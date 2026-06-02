Acțiunile Oracle și Alphabet scad pe fondul îngrijorărilor legate de finanțarea AI 📉

Acțiunile Oracle (ORCL.US) au scăzut cu peste 4% în tranzacțiile din presesiunea de marți, cedând o parte din câștigul de aproape 10% înregistrat în sesiunea anterioară. Scăderea nu a fost determinată de o deteriorare a indicatorilor fundamentali ai companiei, ci mai degrabă de îngrijorările crescânde ale investitorilor cu privire la costurile extinderii infrastructurii de inteligență artificială. Acțiunile Alphabet (GOOGL.US) au scăzut, de asemenea, cu aproape 3% după ce compania a anunțat planuri de a strânge aproximativ 80 de miliarde de dolari printr-o ofertă de acțiuni pentru a finanța investiții în tehnologii de nouă generație.

Investitorii se concentrează din ce în ce mai mult nu numai pe potențialul de creștere al AI, ci și pe capitalul masiv necesar pentru a o susține. Alphabet subliniază amploarea cheltuielilor pentru AI Factorul declanșator al scăderii Oracle a fost anunțul făcut de Alphabet privind o ofertă de acțiuni în valoare de 80 de miliarde de dolari. Se așteaptă ca Berkshire Hathaway să participe la tranzacție cu o investiție de aproximativ 10 miliarde de dolari. Capitalul strâns va fi utilizat pentru extinderea capacității centrelor de date și a infrastructurii de calcul necesare pentru a satisface cererea crescândă de servicii de AI. Această mișcare evidențiază cât de costisitoare a devenit cursa pentru leadershipul în domeniul AI. Încă din aprilie, Alphabet și-a majorat bugetul estimat de cheltuieli de capital pentru acest an la 190 de miliarde de dolari. Pentru investitori, acest lucru servește ca un memento că succesul în domeniul AI depinde nu doar de tehnologie și de cererea clienților, ci și de accesul la sume enorme de capital. De ce reacționează investitorii prin intermediul Oracle? Pentru Oracle, boom-ul AI poate fi o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte, compania beneficiază de creșterea cererii de infrastructură cloud și soluții software pentru întreprinderi. Pe de altă parte, investitorii încep să se întrebe cât timp companiile de tehnologie pot continua să finanțeze investiții masive în inteligența artificială fără a exercita presiune asupra marjelor, bilanțurilor sau nevoilor viitoare de strângere de capital. Ca urmare, piața se concentrează din ce în ce mai mult nu numai asupra companiilor care vor beneficia de inteligența artificială, ci și asupra firmelor care ar putea suporta în cele din urmă cele mai mari costuri ale construirii infrastructurii din spatele acesteia Sursa: xStation5

