Acțiunile CME Group scad sub presiunea vânzărilor 🚩 De ce ar putea fi un semnal de alarmă pentru Wall Street?

Acțiunile CME Group (CME.US), operatorul bursei de instrumente derivate cu sediul în Chicago, au scăzut deja cu peste 20% față de maximele istorice de aproape 330 de dolari pe acțiune. Deși CME este rar menționat printre cei mai populari indicatori ai sentimentului pieței, istoria sugerează că acțiunile sale au oferit ocazional un semnal de avertizare timpurie înaintea perioadelor de volatilitate crescută pe piețele globale de acțiuni.

Acesta a fost cazul în iarna anului 2018/2019, la începutul anului 2020, înainte de prăbușirea pieței provocată de pandemie, și din nou la începutul anului 2022, când investitorii au început să se pregătească pentru ciclul agresiv de majorare a dobânzilor de către Rezerva Federală. Interesant este că astăzi s-ar putea contura un model similar: acțiunile CME au scăzut cu aproximativ 22% față de maximele lor, în ciuda absenței unor evoluții negative majore specifice companiei.

Concluzii cheie

CME Group operează cea mai mare piață de instrumente derivate din lume, ceea ce o face unul dintre cele mai importante centre pentru gestionarea riscului la nivel global.

Acțiunile companiei reacționează adesea la schimbările de așteptări privind lichiditatea, ratele dobânzilor și activitatea instituțională înainte ca aceste schimbări să devină vizibile în indicii bursieri mai largi.

Slăbiciunea CME nu este un caz izolat. Acțiunile Intercontinental Exchange (ICE.US) și Cboe Global Markets (CBOE.US) — cunoscute mai ales pentru indicele de volatilitate VIX, denumit adesea „indicatorul fricii” — au fost, de asemenea, supuse presiunii, acțiunile Cboe scăzând cu aproape 20% în ultimele două săptămâni.

Ce face de fapt CME Group?

CME Group este cel mai mare operator de burse de instrumente derivate din lume. Compania deține și administrează piețe importante, inclusiv CME, CBOT, NYMEX și COMEX, unde traderii și instituțiile cumpără și vând contracte futures și opțiuni legate de rate ale dobânzii, indici bursieri, valute, mărfuri energetice, metale prețioase și produse agricole.

Ca urmare, CME se află în centrul ecosistemului global de gestionare a riscurilor. Atunci când investitorii caută protecție împotriva incertitudinii legate de inflație, rate ale dobânzii, riscuri de recesiune sau evenimente geopolitice, aceștia folosesc adesea instrumente tranzacționate pe bursele CME.

De ce pot acțiunile CME să semnaleze schimbări în sentimentul pieței?

Modelul de afaceri al CME diferă de cel al majorității companiilor cotate la bursă. Veniturile sale sunt strâns legate de activitatea de tranzacționare și de volumele tranzacțiilor. În perioadele de incertitudine, cererea de instrumente de acoperire a riscurilor, precum contractele futures și opțiunile, crește de obicei.

Cu toate acestea, acțiunile CME nu cresc întotdeauna odată cu volatilitatea pieței. Investitorii încearcă adesea să anticipeze condițiile viitoare ale pieței înainte ca acestea să devină vizibile în datele economice sau în rezultatele financiare ale companiilor. Atunci când acțiunile CME încep să se deprecieze în ciuda unui context bursier favorabil, acest lucru poate indica faptul că investitorii se așteaptă la condiții financiare mai stricte, lichiditate mai redusă, o creștere economică mai lentă sau o scădere a apetitului pentru risc.

Ce s-a întâmplat în 2019, 2020 și 2022?

La sfârșitul anului 2018 și începutul anului 2019, acțiunile CME au început să înregistreze performanțe slabe înainte ca sentimentul general al pieței să se deterioreze vizibil. Un model similar a apărut la începutul anului 2020, pe măsură ce investitorii au început treptat să recunoască riscurile economice asociate cu răspândirea COVID-19.

Un exemplu și mai frapant a avut loc la începutul anului 2022. La acel moment, piețele și-au schimbat rapid așteptările cu privire la politica Rezervei Federale. Investitorii au trecut de la o perspectivă a sprijinului monetar continuu la una axată pe măsuri agresive de combatere a inflației. Rezultatul a fost una dintre cele mai puternice vânzări masive de acțiuni din sectorul tehnologic de la criza financiară globală.

De ce ar putea CME să beneficieze de incertitudinea privind politica Fed?

Incertitudinea privind ratele dobânzilor este unul dintre cei mai importanți factori care determină activitatea pieței instrumentelor derivate. Fiecare schimbare a așteptărilor privind politica Rezervei Federale tinde să crească cererea de contracte futures pe rata dobânzii, contracte de trezorerie, instrumente derivate pe indici bursieri și alte instrumente de acoperire a riscurilor.

Într-un mediu caracterizat de așteptări în continuă schimbare, investitorii se acoperă de obicei mai activ și tranzacționează instrumente derivate mai frecvent. Pentru CME, acest lucru se traduce adesea prin volume de tranzacționare mai mari și generarea de venituri mai solide din comisioane.

Cu toate acestea, acțiunile CME nu reprezintă pur și simplu o miză directă pe creșterea volatilității. Acțiunile rămân sensibile la condițiile financiare generale și la așteptările investitorilor privind activitatea economică viitoare și politica monetară.

De ce ar putea CME să reacționeze înaintea pieței generale?

Investitorii care cumpără și vând acțiuni CME încearcă adesea să anticipeze schimbările în volumele de tranzacționare, cererea de acoperire a riscurilor și lichiditatea financiară. Dacă piețele încep să se aștepte la:

mai puține reduceri ale ratei dobânzii de către Fed,

randamente mai mari ale obligațiunilor,

o creștere economică mai lentă,

sau o apetit pentru risc mai slab,

atunci acțiunile CME ar putea începe să scadă înainte ca aceste preocupări să se reflecte pe deplin în indicii bursieri majori.

Această dinamică ajută la explicarea motivului pentru care acest model a apărut înaintea recesiunilor pieței din 2020 și 2022. În fiecare caz, factorul cheie a fost o schimbare a așteptărilor, mai degrabă decât o deteriorare a condițiilor economice actuale.

Mai mult, CME este adesea considerată un „termometru” al activității pieței instituționale. Printre clienții săi principali se numără:

bănci de investiții,

fonduri speculative,

administratori de active

și instituții de gestionare a riscurilor.

Când acești participanți sofisticați la piață încep să-și reducă activitatea sau să-și ajusteze strategiile de acoperire, acțiunile CME pot reflecta această schimbare mai repede decât S&P 500 sau Nasdaq 100.

Graficul CME.US (interval zilnic)

Acțiunile CME au scăzut cu aproximativ 15% sub media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200, linia roșie), intrând în zona de corecție, în ciuda maximelor record înregistrate pe piața de acțiuni mai largă, inclusiv S&P 500 și Nasdaq 100. Din punct de vedere istoric, acest tip de divergență a fost relativ rar, mai ales având în vedere rezultatele financiare solide ale companiei din primul trimestru.

Sursa: xStation5

CBOE.US (interval zilnic)

Sursa: xStation5