, devenind unul dintre cele mai bine vândute titluri din istoria industriei. O nouă expansiune după lansarea GTA VI va permite companiei să valorifice din nou marca existentă – prin ediții extinse și pachete complete care conțin toate DLC-urile, pe care unii fani vor fi dornici să le achiziționeze din nou pe noile platforme. Prelungirea ciclului de viață al unei singure proprietăți intelectuale extrem de profitabile poate, prin urmare, să stabilizeze fluxul de numerar între lansările jocurilor majore ulterioare.

Prin urmare, pe termen scurt, prețul acțiunilor va fi influențat și de performanța rezultatelor trimestriale – în special de vânzările din catalog, de monetizarea Cyberpunk și de impactul acordurilor de tip Game Pass asupra veniturilor și marjelor.

În cele din urmă, merită să reținem că firmele din sectorul jocurilor se caracterizează printr-o volatilitate a prețului acțiunilor peste medie și o dependență puternică de lansările individuale de jocuri.

Graficul prețului acțiunilor CD Projekt

Graficul zilnic al acțiunilor CD Projekt (CDR.PL) arată că prețul acțiunilor companiei a intrat într-o tendință descendentă, așa cum indică mediile mobile exponențiale și cele mai scăzute niveluri înregistrate din mai 2025. Interesant este faptul că RSI pentru ultimele 14 zile indică cea mai abruptă scădere (respectiv cea mai scăzută valoare RSI) din noiembrie 2025. Sursa: xStation

Mateusz Czyżkowski

Analist piețe financiare XTB Polonia