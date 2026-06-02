Calendarul economic: Date cheie programate (02.06.2026)

Începutul săptămânii a adus noi vești din Orientul Mijlociu, care au afectat creșterea prețurilor la materiile prime energetice. Astăzi, observăm o oarecare corecție în acest sens. Astăzi, atenția s-ar putea îndrepta în sfârșit către datele macroeconomice, impulsionată de inflația HICP din Zona Euro și datele JOLTS privind piața muncii din SUA . Sesiunea asiatică Inflația CPI din Coreea de Sud a crescut la 3,1% în mai, cel mai ridicat nivel din martie 2024, sporind probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii la următoarea ședință a Băncii Coreei (16 iulie). Excedentul de cont curent al țării a crescut, de asemenea (la un nivel record de 37,3 miliarde de dolari). Acest lucru s-a datorat în mare parte unei creșteri masive a exporturilor (cu 53,2% față de aceeași perioadă a anului trecut), determinată de boom-ul din sectorul semiconductorilor.

Pe de altă parte, Australia a înregistrat cel mai mare deficit de cont curent din istorie (19,4 miliarde de dolari). Acesta a fost determinat în principal de o creștere masivă a importurilor, alimentată de investiții pe scară largă în infrastructura centrelor de date. De asemenea, merită menționată creșterea anunțată de 5,97% a salariului minim național și creșterea de 4,75% a salariilor specifice sectorului („award”). Australia are peste 100 de „award-uri” – fiecare cu condiții minime de angajare și remunerație distincte (rate minime separate pentru ospitalitate, construcții, IT etc.).

Calendar macroeconomic Zona euro: Inflația HICP pentru luna mai Ora României: 12:00

Consens: 3,2%

Valoarea anterioară: 3% Polonia: Decizie privind rata dobânzii În cursul după-amiezii

Consens: Pauză Statele Unite: Date JOLTS pentru luna aprilie Ora României: 17:00

Consens: 6,860 milioane

Valoarea anterioară: 6,866 milioane Rezultate financiare Palo Alto Networks (PANW.US)

Dollar General (DG.US)

Victoria’s Secret (VSCO.US)

GitLab (GTLB.US)

Ulta Beauty (ULTA.US) 3 piețe de urmărit Dolarul american (USD) – Urmează publicarea datelor JOLTS (17:00 ora României), prima dintre datele semnificative privind piața muncii din SUA programate pentru această săptămână.

Euro (EUR) – Datele privind inflația din luna mai nu ar trebui să constituie o surpriză majoră (având în vedere că am primit deja date de la economiile individuale din Zona Euro), dar ar putea confirma majorarea ratei dobânzii de către BCE în luna iunie.

Petrolul brut și GNL – Știrile privind situația din Orientul Mijlociu rămân extrem de contradictorii, astfel încât este foarte posibil să ne confruntăm cu o altă zi de volatilitate ridicată a materiilor prime.

